BOSS OPEN 2026：テニスとスタイルが交差する、グラスシーズンの幕開け

ヒューゴボスジャパン株式会社

ドイツ・シュトゥットガルトで開催された男子テニスATP250大会「BOSS OPEN 2026（ボス・オープン 2026）」は、今年もタイトルスポンサーを務めるBOSSのもと、世界トップレベルのテニスとコンテンポラリーファッションが交差する、グラスシーズンの幕開けを飾りました。名門テニスクラブ「テニスクラブ・ヴァイセンホーフ」の名高いグラスコートを舞台に、スター選手と著名ゲストが集結し、スタイルとパフォーマンスが共鳴する一週間となりました。

スターが集結した“観る楽しさ”も主役に

今大会は、オンコートでの熱戦はもちろん、スタンドには多くの著名人ゲストが姿を見せ、会場の雰囲気を一層華やかにしたことでも大きな注目を集めました。会場には、BOSSブランドアンバサダーのマッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini）をはじめ、コーリー・ミルクリースト（Corey Mylchreest）、マシュー・ブルーム（Matthew Broome）、ジョシュ・ヒューストン（Josh Heuston）、エミリア・シューレ（Emilia Schüle）、トム・ビショフ（Tom Bischof）、ヨゼフィーネ・ショル（Josefine Scholl）、ティム・シェーカー（Tim Schaecker）、オリヴィア・エリオット（Olivia Elliott）、ティモシー・ムディアイ（Timothy Mudiayi）、ヤニス・ダナー（Janis Danner）など、多彩なゲストが来場しました。

コートサイドの特別席（コートサイドシート）やBOSSによるVIPホスピタリティエリア、さらに地元のワイナリーでの少人数ディナーなど、ゲストは試合の迫力を間近に感じながら、親密で特別なホスピタリティを体験しました。SNS上でシェアされたコンテンツや、才能あふれるゲスト同士の自然な交流、リラックスしながらも洗練された集いの数々により、「BOSS OPEN」は今シーズンを象徴するライフスタイルイベントとしての存在感を改めて示しました。

ベン・シェルトンがシングルス優勝 コートで魅せた圧巻のプレーとスタイル

コート上では、一週間を通してアグレッシブなプレーと大胆なスタイリングが展開されました。シングルスでは、ベン・シェルトン（Ben Shelton）が、BOSSブランドアンバサダーでありディフェンディングチャンピオンのテイラー・フリッツ（Taylor Fritz）との熱戦を制し、「BOSS OPEN 2026」シングルスタイトルを獲得しました。ダブルスでは、ヤニック・ハンフマン（Yannick Hanfmann）とヤン＝レナルト・シュトルフ（Jan-Lennard Struff）組が、ダニール・グリンカ（Daniil Glinka）／ステファノ・サケラリディス（Stefano Sakellaridis）組を下し、「BOSS OPEN 2026」ダブルスタイトルを獲得。ハイレベルな試合と、ファッション性の高い大会全体の雰囲気が見事に調和し、印象的な一週間となりました。

BOSS Tennisカプセルが体現する“機能美”

大会連覇に挑んだテイラー・フリッツは、BOSSの「BOSS Tennis（ボス・テニス）カプセルコレクション」の最新ウェアを着用。BOSSならではの洗練された美意識と、トップレベルの試合でも最大限のパフォーマンスを引き出す機能性を両立したアイテムが、コート上で存在感を放ちました。

フリッツのほかにも、ベン・シェルトン、アレクサンダー・ブブリク（Alexander Bublik）、イジー・レヘチカ（Jiri Lehecka）、フランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe）、アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ（Alejandro Davidovich Fokina）、コランタン・ムーテ（Corentin Moutet）、ヤン＝レナルト・シュトルフ、ニック・キリオス（Nick Kyrgios）など、多くのトッププレーヤーが出場。力強いサーブ、ダイナミックなラリー、妥協のないパフォーマンスが、1週間を通して繰り広げられました。

ポップアップストアで“コートとライフスタイル”をシームレスに体験

タイトルスポンサー就任から5年目を迎えたBOSSは、今大会をさらに進化させ、ブランドの世界観を全方位で体感できるイベントへと昇華させました。会場にはBOSSのアクティブウェアをフィーチャーしたポップアップストアが登場し、大会にインスピレーションを得たコレクションや会場限定アイテムを展開。来場者は、最先端のテニスウェアから洗練されたテーラリングまで、コートでも日常でも活躍するスタイルをその場で試着・購入することができました。

動きやすさ、通気性、耐久性を備えながら、スタイル性も一切妥協しないワードローブを提案することで、BOSSは大会の会場全体に自信と高揚感をもたらしました。会場の随所にあしらわれた力強いBOSSロゴやブランドシグネチャーが、イベント全体に一体感のあるビジュアルアイデンティティを生み出しています。

テニス、スタイル、パフォーマンスを軸にした地域との強い結びつき

大会のタイトルスポンサーを務めることは、HUGO BOSSとシュトゥットガルト地域、およびバーデン＝ヴュルテンベルク州との強いつながり、そしてテニス、スタイル、パフォーマンスへの深い情熱を象徴するものです。忘れがたいゲスト体験、迫力あるラリーの数々、そして完璧に仕立てられたルックを通じて、BOSSは世界中のテニスファンに「BOSS OPEN 2026」のハイライトを振り返るとともに、今後のオンコート／オフコートでの展開にも期待を寄せてほしいと呼びかけています。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージ テーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約485の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSSは、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSSとHUGOの2つのブランドで形成されており、グループは128カ国の約8,000の販売拠点で コレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、 全世界で約17,500人の従業員を擁し、2025会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

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