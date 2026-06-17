【阪急うめだ本店】「ハワイフェア2026」日本初上陸バーガーやスコーンなど最旬グルメも！過去最大級の約110店舗が集結し、“今のハワイ”が丸ごと大阪・梅田にやってくる！

株式会社阪急阪神百貨店

ハワイフェア2026(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hawaii/)

前半：7月1日(水)～6日(月)

後半：7月8日(水)～13日(月)

場所：9階 催場、祝祭広場、阪急うめだギャラリー、アートステージ、各階

※各階は一部フロアを除く

※9階は、7月6日(月)と催し最終日は午後5時終了

※9階以外は、7月1日(水)～14日(火)まで

日本人が癒しを求めて旅行する人気の観光地ハワイ。燃油サーチャージの大幅値上げや物価高、円安の影響で「ハワイに行きたいけど行けない」という方も多いはず。そんなもどかしさを吹き飛ばすべく“今のハワイ”が丸ごと阪急うめだ本店にやってきます！「Nā Lei Aloha(レイがつなぐアロハの心)」をテーマに、日本初上陸のハンバーガーやスイーツなどの最旬ローカルフードをはじめ、ハワイで受け継がれるファッションや雑貨まで、今年は会場が各階にも拡大し、過去最大級の約110店舗が大集結。ハワイ現地からフレンドリーなスタッフやアーティストたちも駆け付け、ハワイの空気感をそのままに感じられる2週間がはじまります。

日本初上陸グルメが続々！ハンバーガーはもちろん、実は…人気の○○も！

「クアロア アンティパッツカフェ」クラシックバーガー2,201円◎前半◎催場

【日本初登場】「クアロア アンティパッツカフェ」

映画『ジュラシック・パーク』のロケ地としても有名な大農場が手掛けるレストランが登場！カウボーイ精神を感じる豪快なバーガーとホットドッグを実演でご提供します。

※シェフ・キモ来店

「アロハ ベイクハウス&カフェ」スコーン各486円(ブルーベリー＆クリームチーズ、マカダミアナッツ＆チョコチップ、パイナップル＆ハニー)◎前半◎催場

【日本初登場】「アロハ ベイクハウス&カフェ」

実はハワイのモーニングの定番となっているスコーン。外はサクッと香ばしく、中はしっとりのスコーンが日本初上陸。3種のフレーバーを焼き立てでお楽しみいただきます。

※オーナー・ミチコ来店

「ザ・ブッチャー・バー バイ アロハステーキハウス」ボーンマローバーガー 1,980円◎後半◎催場

【日本初登場】「ザ・ブッチャー・バー バイ アロハステーキハウス」

クリーミーな甘みと深いコクから“肉のバター”と称されるボーンマロー(牛骨髄)を使用した贅沢なバーガー。嚙めば嚙むほど肉の旨味があふれ出す背徳の極みです！

「アロハアミーゴ」カルニタスタコス 715円◎後半◎催場

【日本初登場】「アロハアミーゴ」

今、ハワイで人気沸騰中のメキシカン。メキシコ伝統の豚肉料理 “カルタニス”と、ライム、サルサの酸味が織りなすエネルギッシュな味わいを焼き立てのトルティーヤに包んでいただきます。

揚げたてのマラサダやソフトクリームなどスイーツも目白押し！

【阪急初登場】「グーフィー コーヒー&ダイナー」マラサダ(カスタード、ショコラクリーム)各378円、(シュガー、シナモン)各297円◎前半◎催場【関西初登場・阪急うめだ本店限定フレーバー】「カカアコカフェ」バニラスピルリナ＆レモンソフトクリーム 770円◎前半◎祝祭広場【阪急初登場】「ロイヤルハワイアンクッキー」マカダミアナッツチョコレートレイ3,901円［限定50］◎前半◎催場※シェフ ブラッドフォード来店「バナン」チャンカデリック 781円◎前半◎催場 大人気だったソフトクリームが待望の再登場！

