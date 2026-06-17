【アマゾン31％OFFタイムセール】P12PRO Android 16タブレットが31％OFF、12インチ大画面×Gemini AI搭載モデルを27,900円で販売開始

深圳市新义腾飞电子商务有限公司P12PRO 31％OFF

DOOGEEは、「P12PRO Android16 タブレット 12インチモデル」をAmazon限定で特別価格にて販売開始いたします。

通常価格 40,900円 → セール価格27,900円（31%OFF） の期間限定キャンペーンを実施。

本キャンペーンは本日開始・5日間限定・在庫限り・先着順となります。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H336Y5Z4?th=1

キャンペーン情報

P12PROイメージ図

Amazon限定タイムセール開催中

期間：2026年6月16日～2026年6月20日

対象商品：

P12PRO Android 16 タブレット

通常価格：40,900円（税込）

セール価格：27,900円（税込）

割引率：31％OFF

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H336Y5Z4?th=1

Android16 + Gemini AI搭載

P12PROは、Android 16 タブレットとして設計され、Googleの最新AI「Gemini AI」を搭載。

日常作業からビジネス、学習、動画視聴まで、すべてをスマートに最適化します。

12インチ120Hz高リフレッシュレート大画面

P12PROは、12インチの大画面IPSディスプレイを採用し、

120Hz高リフレッシュレート × 2000×1200高解像度に対応。

動画視聴、ゲーム、電子書籍、オンライン授業まで滑らかで快適な視覚体験を実現します。

SIMフリー4G LTE対応・モバイル通信タブレット

P12PROはSIMフリー4G LTE通信対応タブレットとして、Wi-Fi環境がない場所でも使用可能。

外出先・出張・旅行・車内でも快適にインターネット接続が可能です。

48GB RAM + 256GB ROM

圧倒的なメモリ構成により、マルチタスク性能を大幅強化。

・ 48GB RAM（拡張メモリ含む）

・ 256GBストレージ

・ 最大2TB microSD拡張対応

アプリ同時起動、動画編集、ゲームプレイもスムーズ。

12000mAh大容量バッテリー・長時間駆動

超大容量12000mAhバッテリーを搭載し、

動画視聴・オンライン会議・学習用途でも長時間利用可能。

4スピーカー・Widevine L1・Netflix対応

・ 4つスピーカー搭載（ステレオサウンド）

・ Widevine L1対応（Netflix・Prime Video HD再生）

・ 映画・アニメ・YouTube視聴に最適

顔認証・Bluetooth 5.4・最新通信規格対応

セキュリティと利便性も強化：

・ 顔認証ロック解除

・ Bluetooth 5.4

・ 高速Wi-Fi対応

・ 安定したワイヤレス接続

P12PROは以下の特徴を兼ね備えたAIタブレットです：

・ Android 16 + Gemini AI搭載

・ 12インチ120Hz大画面

・ SIMフリー4G LTE対応

・ 48GB RAM + 256GB ROM

・ 12000mAh大容量バッテリー

・ Widevine L1 Netflix対応

・ 在宅ワーク・学習・エンタメ