【月額15,000円から】kintoneの導入・活用・開発をまとめて支援する「kintoneまるごと安心サポート」を提供開始

株式会社everlink

株式会社everlinkは、kintoneの導入支援から運用サポート、社員向け研修、オリジナルプラグイン開発まで幅広く対応する月額制サービス「kintoneまるごと安心サポート」の提供を開始しました。月額15,000円（税込16,500円）から利用できるため、専門担当者を配置することが難しい中小企業でも気軽にkintone活用を進めることができます。

※kintoneはサイボウズ株式会社の登録商標です。

kintone導入後の「困った」が増えている

業務改善ツールとしてkintoneを導入する企業は増えています。

一方で、

- アプリをどう作ればよいかわからない- 業務改善の進め方がわからない- 社内に詳しい担当者がいない- 開発会社へ依頼すると費用が高い- 小規模な改修を頼みにくい

といった課題から、十分に活用できていない企業も少なくありません。

kintoneまるごと安心サポートとは

kintoneまるごと安心サポートの詳細：https://www.everlink-corp.com/service/marugoto/

株式会社everlinkの「kintoneまるごと安心サポート」は、kintoneに関するさまざまなお悩みを月額制でサポートするサービスです。導入前の相談から運用改善、開発支援まで、企業ごとの状況に合わせて柔軟に対応します。

選べる3つのコース

一般的なスポット開発やコンサルティング契約では高額になりやすいkintone支援を、月額15,000円から利用できます。必要なサポートを継続的に受けられるため、社内に専門担当者がいない企業でも安心して運用できます。3つのコースからご要望に応じた稼働時間のコースを選択できます。更新時のコース変更も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184525/table/2_1_83915af334701dec583dc54300a00504.jpg?v=202606170952 ]

※本サービスは、貴社の状況に合わせて柔軟に対応いたします。契約時間を超える場合は、事前にご相談のうえ対応いたします。超過分は1時間あたり6,000円となり、稼働時間の繰り越しはできません。

※金額はすべて税別です。

※本サービスには、kintone利用料は含まれておりません。

対応内容

kintoneに関するあらゆる“困り事”に幅広く対応します

- kintone導入相談- アプリ設計支援- 業務改善提案- 社員向け研修セミナー- 操作マニュアル作成- アプリ改修- プラグイン選定支援- オリジナルプラグイン開発- トラブル対応

など

サービスの特徴１. オリジナルプラグイン開発にも対応

小さなお困りごとから、プラグイン開発まで柔軟に対応可能です。

本サービスでは、契約時間内であればオリジナルプラグインの開発も可能です。既存プラグインでは実現できない業務要件にも柔軟に対応でき、企業ごとの業務に合わせたkintone環境を構築できます。

※プラグイン利用時は別途利用料が発生します。

サービスの特徴２. 「相談先を一本化」できる

kintone運用では、

- 開発会社- プラグイン会社- コンサルタント- 社内担当者

など複数の窓口が必要になるケースがあります。本サービスでは、kintoneに関する相談窓口を一本化できるため、担当者の負担軽減にもつながります。

このような企業におすすめ

株式会社everlinkのこれから

- kintoneを導入したばかり- これから導入を検討している- 社内に詳しい担当者がいない- 業務改善を進めたい- 小規模な開発を気軽に依頼したい- プラグインを活用したい- 開発会社との契約費用を抑えたいkintoneまるごと安心サポートの詳細：https://www.everlink-corp.com/service/marugoto/

当社は今後もkintone活用支援を通じて、中小企業の業務改善とDX推進を支援してまいります。また、お客様から寄せられる課題をもとに、業務効率化につながるオリジナルプラグインの開発・提供も進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社everlink

所在地：〒411-0855 静岡県三島市本町1-27 山口ビル2F

代表者：石原 淳

設立：平成31年1月21日

事業内容：kintoneを中心としたWebシステム開発・独自プロダクトの提供から、販促・広報物のデザイン、SNSマーケティングまでをワンストップで支援

URL：https://www.everlink-corp.com/

問い合わせ：information@everlink-corp.com