飲食店予約サービス「food back」、飲食店同士のつながりを活かした掲載店舗紹介施策を実施

株式会社YUKARI

飲食店予約サービス「food back」では、掲載店舗数の拡大を目的として、既存掲載店舗を対象とした「掲載店舗紹介キャンペーン」を実施しています。

本キャンペーンは、既存掲載店舗がfood backに未掲載の飲食店を紹介し、その店舗が新たに掲載に至った場合、紹介元店舗に1万円のキャッシュバックがあります。

このキャンペーンは、すでにサービスをご活用いただいている掲載店舗のつながりを活かしながら、より多くの飲食店にfood backを知っていただき、掲載店舗数のさらなる拡大を目指すものです。



飲食店予約サービス「food back」（掲載店舗数300店舗以上、登録ユーザー数1万人以上）は、飲食店同士のつながりを活かし、より多くの店舗に新たな集客機会を提供することを目的として、既存掲載店舗を対象とした「店舗紹介キャンペーン」（対象エリア：大阪・東京）を実施しております。

food backは、飲み会や会食、デート、少人数利用など、さまざまな飲食シーンに対応した飲食店予約サービスです。



対象店舗を予約・利用したユーザーは、利用金額に応じたポイント還元を受けることができ、特に飲み会を企画する幹事層を中心に利用されています。

飲食店にとって、新規顧客との接点づくりや予約導線の確保は、継続的な集客において重要な課題です。

food backでは、すでにサービスをご活用いただいている掲載店舗からのご紹介を通じて、food backに共感いただける飲食店との連携を広げてまいります。

掲載店舗同士のつながりを活かした紹介制度

本キャンペーンは、food backに掲載中の店舗から、まだfood backに掲載されていない店舗をご紹介いただくことで、掲載店舗の輪を広げていく取り組みです。

紹介対象は、知り合いの飲食店、系列店舗、近隣店舗など、food backに未掲載の飲食店です。





すでにfood backをご活用いただいている店舗からの紹介を通じることで、サービスの特徴や掲載後の活用イメージをより具体的に伝わりやすくなると考えています。

また、紹介を受けた店舗にとっても、実際に掲載している店舗の声を聞くことで、food backの仕組みや運用を理解したうえで掲載を検討できます。

なお、本キャンペーンでは、ご紹介いただいた未掲載店舗が新たにfood backへ掲載された場合、紹介元店舗に1万円のキャッシュバックがあります。

飲食店同士のつながりを活かしながら、food backに共感いただける店舗との接点を広げていくことが、本キャンペーンの目的です。

実際の利用店舗からの紹介を通じ、掲載検討をサポート

飲食店では、系列店や近隣店舗、同業者同士のつながりを通じて、集客施策や予約サービスに関する情報が共有されることは少なくありません。

food backでは、実際にサービスをご活用いただいている店舗からの紹介だからこそ、未掲載店舗にもサービスの仕組みや、メリットが伝わりやすくなります。



広告や営業だけでは伝わりにくい活用イメージも、掲載店舗からの声を通して、より具体的に検討いただきやすくなります。

今回のキャンペーンを通じて、food backに関心を持つ飲食店との接点を増やし、掲載店舗の拡大を目指してまいります。

food backを通じて、新たな来店機会を創出

food backは、「管理職より、幹事職。」をコンセプトに、飲み会や宴会の幹事負担を軽減しながら、利用金額に応じたポイント還元を提供する飲食店予約サービスです。

飲み会や宴会を企画する幹事は、参加人数や予算、店舗の雰囲気、アクセスの良さなど、さまざまな条件を考慮しながらお店を選ぶ必要があります。



food backでは、こうした幹事層に向けて掲載店舗を紹介し、店舗選びの選択肢を広げています。

ユーザーにとっては、ポイント還元を受けながら飲食店を利用できることが、新しい店舗を選ぶきっかけとなります。

一方、飲食店にとっては、宴会需要や複数人利用、少人数の外食など、さまざまなシーンで新たな来店機会を創出できる点が特徴です。

今後もfood backでは、掲載店舗の拡充を通じて、ユーザーの店舗選びをサポートするとともに、飲食店とユーザー双方にとって価値のある出会いを生み出してまいります。

『管理職より、幹事職。』

food back：https://foodback.jp/(https://foodback.jp/)

利用してみたい方はこちら：https://foodback.jp/lp(https://foodback.jp/lp)

公式Instagram：https://www.instagram.com/official_foodback/(https://www.instagram.com/official_foodback/)

公式X：https://x.com/fback_official(https://x.com/fback_official)

公式note：https://note.com/yukari_foodback(https://note.com/yukari_foodback)