【日本橋 千疋屋総本店　伊勢丹新宿店】2026年6月17日（水）　　　　　　　リニューアルオープン

株式会社千疋屋総本店

2026年6月17日（水）、日本橋 千疋屋総本店 伊勢丹新宿店が、装いを新たにリニューアルオープンいたします。これを記念し、伊勢丹新宿店限定 新スイーツ「ご褒美ジェリー」2アイテムが新登場いたします。

■ 「ご褒美ジェリー」誕生のコンセプト

「果物をもっとたくさん食べていただきたい」

そんなシンプルで真摯な想いから生まれた「ご褒美ジェリー」。

自分へのちょっとしたご褒美に。 頑張っている方へのご褒美に。

日常のあらゆる「特別な瞬間」を彩る、果物の魅力を最大限に引き出したジェリーが、このたびのリニューアルを機に誕生いたしました。素材本来の魅力を最大限に引き出すべく、インストアキッチンにて、一つひとつ丁寧に仕上げております。

■ ラインナップ詳細

ご褒美ジェリー ～フルーツ～

価格：2,916円（税込） 発売日：6月17日（水）～

苺・キウイ・オレンジ・りんご・パイナップルの5種類の果物を大きめにカットし、爽やかなレモンジェリーとともにぎゅっと詰め込みました。果物本来の食感を存分にお楽しみいただけるよう、ジェリーは絶妙なやわらかさに仕上げています。色とりどりの鮮やかなビジュアルは心を弾ませるギフトとしても最適です。

ご褒美ジェリー～フルーツ～

ご褒美ジェリー ～鹿児島マンゴー＆パッションフルーツ～

価格：3,996円（税込） 発売日：6月17日（水）～6月30日（火） ※期間限定

鹿児島県産マンゴーと鹿児島県産パッションフルーツを使用した、季節感あふれる贅沢な一品。大きめにカットしたマンゴーの甘みと、パッションフルーツジェリーの爽やかな酸味が絶妙なハーモニーを奏でます。なめらかなマンゴー果肉・少し固めのジェリー・コリっとしたナタデココと、3つの食感のコントラストもお楽しみのポイントです。

※季節により使用果物が変わります。7月以降は「桃」を使用予定。

ご褒美ジェリー～鹿児島マンゴー＆パッションフルーツ～

■ 販売店舗

伊勢丹新宿店（東京都新宿区新宿3丁目14－1 本館地下１階）

※数量に限りがございます。お早めにご来店ください。