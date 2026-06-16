ポッドキャスト番組「THINK SPORT」、2026シーズンが新たな装いでスタート！
株式会社梓設計
スポーツビジネスを楽しく学べるポッドキャスト番組「THINK SPORT」は2026年から新たな装いでスタートします。
世界で起きているスタジアム・アリーナとまちづくり、プロスポーツ、スポンサーシップとアクティベーション、スポーツテック、女性スポーツなど、スポーツビジネス最前線の情報を毎週お届けいたします。日本国内でさらなる成長が期待されるスポーツ市場において、スポーツの価値をさらに高めていくためのノウハウとエッセンスを世界の動向から抽出して深掘りしていきます。
THINK SPORTは毎週配信！各種プラットフォームで視聴可能です。
アーカイブもぜひ、ご視聴ください。
■Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/think-sport-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-sponsored-by-azusa-sekkei/id1633575312
■Spotify
https://open.spotify.com/show/4Laleh8ke7L7TXfoodkHLR?si=cd7e2feb09e44bbd