1日で地雷系・量産型・ホビ垢に“全身変身”できる！原宿竹下通りにてLAFARYが新しい可愛いカルチャー体験ツアーを提案
トライアルテストを重ねてリリースに至った
株式会社ジェネリー（東京都渋谷区、代表取締役 榊原 洵）が展開する「LAFARY International」は、東京・原宿竹下通りにて、日本の可愛いカルチャーファッションを丸ごと体験できる新サービスがスタート
"カワイイ"私に出会う。プロデュースツアー
本ツアーは、商品選び、ヘアセット、メイク、街歩き、食べ歩き、チェキ・プリクラ体験までをスタッフがサポートする体験型サービスです。
「地雷系・量産型になってみたい」
「可愛い写真を撮りたい」
「原宿らしい体験をしてみたい」
「興味はあるけれど何を選べばいいかわからない」
そんな方でも安心して楽しめるよう
LAFARY Internationalが一人ひとりの
「盛れたい」「可愛くなりたい」という気持ちに寄り添い、憧れのスタイルづくりをスタッフがお手伝いします。
グローバルInstagram：https://www.instagram.com/lafary_global/
人気の店舗スタッフ（ららちゃん・はらちゃん）
憧れの自分に、今日なれる。
初めての系統のファッションに挑戦する方にとって、服や小物の選び方、ヘアメイクの雰囲気、写真を撮る場所など、迷うポイントはたくさんあります。
LAFARY Internationalツアーは、日本の可愛いカルチャーを体験したい方に向けてただ商品を販売するだけでなく、「どう選ぶか」「どう合わせるか」「どう楽しむか」まで提案します。
日本の可愛いカルチャーは、
LAFARY Internationalツアーにお任せください。
ツアーで体験できること1. まずは、なりたい“カワイイ”を一緒に決める
地雷系、量産型、ホビ垢、ガーリーなど、理想のイメージをスタッフがヒアリング。
「どれが似合うかわからない」という方でも相談しながら進められます。
2. LAFARYでアイテムで全身コーディネート
店内の商品やレンタルアイテムを使い、リボン、レース、小物、ヘアアクセサリーまでトータルでご提案します。
プランに応じて、気軽なアイテムレンタルからフルコーデレンタルまでお選びいただけます。
3. ヘアメイクで“盛れる私”に変身
涙袋メイクや界隈のメイク、ヘアセットなど、プランに応じてヘアメイクをサポート。
理想の系統に合わせたスタイルを目指します。
4. 原宿竹下通りを可愛く街歩き
変身したあとは、原宿竹下通りへ。
観光スポットや食べ歩きもスタッフがご案内します。可愛いコーディネートで歩く原宿は、いつもより少し特別な景色に。
5. チェキ・プリクラで思い出を残す
チェキやプリクラにもスタッフが同行。
盛れるポーズや撮り方もサポートしながら、原宿での1日を写真に残します。
■ご予約フォーム
日本人の方はこちら：https://form.run/@genery-Ry2sM6znRORdOpnAvOav
海外の方はこちら：https://form.run/@genery-hsSygaQRgD3eUngz0TfQ
LAFARY について
LAFARY
ときめきを叶える空間
地雷系・量産型・推し活など、日本の“かわいい”カルチャーが詰まったアパレル雑貨ショップです。ヘアアクセサリーやお洋服、小物など、全身で世界観を楽しめるアイテムを展開しています。
ブランドサイト：https://www.lafary.shop/
LAFARY 原宿竹下通り店
概要
■ツアー概要
ツアー名称：LAFARY International
店舗：LAFARY 原宿竹下通り店
住所：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目6-10 1階
オンライン：https://www.lafary.shop/
※LAFARY Internationalは原宿竹下通り店のみでの開催です。
■ 会社概要
会社名：株式会社ジェネリー
本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル 5/6F
代表者：代表取締役 榊原洵