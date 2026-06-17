【ＢＳ日テレ】樋口日奈が魅せる等身大のヒロイン！お酒が擬人化！？新ドラマ『酒巻さんと不思議なBAR』放送決定！7月2日（木）よる9時54分 スタート！【樋口日奈「自分に似ているところがある」】

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレでは、7月2日（木）よる9時54分より、新ドラマ『酒巻さんと不思議なBAR』を放送いたします。本作は、現代を生きる大人たちの心にじんわりと沁み渡る、1話5分の完全オリジナル・連続ミニドラマです。主演には、演技力に定評のある樋口日奈さんを迎えます。

一癖あるお酒たちが雫の本音を引っ張り出す！心を揺さぶる新感覚の会話劇@ＢＳ日テレ

仕事や恋に少し立ち止まり、正解が見えなくなっているヒロイン、29歳・酒巻雫（樋口日奈）。

つい周囲に本音を隠してしまう彼女の前に現れるのは、自分が注文したお酒そのものが姿を変えた、意思を持つキャラクターたち。

彼らは悩める雫に対し、お酒ならではのユーモアとスパイスの効いたアクションを起こし、彼女が一人で抱え込んでいた心の澱（おり）を、優しく解きほぐしていきます。お酒たちの容赦なくも温かいアプローチにハッとさせられ、戸惑いながらも、雫の中で眠っていた「自分らしい生き方」が少しずつ目覚めていきます。

主演・樋口日奈さんコメント

Q. 本作への出演が決まった際のご感想を教えてください。

斬新なテーマに一気に引き込まれました。台本を読み進めながら、このお酒はどんな人になるのだろうと想像を膨らませるのが楽しく、実際に撮影に臨むと、どのお酒のみなさんも説得力抜群の雰囲気。そこがまたさらに面白いです。

Q. ご自身が演じる「酒巻雫」という役はどんなキャラクターですか？

初めてのバーに1人で訪れることのできるような、自立した人だなと思います。仕事にプライベートに常に全力に取り組んでいるのが魅力ですが、お酒を飲む時だけはふっと力を抜くことができる。生粋のお酒好き。お酒を飲むと本音がぽろりと出てしまうところは、私も雫と似ているなと密かに思っていました。

Q. 視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

お酒を飲まない人も、飲む人も、全ての人に楽しんでいただけるドラマだと思います。人間になったお酒にクスッと笑顔をもらったかと思いきや、ホロリと心が温まる言葉をもらったり。

疲れた夜に、自分のお気に入りの一杯を飲みながら、ぜひご覧ください。

【放送局】

ＢＳ日テレ

【番組名】

『酒巻さんと不思議なBAR』

【放送日時】

7月2日（木）よる9時54分～ 6週連続放送

【出演者】

樋口日奈ほか

番組概要

とある場所にひっそり佇むBAR。仕事や恋愛、人間関係に悩む29歳・酒巻雫（樋口日奈）が迷い込んだ、不思議な空間。雫がグラスを傾けると、目の前に現れるのは、飲んだお酒の特徴を宿す「お酒の擬人化」キャラクターたち。一癖も二癖もあるお酒たちのウィットに富んだアドバイスが、雫の心を優しく溶かし、「自分らしい生き方」を見つけるヒントを与える。今を生きる大人たちへ贈る、5分間のヒューマンドラマ。

#1 ビール編

仕事終わりにBARを訪れた酒巻雫（樋口日奈）は、上司の「とりあえず」という指示に苛立っていた。そこにビールの化身・麦野が現れる。自身も「とりあえず」頼まれる虚しさを吐露する麦野に、雫は「信頼の証だ」と熱弁。すると麦野から「部長も雫を信頼しているのでは」と思わぬ言葉を返され…

■ 毎話登場する一癖あるキャラクターたち--第1話以降のゲストを近日公開！

29歳の雫が抱えるリアルな葛藤を、時には優しく、時には容赦なく解きほぐしていくお酒のキャラクターたち。本作を彩る第1話以降のキャスト陣を、来週以降に解禁いたします！

ビール、ハイボール、焼酎……あの馴染み深いお酒たちが、個性豊かなキャスト陣の手によってどのように擬人化されるのか。キャスト陣の発表をどうぞお楽しみに！

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関連情報：

ＢＳ日テレ「酒巻さんと不思議なBAR」HP：https://www.bs4.jp/sakamaki-bar

ＢＳ日テレ【公式】失恋酒診断 HP：https://www.bs4.jp/s_shindan/

「酒巻さんと不思議なBAR」公式Ｘ：https://x.com/sakamaki_bs4

「酒巻さんと不思議なBAR」公式Instagram：https://www.instagram.com/sakamaki_bs4/

「酒巻さんと不思議なBAR」公式Threads：https://www.threads.com/@sakamaki_bs4

「酒巻さんと不思議なBAR」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakamaki_bs4