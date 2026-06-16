1日で地雷系・量産型・ホビ垢に“全身変身”できる！原宿竹下通りにてLAFARYが新しい可愛いカルチャー体験ツアーを提案

株式会社ジェネリートライアルテストを重ねてリリースに至った

株式会社ジェネリー（東京都渋谷区、代表取締役 榊原 洵）が展開する「LAFARY International」は、東京・原宿竹下通りにて、日本の可愛いカルチャーファッションを丸ごと体験できる新サービスがスタート

"カワイイ"私に出会う。プロデュースツアー

本ツアーは、商品選び、ヘアセット、メイク、街歩き、食べ歩き、チェキ・プリクラ体験までをスタッフがサポートする体験型サービスです。

「地雷系・量産型になってみたい」

「可愛い写真を撮りたい」

「原宿らしい体験をしてみたい」

「興味はあるけれど何を選べばいいかわからない」

そんな方でも安心して楽しめるよう

LAFARY Internationalが一人ひとりの

「盛れたい」「可愛くなりたい」という気持ちに寄り添い、憧れのスタイルづくりをスタッフがお手伝いします。

グローバルInstagram：https://www.instagram.com/lafary_global/

人気の店舗スタッフ（ららちゃん・はらちゃん）憧れの自分に、今日なれる。

初めての系統のファッションに挑戦する方にとって、服や小物の選び方、ヘアメイクの雰囲気、写真を撮る場所など、迷うポイントはたくさんあります。

LAFARY Internationalツアーは、日本の可愛いカルチャーを体験したい方に向けてただ商品を販売するだけでなく、「どう選ぶか」「どう合わせるか」「どう楽しむか」まで提案します。

日本の可愛いカルチャーは、

LAFARY Internationalツアーにお任せください。

ツアーで体験できること

1. まずは、なりたい“カワイイ”を一緒に決める

地雷系、量産型、ホビ垢、ガーリーなど、理想のイメージをスタッフがヒアリング。

「どれが似合うかわからない」という方でも相談しながら進められます。

2. LAFARYでアイテムで全身コーディネート

店内の商品やレンタルアイテムを使い、リボン、レース、小物、ヘアアクセサリーまでトータルでご提案します。

プランに応じて、気軽なアイテムレンタルからフルコーデレンタルまでお選びいただけます。

3. ヘアメイクで“盛れる私”に変身

涙袋メイクや界隈のメイク、ヘアセットなど、プランに応じてヘアメイクをサポート。

理想の系統に合わせたスタイルを目指します。

4. 原宿竹下通りを可愛く街歩き

変身したあとは、原宿竹下通りへ。

観光スポットや食べ歩きもスタッフがご案内します。可愛いコーディネートで歩く原宿は、いつもより少し特別な景色に。

5. チェキ・プリクラで思い出を残す

チェキやプリクラにもスタッフが同行。

盛れるポーズや撮り方もサポートしながら、原宿での1日を写真に残します。

■ご予約フォーム

日本人の方はこちら：https://form.run/@genery-Ry2sM6znRORdOpnAvOav

海外の方はこちら：https://form.run/@genery-hsSygaQRgD3eUngz0TfQ

LAFARY について

LAFARY

ときめきを叶える空間

地雷系・量産型・推し活など、日本の“かわいい”カルチャーが詰まったアパレル雑貨ショップです。ヘアアクセサリーやお洋服、小物など、全身で世界観を楽しめるアイテムを展開しています。

ブランドサイト：https://www.lafary.shop/

概要

LAFARY 原宿竹下通り店

■ツアー概要

ツアー名称：LAFARY International

店舗：LAFARY 原宿竹下通り店

住所：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目6-10 1階

オンライン：https://www.lafary.shop/

※LAFARY Internationalは原宿竹下通り店のみでの開催です。

■ 会社概要

会社名：株式会社ジェネリー

本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル 5/6F

代表者：代表取締役 榊原洵