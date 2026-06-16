コレサワ、5th Mini Album『PINK BEARS』を8月19日(水)に配信リリース決定！最新アーティスト写真も公開！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター、コレサワが本日6月16日(火)にLINE CUBE SHIBUYAで開催した「コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3」にて、2026年8月19日(水)に5th Mini Album『PINK BEARS』を配信リリースすることを発表した。

Mini Albumのリリースは約2年半ぶりとなり、同作には計8曲が収録される予定。

本日ジャケット写真も公開された。れ子ちゃんの頭上に、収録曲の多様性を表現するような５匹のクマがデザインされている。

収録曲の詳細は後日解禁されるため、楽しみに待っていて欲しい。

また、今回のリリース発表に合わせて、新たなアーティストビジュアルも公開された。

スポットライトを浴びてきらめく、マイクを持ったれ子ちゃんが登場。ビビッドピンクが印象的なアートワークとなっている。

またコレサワは、9月より自身初となる全国20ヶ所を巡るホールツアー「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」を開催する。沖縄公演以外のチケットは完売、沖縄公演のチケットも残りわずかとなっている。チケットの詳細は公式HPや各種SNSをチェックしよう。

今後も様々な活動を行っていく予定なので是非、彼女の動きに注目して欲しい。

RELEASE

◆5th Mini Album『PINK BEARS』

2026年8月19日(水) 配信リリース

※全8曲収録（収録曲の詳細は後日解禁）

LIVE

コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK

チケット代（一般）：\7,800（税込）

チケット代（U18）：\6,800（税込）

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

2026年9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年9月22日(火祝) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00～17:00）

2026年9月26日(土) 長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

2026年10月11日(日) 福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年10月24日(土) 本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月～土 12:00～18:00)

2026年11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00～17:00)

2026年11月13日(金) 仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年11月15日(日) 新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00～18:00)

2026年11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00～17:00)

2026年11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp

2026年11月26日(木) オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年11月29日(日) 広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00～17:00)

2026年12月5日(土) ロームシアター京都メインホール 開場 16:00 開演 17:00 問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00～15:00)

チケット詳細はこちら：

http://eplus.jp/koresawa/

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

2026年8月、ミニアルバム『PINK BEARS』

をリリース。

[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)

[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)

[TikTok] koresawa_519 (https://www.tiktok.com/@koresawa_519)

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/