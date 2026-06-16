【調査レポート】既存クライアントの100％が採用業務の内製化を希望

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「採用業務の内製化に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の100％が「採用業務を内製化したい」または「可能なら内製化したい」と回答しました。

本調査では、採用活動における企業の運営体制や今後の方針について調査を行いました。

【調査結果サマリー】

採用業務を内製化したい企業は100％

調査の結果、回答企業の100％が、

・採用業務を内製化したい

または

・可能なら内製化したい

と回答しました。

企業規模や業種を問わず、採用活動を外部依存だけに頼るのではなく、自社で運用できる体制づくりへの関心が高まっていることが分かりました。

【背景：採用業務における内製化ニーズの高まり】

近年、人材獲得競争の激化に伴い、

・求人媒体

・人材紹介会社

・採用広告

・採用代行

などを活用する企業が増えています。

一方で、

・採用コストが高騰している

・採用ノウハウが社内に残らない

・担当者育成が進まない

・継続的な採用活動が難しい

といった課題も顕在化しています。

そのため、「外部支援を受けながらも、自社で採用活動を回せる体制を構築したい」というニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業が求めているのは単なる採用代行ではなく、

・採用ノウハウの蓄積

・採用広報の仕組み化

・採用マーケティングの内製化

・担当者育成であることが分かりました。

特に中小企業では、採用活動が属人的になりやすく、担当者不在やノウハウ不足に悩むケースも少なくありません。

そのため今後は、採用を外注するか」ではなく、「外部パートナーと連携しながら、自社で採用できる体制を作るか」が重要になると考えられます。

BOTANICOでは今後も、採用ブランディング支援やSNS採用支援、採用内製化支援を通じて、企業の採用力向上を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月15日～2026年6月15日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：4件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「内製化したい」「可能なら内製化したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：採用業務の内製化に関して