【TAC公務員】「公務員か民間か…」進路の迷いを解消！「公務員＆民間企業 比較セミナー」を6/25（木）にオンライン開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「公務員&民間企業 比較セミナー」を、オンラインで開催します。

2026年6月25日（木）12:30 ～13:00 オンラインで開催！ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda2

「公務員か民間か…」進路の迷いを解消！「公務員＆民間企業 比較セミナー」をオンライン開催

自分にはどちらの働き方が向いているのだろう？」「民間就活と公務員試験は両立できる？」そんな受験生や就活生のリアルな疑問・不安をすっきり解消するセミナーです。

当日は、地方上級・国家一般職から国家総合職まで、それぞれの具体的な仕事内容や試験制度を分かりやすく解説。Zoomによるオンライン開催（参加無料・要予約）ですので、ご自宅からお気軽にご参加いただけます。一歩を踏み出すヒントを、ぜひこの機会に掴んでください！

■日時／場所

2026年6月25日（木）12：30～13：00 オンラインで開催！

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当スタッフからひとことTAC早稲田校より配信します！

TAC早稲田校では、１.地方上級・国家一般職、２.国家総合職、３.外務専門職の３つの講座を開講しております。今回のセミナーではそれら３つの講座について、試験制度や仕事内容をご説明します。セミナーに参加するにあたり、ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せ下さい！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda2

- 早稲田校担任講師のご紹介鈴木 康介 講師

公務員試験の受験を決断するうえで「勉強が続けられるだろうか…」という不安は付き物です。早稲田校は講師・スタッフと受講生との距離が近く、アットホームな雰囲気で公務員試験合格を目指すことができ、早大生はもちろんのこと、早大生以外の方でも馴染めるような環境が整っています。個別相談や自主ゼミなどのサポート面も非常に充実しています。合格に必要なことはただ1つ、努力を継続できるかどうかです。受験生活で不安や悩みも出てくるでしょう。そんな時はぜひ私を利用してください。公務員として働く未来を作っていきましょう！

- 早稲田校担任講師のご紹介

【アクセス】

〒169-0071 新宿区戸塚町1-101-16 早稲田校ビル

※早稲田大学南門スグ

＞早稲田校は総合受付（本館）と別館の2校舎で運営しております。詳細はこちらをご覧ください。

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00 土日祝 9:00～17:00

【お問い合わせ】

電話番号 03（5287）4940（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

★☆予約優先制『個別受講相談』好評実施中☆★

知りたい情報がすぐわかる！TAC公務員講座デジタルパンフレット！

お使いのデバイスで今すぐ見られる！

※1 公務員講座生とは公務員試験対策講座において、目標年度に合格するために必要と考えられる、講義、演習、論文対策、面接対策等をパッケージ化したカリキュラムの 受講生です。各種オプション講座や公開模試など、単科講座のみの受講生は含まれておりません。※2 同一の方が複数の試験種に合格している場合は、それぞれの試験種に最終合格者としてカウントしています。（実合格者数は2,819名です。）2026年1月31日時点で、調査にご協力いただいた方の人数です。詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/digitalpanfu.html

TAC公務員講座のパンフレットが手元に届く前に、データでご覧いただけます。便利な機能が色々とあるので、ぜひ気になる試験種のデジタルパンフレットでお試しください。公務員の魅力や、試験の傾向、コースの内容もこのデジタルパンフレット一冊で丸わかりです！

便利機能も満載のデジタルパンフレット！- ページを拡大 ～細かく見たいときには最適な機能！～- ページの一覧を表示 ～見たいページへひとっ飛び！～- ページに線画を書く ～気になるところへマークができる！～- ふせんを貼る ～あとでまた戻ってきたいところへチェック！～- テキストをコピーする ～重要箇所はメモで残したい場合に！～- ページを自動でめくる ～概要をサラッと確認したい時に！～

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/digitalpanfu.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html