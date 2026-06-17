光JSみらい シリーズウェビナー第2弾申し込み受付中【6/21(日)】

一般社団法人 光JSみらい

5月23日（土）に今年度最初のウェビナーを開催しました。



初回は日本語教育をご専門とされる筑波大学の澤田浩子先生をお招きし、お話を伺いました。先生が中心となって行われている茨城県下全域における、小学校高学年から中学生へのオンライン日本語教育の実践はサポーターである大学生、学校現場、教育委員会を通じた行政と多様な立場の人が関わっています。

全国的にも先進的と言えるこの取り組みに参加者は非常に興味深く講演を聞き入ったようで、後半の質疑応答では参加者それぞれの視点からするどい質問が投げかけられていました。講演での学びを自身の取り組みに活かそうという積極的な姿勢の表れであったように感じられます。



続くシリーズ第2弾を今週末6/21(日)に控えています。

第2回は、3名の講師をお迎えし、クロストーク『幼児期から成人まで、多様な支援のあり方』を行います。

https://hikarijsmirai202606.peatix.com/

●参加費

無料

※ウェビナー自体は無料です。別途ご寄付いただける方は、申込の際に寄付金額をご選択ください。

●開催場所

オンライン（zoom）



日本語支援を必要とする外国ルーツの子ども・若者たちの背景は一人ひとり異なり、必要とされる支援のあり方も年齢やライフステージによって変化します。

幼児期から青年期・成人期まで、それぞれ異なる年代の支援に携わってきた講師の方々から、現場での経験や感じてこられた課題、支援への思いを伺います。

●登壇者紹介

鈴木真由美先生：

保育士。ブラジルで保育園を設立後、日本とブラジルで生活・子育てを経験。現在あーすぷらざ(神奈川県)の外国人教育相談コーディネーターとしても活動。NPO法人光の子どもたちの会代表。

木谷恵子先生：

ブラジルでボランティアとして日本語教育に携わった後、その経験を生かして現在は企業でブラジル人従業員に日本語を教える。

鈴木孝彰 先生：

インドで日本人の子ども達への日本語教育を経験。現在はオンラインで国内外を問わず、外国にルーツのある子ども達へ日本語レッスンを提供。

当日視聴が難しい場合は後日アーカイブ視聴も可能です。

https://hikarijsmirai202606.peatix.com/(https://hikarijsmirai202606.peatix.com/) よりお申込みください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。