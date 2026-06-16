イマジナ、深刻な人手不足に悩む福岡の経営者へ、ケンブリッジ大提携の科学的特性診断「ICA」を用いた組織改革セミナーを実施！【6/15博多】

株式会社イマジナ

企業のブランディングおよび組織変革コンサルティングを手掛ける株式会社イマジナは、昨日2026年6月15日（月）、福岡市博多区のアクア博多にて、福岡企業の深刻な人手不足と事業承継の課題を解決する経営セミナーを開催いたしました。

本リリースでは、日本初導入となる英ケンブリッジ大学提携の科学的特性診断『ICA（Imajina Cambridge Assessment）』と、ハーバード大学式 理念浸透度調査を用いて、採用・適正配置・個別最適な育成・管理職登用・組織リスク診断まで一気通貫で組織を可視化する最新の組織変革メソッドの公開と、本取り組みの社会的背景についてご報告いたします。

■福岡の華やかな経済成長の裏に潜む「人的資本」の危機

ICA特設サイト :https://ica-imajina.netlify.app/

現在、福岡市は「天神ビッグバン」をはじめとする大規模な都市再開発により、極めて活発な経済成長を遂げています。しかし、この華々しい発展の足元では、企業の存続を揺るがす深刻な「人的資本の危機」が進行しています。帝国データバンクの最新調査によると、福岡県内企業の48.7％が正社員不足に喘いでおり、特に建設業や物流業にいたっては6割を超える企業が危機的な状況に直面しています。

さらに深刻なのが、次世代へのバトンタッチ、すなわち「事業承継」の行き詰まりです。県内企業の後継者不在率は50.8％に達していますが、とりわけ「30代未満」の若手社長が率いる企業においては、実に83.7％が後継者を確保できていないという衝撃的な実態が明らかになっています。

「まだ若い社長なのだから、後継者がいなくて当然ではないか」と思われるかもしれません。しかし、経営実務においてこの高すぎる不在率が意味するのは、将来の引退準備ではなく、「社長の右腕となるNO.2や、経営を支える幹部候補が誰もいない」という組織の致命的な脆弱性です。若いリーダーが率いる企業ほど、社長個人のマンパワーに依存した属人的な経営（ワンマン体制）に陥りがちです。そのため、万が一の緊急事態におけるBCP（事業継続計画）が全く機能しないだけでなく、現場を牽引する次世代リーダーの育成体制（マネジメント教育）も決定的に不足しています。この「頼れる右腕の不在」こそが現場の負担を重くし、1名あたり約640万円とも試算される早期離職損失を引き起こす、組織の「見えない病巣」となっているのです。

多くの企業が採用難と早期離職の悪循環から抜け出せない背景には、日本特有の「無教育な管理職登用」があります。スイスの国際経営開発研究所（IMD）が公表する世界競争力ランキングにおいて、日本企業の「マネジメント教育」は64カ国中60位というグローバルワーストレベルです。人との向き合い方を十分に学ばないまま、実績だけでプレイヤーを管理職へと昇進させることで、現場に「指示待ち社員」や「組織の分断」を招き、結果として1名あたり約640万円とも試算される巨額の早期離職損失を発生させているのです。

■採用・配属から管理職登用、組織リスク診断まで。科学とデータで組織を強靭化する『ICA』の全貌

多くの企業において「適性検査」は採用選考時のみの『足切りツール』として使い捨てられています。しかし、イマジナが日本初導入した英ケンブリッジ大学提携の心理特性検査『ICA』は、採用・配属から育成、管理職登用、さらには組織全体の健全性を測るリスク診断にいたるまで、組織マネジメントの全フェーズを科学的データで支える「組織一気通貫型プラットフォーム」です。

■人的資本投資of勝率を最大化する「人軸×組織軸」の融合メソッド

- 新卒・中途採用（不正回答の完全排除）：生成AIによる模範解答の自動生成やSNSでの対策ノウハウ拡散を背景に、従来の適性検査は形骸化しています。ICAは世界最高峰の『4つの監査尺度（虚偽・矛盾・自虐・不注意）』を搭載しており、統計学的な不整合からAI回答を検出。飾らない『個人の本質（誠実性と性格特性）』を正確にあぶり出します。- 適正配置（勘に頼らない適材適所）：16の性格尺度を精密に測定することで、本人の特性を最も活かせる部署や役割を客観的に特定。『なんとなく』の配属によるミスマッチと、それに伴う現場の疲弊・離職リスクを根絶します。- 個別最適化された育成（管理職の対話力を変える）：スコアを出すだけではなく、受検者の資質に合わせた『個別最適な育成アプローチ』を導きます。診断結果に基づき、管理職が面談（1on1）などで使うべき『特性に合わせた指導例』を提供。これにより、管理職の勘や経験に頼らない科学的で効果的な問いかけ・指導が可能になります。- 管理職登用と右腕・後継者の発掘：プレイヤーとしての優秀さと、管理職や経営幹部（NO.2）としての適性は異なります。ICAは、日本の深刻な課題である『無教育な管理職登用』を防ぐため、16の性格尺度からリーダーシップ適合度やEQを測定。将来の事業を託せる右腕・後継者候補を計画的に見極め、育成するベースを提供します。- 組織リスク診断（離職防止と組織活性）：組織全体のデータを集積・分析することで、理念への共鳴度（シンクロ率）や組織内の潜在的リスク（分断、ハラスメント、モチベーション低下）を可視化。問題が表面化する前に、先手を打った組織改善を可能にします。

イマジナが提唱する組織変革メソッドは、個人の資質を見極める「人軸（ICA）」と、組織のエンゲージメントを可視化する「組織軸（理念浸透度調査）」を高度に融合させる点にあります。

「理念浸透度調査」では、企業の理念や価値観が現場にどの程度「理解」され、「行動」に移され、「共感」を生み、周囲へ「拡散」されているかを4つの軸で数値化します。これにより、管理職が陥っているマネジメント上の課題を特定し、理念を共通言語とした公平な評価制度や、自律的に動く組織文化の再構築を支援します。

世界の時価総額トップ企業は、日本企業と比較して人材教育に約15倍もの費用を投じており、計画的な幹部・後継者育成ができている企業はそうでない企業に比べ、4倍以上の収益成長率を誇っています。イマジナはこれからも、福岡を皮切りに全国の地方企業へ向け、採用・育成・配属を一気通貫させる世界基準のソリューションを提供し、地域経済を支える持続可能な強い企業文化の構築に尽力してまいります。

【セミナー開催概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

- 日時：2026年6月15日（月）17:00-18:30（16:45開場）- 会場：アクア博多3階D会議室（福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8）- 参加費：無料- 講師：関野吉記（株式会社イマジナ代表取締役社長）

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com