農林水産省「令和7年版 食育白書」にガイアグループの取り組みが掲載されました

株式会社ガイア

2026年6月16日・農林水産省(https://www.maff.go.jp/)より公表された 「令和7年版 食育白書(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r7/pdf/syokuiku_wp7_all.pdf)」 において、株式会社ガイア(https://www.nszao.co.jp/)の取り組みが事例として掲載されました。

食育白書は、国の食育推進施策や全国各地の優良事例を取りまとめた政府の公式報告書です。その中で当社の活動が紹介されたことを大変光栄に思います。

今回掲載されたテーマは、

「地域に密着し、様々な社会課題に取り組む」

です。

記事では、ガイアグループが運営する「さかい珈琲 蔵王山水苑前店(https://www.facebook.com/profile.php?id=61572849778255)」で実施している高齢者向け朝食サービス（見守りモーニング）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000150804.html)や子ども食堂(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000150804.html)など、地域に根ざした食育活動が紹介されています。

食育を通じて、地域をつなぎ、誰もが安心して暮らし、役割を持てる社会へ食育を通じた地域課題への挑戦

ガイアグループは2012年の創業以来、不動産事業を基盤としながら、観光、福祉、農業、移住促進など幅広い分野で地域課題の解決に取り組んできました。

その根底にあるのが、

「蔵王福祉の森構想」(http://zao-fukusi.jp/)

です。

蔵王福祉の森構想では、次の二つを基本理念として掲げています。

1. 母なる農村を守りながら、高齢者も若者も、障害のある者も無い者も、誰しもが安心して暮らせるまちづくりを目指します。

2. 役割を果たすことが、生きる力の源と捉え、誰しもが生活の中で、その人に相応しい役割を果たせるまちづくりを目指します。

今回、食育白書で紹介された高齢者向け朝食サービス（見守りモーニング）や子ども食堂も、この理念を実践するための取り組みとして継続してきたものです。

「食べること」は「つながること」

私たちは食育を単なる栄養教育ではなく、

「人と人をつなぎ、地域を支える活動」

と考えています。

高齢者向け朝食サービスでは、食事の提供だけでなく送迎や見守りを行い、高齢者が安心して外出し、人と交流できる環境を整えています。

また、子ども食堂では地域の皆さまから寄せられた食材を活用しながら、子どもたちが安心して食事を楽しめる居場所づくりを続けています。

食卓を囲む時間は、世代を超えた交流を生み出し、地域の絆を育む大切な機会となっています。

ガイアグループの自社農場の棚田(丸森町)食育から農業、観光、福祉、雇用へ

ガイアグループの取り組みは、食育だけにとどまりません。

現在では、

・ガイアファームによる棚田再生と地域農業の継承

・GAIA Resortによる関係人口・交流人口の創出

・移住促進事業による新たな地域の担い手づくり

・蔵王福祉の森事業協同組合による地域雇用の創出

・GAIA Resort Terminal aiによる地域交流拠点の整備

など、多様な取り組みへと発展しています。

これらは個別の事業ではなく、地域全体を支える一つの循環型システムとして相互につながっています。

アルベルゴ・ディフーゾの仕組みを活かした地域づくり

ガイアグループでは、イタリア発祥の地域再生モデルである

アルベルゴ・ディフーゾ（Albergo Diffuso）

そして

オスピタリタ・ディフーザ（Ospitalita Diffusa）

の考え方を取り入れながら地域づくりを進めています。

宿泊施設だけではなく、

・地域の空き家

・農地

・温泉

・商店

・福祉施設

・医療機関

そして地域に暮らす人々の営みそのものを地域資源として活用しながら、持続可能な地域社会を構築していく仕組みです。

食育活動もまた、その地域循環を支える重要な要素の一つとなっています。

棚田ガイアファームは体験農園としても機能している。古来の里山の多様性に富んだ自然は食育の場としても大切なフィールド■ コメント株式会社ガイア 代表取締役 相澤 国弘

「今回の食育白書への掲載は、ガイアグループだけの成果ではありません。

活動を支えてくださる地域住民の皆さま、農家の皆さま、ご利用者の皆さま、行政機関、関係団体の皆さまのご協力があってこその掲載です。

心より感謝申し上げます。

ガイアグループはこれからも、

蔵王福祉の森構想の理念と、アルベルゴ・ディフーゾ（Albergo Diffuso）・オスピタリタ・ディフーザ（Ospitalita Diffusa）の仕組みを活用し、母なる農村を守りながら、誰もが安心して暮らし、その人に相応しい役割を持って活躍できる持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

今回の食育白書掲載を新たな出発点として、蔵王から全国へ、地域再生の新たなモデルづくりに挑戦し続けてまいります。」

【令和7年版 食育白書(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r7/pdf/syokuiku_wp7_all.pdf) 掲載箇所】

第3章「地域における食育の推進」

事例

「地域に密着し、様々な社会課題に取り組む（株式会社ガイア）」

掲載ページ：79ページ

地域に根ざし、地域とともに歩む。

それが私たちガイアグループの使命です。

出典 農林水産省「令和７年度食育推進施策」 P79■ 会社概要

企業名：株式会社ガイア

代表者：代表取締役 相澤国弘

資本金：１億円

所在地：宮城県白石市旭町1丁目5-7

設立：2012年

事業内容：不動産業、観光業、開発建設業、飲食業、農業、コンサルタント業

URL：https://www.nszao.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガイア（ガイアグループ）広報部

TEL：0224-26-8892

Email：info-gaia@gaia-resort.net

