ジョー・ジョナスと『ヘイ・デイ』がこの夏を彩る新曲「The Cozy Anthem」を公開

Supercell Oy- 世界的アーティストのジョー・ジョナスが、人気モバイル農場ゲーム『ヘイ・デイ』の象徴的なテーマソングを新たにアレンジし、心地よさあふれる楽曲として届けます。- 「The Cozy Anthem」の公開を皮切りに、『ヘイ・デイ』では6月16日から6月30日まで、ゲーム内およびSNS上で展開するバーチャル音楽フェスティバルを開催。世界中のプレイヤーが参加し、この夏を彩る共通のサウンドトラックをともに作り上げます。

モバイル端末向けのゲームを開発・運営しているSupercell（本社：フィンランド、CEO: Ilkka Paananen）は人気モバイル農場ゲーム『ヘイ・デイ』においてこの夏、シンガーソングライター兼俳優のジョー・ジョナス(Joe Jonas)とタッグを組み、オリジナル楽曲「The Cozy Anthem」を発表します。本楽曲は、『ヘイ・デイ』を象徴するテーマソングからインスピレーションを得て制作されたもので、ジョー・ジョナスはコミュニティに親しまれてきたメロディーに歌詞を加え、フルサイズの楽曲として新たに生まれ変わらせました。本楽曲の公開を皮切りに、プレイヤー同士のつながりを大切にした音楽体験が始まり、世界中のプレイヤーを日常の忙しさから少し離れ、ゆったりとした時間を楽しむ『ヘイ・デイ』ならではの“cozy（心地よい）”な世界観の中へと誘います。

「The Cozy Anthem」の公開を皮切りに、『ヘイ・デイ』ではゲーム内およびSNS上で2週間にわたるバーチャル音楽フェスティバルを開催します。プレイヤーはゲーム内で自分だけの「Cozy Anthem」をリミックスし、世界中のファンと共有することができます。フェスティバルにはジョー・ジョナスがメインアーティストとして参加するほか、デジタルプラットフォームを中心に活躍する新進気鋭のアーティストたちも出演し、イベントを盛り上げます。

ジョー・ジョナスは次のようにコメントしています。

「さまざまな仕事や活動に追われる毎日の中で、意識的に気持ちを切り替える時間を見つけるのは簡単ではありません。『ヘイ・デイ』は、そんな僕にとってリラックスして楽しみながらリフレッシュできる小さな逃避先のような存在です。メールをチェックする前に自分の農場の様子を見に行く ― そんな時間に不思議な満足感があるのです。

今回、『ヘイ・デイ』のテーマソングに自分なりのアレンジを加えることができてとても楽しかったですし、『The Cozy Anthem』を皆さんに聴いてもらい、それぞれの形で楽しんでもらえることを楽しみにしています。そして、ぜひ私と一緒に農場にも遊びに来てください。」

6月16日からは、ジョー・ジョナスによる「The Cozy Anthem」が『ヘイ・デイ』内のすべての農場で流れ始め、ゲーム全体がこの夏を彩る共通のサウンドトラックに包まれます。プレイヤーが農場のお世話をしている間、クリック可能な音符が農場内に出現します。これらは世界中のプレイヤーが協力して達成するコミュニティ目標と連動しており、目標を達成すると、音符をモチーフにした全13種類の限定デコレーションを永久的にアンロックすることができます。さらにプレイヤーは、コミュニティ受信箱を通じて、「The Cozy Anthem」の特別バージョンである「Cozy Covers」をいち早く楽しむことができます。

6月18日（木）から6月30日（火）までの期間中、ファンは専用のWeb体験を通じて「The Cozy Anthem」のオリジナルバージョンを制作し、その作品をTikTokでシェアすることができます。

また、プレイヤーはゲーム内で限定デコレーションアイテム「Cozy Jukebox（コージー・ジュークボックス）」を購入することができます。このアイテムでは「The Cozy Anthem」を再生することができ、フェスティバル終了後も楽曲の思い出を楽しめる記念アイテムとしてコレクションすることができます。

『ヘイ・デイ』 ゼネラルマネージャーのMaya Hofreeは次のようにコメントしています。

「『ヘイ・デイ』はこれまでも、リフレッシュしたり、肩の力を抜いてゆったりと過ごしたりできる“心地よい場所”であり続けてきました。ジョー・ジョナスは『The Cozy Anthem』を通じて、その『ヘイ・デイ』ならではの魅力を音楽として見事に表現してくれました。

今回の音楽フェスティバルを通じて、『ヘイ・デイ』コミュニティの皆さんはもちろん、新たに参加するプレイヤーの皆さんにも楽しんでいただけることを期待しています。そして、この“cozy”な楽曲から生まれるさまざまなオリジナルカバーを聴けることを今から楽しみにしています。」

『ヘイ・デイ(https://hayday.com/en)』は基本プレイ無料で、iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%98%E3%82%A4-%E3%83%87%E3%82%A4-hay-day/id506627515)およびAndroid(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.hayday&hl=ja&utm_source=chatgpt.com)端末でダウンロードしてお楽しみいただけます。

■Supercellについて

Supercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ロンドン、ソウル、上海にオフィスを構えています。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのタイトルをグローバルリリースしています。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。