【アマゾン31％OFFタイムセール】P12PRO Android 16タブレットが31％OFF、12インチ大画面×Gemini AI搭載モデルを27,900円で販売開始
P12PRO 31％OFF
DOOGEEは、「P12PRO Android16 タブレット 12インチモデル」をAmazon限定で特別価格にて販売開始いたします。
通常価格 40,900円 → セール価格27,900円（31%OFF） の期間限定キャンペーンを実施。
本キャンペーンは本日開始・5日間限定・在庫限り・先着順となります。
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H336Y5Z4?th=1
P12PROイメージ図
キャンペーン情報
Amazon限定タイムセール開催中
期間：2026年6月16日～2026年6月20日
対象商品：
P12PRO Android 16 タブレット
通常価格：40,900円（税込）
セール価格：27,900円（税込）
割引率：31％OFF
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H336Y5Z4?th=1
Android16 + Gemini AI搭載
P12PROは、Android 16 タブレットとして設計され、Googleの最新AI「Gemini AI」を搭載。
日常作業からビジネス、学習、動画視聴まで、すべてをスマートに最適化します。
12インチ120Hz高リフレッシュレート大画面
P12PROは、12インチの大画面IPSディスプレイを採用し、
120Hz高リフレッシュレート × 2000×1200高解像度に対応。
動画視聴、ゲーム、電子書籍、オンライン授業まで滑らかで快適な視覚体験を実現します。
SIMフリー4G LTE対応・モバイル通信タブレット
P12PROはSIMフリー4G LTE通信対応タブレットとして、Wi-Fi環境がない場所でも使用可能。
外出先・出張・旅行・車内でも快適にインターネット接続が可能です。
48GB RAM + 256GB ROM
圧倒的なメモリ構成により、マルチタスク性能を大幅強化。
・ 48GB RAM（拡張メモリ含む）
・ 256GBストレージ
・ 最大2TB microSD拡張対応
アプリ同時起動、動画編集、ゲームプレイもスムーズ。
12000mAh大容量バッテリー・長時間駆動
超大容量12000mAhバッテリーを搭載し、
動画視聴・オンライン会議・学習用途でも長時間利用可能。
4スピーカー・Widevine L1・Netflix対応
・ 4つスピーカー搭載（ステレオサウンド）
・ Widevine L1対応（Netflix・Prime Video HD再生）
・ 映画・アニメ・YouTube視聴に最適
顔認証・Bluetooth 5.4・最新通信規格対応
セキュリティと利便性も強化：
・ 顔認証ロック解除
・ Bluetooth 5.4
・ 高速Wi-Fi対応
・ 安定したワイヤレス接続
P12PROは以下の特徴を兼ね備えたAIタブレットです：
・ Android 16 + Gemini AI搭載
・ 12インチ120Hz大画面
・ SIMフリー4G LTE対応
・ 48GB RAM + 256GB ROM
・ 12000mAh大容量バッテリー
・ Widevine L1 Netflix対応
・ 在宅ワーク・学習・エンタメ