1日で地雷系・量産型・ホビ垢に“全身変身”できる！原宿竹下通りにてLAFARYが新しい可愛いカルチャー体験ツアーを提案

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株式会社ジェネリー

トライアルテストを重ねてリリースに至った

株式会社ジェネリー（東京都渋谷区、代表取締役 榊原 洵）が展開する「LAFARY International」は、東京・原宿竹下通りにて、日本の可愛いカルチャーファッションを丸ごと体験できる新サービスがスタート


"カワイイ"私に出会う。プロデュースツアー


本ツアーは、商品選び、ヘアセット、メイク、街歩き、食べ歩き、チェキ・プリクラ体験までをスタッフがサポートする体験型サービスです。


「地雷系・量産型になってみたい」


「可愛い写真を撮りたい」


「原宿らしい体験をしてみたい」


「興味はあるけれど何を選べばいいかわからない」



そんな方でも安心して楽しめるよう


LAFARY Internationalが一人ひとりの


「盛れたい」「可愛くなりたい」という気持ちに寄り添い、憧れのスタイルづくりをスタッフがお手伝いします。


グローバルInstagram：https://www.instagram.com/lafary_global/



人気の店舗スタッフ（ららちゃん・はらちゃん）

憧れの自分に、今日なれる。

初めての系統のファッションに挑戦する方にとって、服や小物の選び方、ヘアメイクの雰囲気、写真を撮る場所など、迷うポイントはたくさんあります。



LAFARY Internationalツアーは、日本の可愛いカルチャーを体験したい方に向けてただ商品を販売するだけでなく、「どう選ぶか」「どう合わせるか」「どう楽しむか」まで提案します。


日本の可愛いカルチャーは、


LAFARY Internationalツアーにお任せください。


ツアーで体験できること

1. まずは、なりたい“カワイイ”を一緒に決める

地雷系、量産型、ホビ垢、ガーリーなど、理想のイメージをスタッフがヒアリング。


「どれが似合うかわからない」という方でも相談しながら進められます。





2. LAFARYでアイテムで全身コーディネート

店内の商品やレンタルアイテムを使い、リボン、レース、小物、ヘアアクセサリーまでトータルでご提案します。


プランに応じて、気軽なアイテムレンタルからフルコーデレンタルまでお選びいただけます。




3. ヘアメイクで“盛れる私”に変身

涙袋メイクや界隈のメイク、ヘアセットなど、プランに応じてヘアメイクをサポート。


理想の系統に合わせたスタイルを目指します。





4. 原宿竹下通りを可愛く街歩き

変身したあとは、原宿竹下通りへ。


観光スポットや食べ歩きもスタッフがご案内します。可愛いコーディネートで歩く原宿は、いつもより少し特別な景色に。




5. チェキ・プリクラで思い出を残す

チェキやプリクラにもスタッフが同行。


盛れるポーズや撮り方もサポートしながら、原宿での1日を写真に残します。





■ご予約フォーム


日本人の方はこちら：https://form.run/@genery-Ry2sM6znRORdOpnAvOav


海外の方はこちら：https://form.run/@genery-hsSygaQRgD3eUngz0TfQ




LAFARY について

LAFARY


ときめきを叶える空間


地雷系・量産型・推し活など、日本の“かわいい”カルチャーが詰まったアパレル雑貨ショップです。ヘアアクセサリーやお洋服、小物など、全身で世界観を楽しめるアイテムを展開しています。


ブランドサイト：https://www.lafary.shop/




LAFARY 原宿竹下通り店　

概要

■ツアー概要


ツアー名称：LAFARY International


店舗：LAFARY 原宿竹下通り店


住所：〒150-0001


東京都渋谷区神宮前1丁目6-10 1階


オンライン：https://www.lafary.shop/


※LAFARY Internationalは原宿竹下通り店のみでの開催です。



■ 会社概要
会社名：株式会社ジェネリー
本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7　北参道DTビル 5/6F
代表者：代表取締役　榊原洵