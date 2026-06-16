【新ビジュアル公開】写真工房ぱれっと函館北斗店から成人新ビジュアル『Beni』が誕生

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

北海道で多くの成人撮影を手がける写真工房ぱれっと函館北斗店より、新たな成人ビジュアル『Beni（ベニ）』を公開いたしました。

今回のテーマは、

「あどけなさと、凛とした強さと。紅く染まる、二十歳の瞬間。」

成人という人生の節目に訪れる、少女から大人へと移り変わる一瞬の美しさを表現した新ビジュアルです。

函館・北斗エリアの新成人に向けて、伝統的な振袖の魅力と現代的な感性を融合させた、写真工房ぱれっと函館北斗店ならではの世界観をご提案いたします。

コンセプトは「紅」

鮮やかな赤を基調とした背景の中に、梅の花をあしらい、日本の伝統美をモダンに再構築。

赤は古くから祝いの色として親しまれ、情熱や生命力、未来への希望を象徴する色でもあります。

その紅色に包まれながら見せる表情は、あどけなさを残しながらも、自らの意思を持つ大人の女性としての強さを感じさせます。

振袖の持つ格式と、日本らしい四季の美しさを表現しながらも、どこかファッションビジュアルのような洗練された空気感を演出しました。

「可愛い」だけではない、新しい成人写真へ

成人写真に求められる価値は年々変化しています。

ただ記念を残すだけではなく、

自分らしさを表現したい SNSでも映える写真を残したい 今の感性に合ったスタイリングを楽しみたい

そんな新成人の想いに応えるため、函館北斗店ではビジュアル制作にも力を入れています。

『Beni』では、伝統的な振袖スタイルをベースにしながらも、ライティングや構図、視線の演出によって、力強く印象的な一枚を実現。

成人式という特別な日だからこそ残せる、今だけの表情を引き出します。

函館北斗店が提案する「自分らしいハタチ」

写真工房ぱれっと函館北斗店では、王道古典柄からトレンド振袖まで幅広いラインナップをご用意し、一人ひとりの理想に合わせたコーディネートをご提案しています。

今回の『Beni』をはじめ、今後も函館北斗店ならではの世界観を発信しながら、新成人の皆さまが「自分らしいハタチ」を表現できるビジュアルを展開してまいります。

成人前撮り・振袖レンタル受付中

写真工房ぱれっと函館北斗店では、成人前撮り撮影・振袖レンタルのご予約を随時受付中です。

新ビジュアル『Beni』の世界観がお好きな方はもちろん、

大人っぽく撮りたい モードな雰囲気が好き 他の人と被らない写真を残したい

という方にもおすすめです。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp