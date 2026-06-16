コレサワ、5th Mini Album『PINK BEARS』を8月19日(水)に配信リリース決定！最新アーティスト写真も公開！
シンガーソングライター、コレサワが本日6月16日(火)にLINE CUBE SHIBUYAで開催した「コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3」にて、2026年8月19日(水)に5th Mini Album『PINK BEARS』を配信リリースすることを発表した。
Mini Albumのリリースは約2年半ぶりとなり、同作には計8曲が収録される予定。
本日ジャケット写真も公開された。れ子ちゃんの頭上に、収録曲の多様性を表現するような５匹のクマがデザインされている。
収録曲の詳細は後日解禁されるため、楽しみに待っていて欲しい。
また、今回のリリース発表に合わせて、新たなアーティストビジュアルも公開された。
スポットライトを浴びてきらめく、マイクを持ったれ子ちゃんが登場。ビビッドピンクが印象的なアートワークとなっている。
またコレサワは、9月より自身初となる全国20ヶ所を巡るホールツアー「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」を開催する。沖縄公演以外のチケットは完売、沖縄公演のチケットも残りわずかとなっている。チケットの詳細は公式HPや各種SNSをチェックしよう。
今後も様々な活動を行っていく予定なので是非、彼女の動きに注目して欲しい。
RELEASE
◆5th Mini Album『PINK BEARS』
2026年8月19日(水) 配信リリース
※全8曲収録（収録曲の詳細は後日解禁）
LIVE
コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK
チケット代（一般）：\7,800（税込）
チケット代（U18）：\6,800（税込）
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
券種：指定席 / 着席指定席
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
2026年9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026年9月22日(火祝) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
開場 16:00 開演 17:00
問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00～17:00）
2026年9月26日(土) 長野市芸術館
開場 16:00 開演 17:00
問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)
2026年10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
開場 16:00 開演 17:00
問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)
2026年10月11日(日) 福岡サンパレス
開場 16:00 開演 17:00
問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)
2026年10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)
2026年10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場
開場 16:00 開演 17:00
問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026年10月24日(土) 本多の森北電ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)
2026年10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月～土 12:00～18:00)
2026年11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA
開場 16:00 開演 17:00
問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026年11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00～17:00)
2026年11月13日(金) 仙台サンプラザホール
開場 18:00 開演 19:00
問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2026年11月15日(日) 新潟テルサ
開場 16:00 開演 17:00
問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00～18:00)
2026年11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール
開場 18:00 開演 19:00
問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00～17:00)
2026年11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru
開場 16:00 開演 17:00
問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp
2026年11月26日(木) オリックス劇場
開場 18:00 開演 19:00
問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)
2026年11月29日(日) 広島文化学園HBGホール
開場 16:00 開演 17:00
問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00～17:00)
2026年12月5日(土) ロームシアター京都メインホール 開場 16:00 開演 17:00 問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)
2026年12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール
開場 16:00 開演 17:00
問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2026年12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟
開場 16:00 開演 17:00
問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00～15:00)
チケット詳細はこちら：
http://eplus.jp/koresawa/
PROFILE
■コレサワ
大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。
メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。
「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。
2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。
2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』
2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』
2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』
2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』
2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』
2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』
2026年8月、ミニアルバム『PINK BEARS』
をリリース。
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【オフィシャルファンクラブ情報】
コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/