初企画！ハワイ現地のバーとタッグを組んだ「ハワイアンバー」が誕生！

ハワイ産クラフトビールに色鮮やかなカクテル、揚げたてチップスなどの現地定番おつまみ「ププ」を、本場の雰囲気そのままにお楽しみいただきます。

※写真はイメージです。

愛と感謝、歓迎のアロハスピリッツを身にまとう。伝統のレイや阪急カラーのアロハシャツも

〇ハワイの伝統文化であり、お祝い・感謝・歓迎など人生の節目に欠かせない「レイ」に注目

7月4日(土)・5日(日)限定で、著名なレイメイカーのメレアナ・エステスが来日。祖母の代から受け継がれるレイメイキングのワークショップや、伝統的なレイのデザインを昇華させたハワイアンジュエリーも展開します。

祝祭広場では、日本におけるレイメイキングの第一人者、UMAHANA 大谷幸生のレイスタンドもオープン！目の前でデモンストレーションをご覧いただけるほか、まるで現地のガーデンにいるような生花のレイのフォトスポットも登場します。

〇ハワイらしい植物やフルーツをモチーフにしたファッションアイテム

【阪急限定】「カハラ」DUKE'S PAREO 阪急別注カラー限定アロハシャツ 26,400円◎前半◎催場 創業90周年を迎えた伝統的なアロハシャツブランド。「プリンセス カイウラニ ファッションズ」ホルターネックワンピース13,750円◎前半◎催場 1956年創業以来愛されるハワイアンドレスブランド。カジュアルラインが日本初登場。「ラス オリタス」EVERYTHING(約40×35cm) 65,780円◎後半◎祝祭広場 レイをあしらい、ウェットスーツ素材を使用した軽くて丈夫なトートバッグ。【日本初登場】「オーシャンズ・エンド」シェイリン 28,600円◎前半◎祝祭広場 ハワイの植物をデザインしたサステナブルな素材とレイのチャームがキュートなバッグブランド。

ハワイのカルチャーを五感で感じられるイベントを連日開催

鈴木智貴 ウクレレライブ 7月1日(水)午前10時15分～、午後3時15分～、7月2日(木)午前10時15分～、午後3時15分～（各回約30分）ワイマーリエ スペシャルフラショー 7月3日(金)午前10時15分～、午後3時15分～

9階 阪急うめだギャラリー・アートステージでは、ハワイアンアートが勢ぞろい

ペギー・ホッパー『Kui' Lei(Festival'82)』（キャンバスプリント、ウォーターフレーム 約50×120cm）429,000円サラ・カードル『Tropical Embrace』（油絵、約45×60cm）484,000円

各階でもハワイの魅力を掘り下げます！

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「Maki's Happy Aloha Collection-ハワイのマキさんのとっておき‐」

◎7月1日(水)～14日(火)

◎1階 コトコトステージ12

ハワイ在住プロデューサー マキ・コニクソンが心からおすすめしたいものだけを厳選した特別なキュレーションイベント。「マリエオーガニクス」からはMaki's Joyシリーズのリバイバル、日本初イベント出店「Makena」のアクセサリー、さらにハワイ限定リラックマアイテムなど希少なラインアップをお楽しみいただけます。

「Pop Aloha Holiday-ときめく夏を、自分らしくアップデート-」

◎7月1日(水)～7日(火)

◎4階 コトコトステージ41

ハワイ伝統のパラカチェックを使った「J.N.Hearts」×「LANI'S General Store」の先行販売コラボアイテムや、今年125周年を迎えた名門ホテル「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」のグッズが集結。

「Lake Bowls」ビューティ(1個)1,980円

「Lake Bowls」

◎7月1日(水)～14日(火)

◎8階 コミュニティパーク

行列ができるアサイーボウル専門店が登場！期間中100個限定で「ハイドロフラスク」容器入りでご提供します。

「ALOHA SUNDAY」

◎6月24日(水)～7月7日(火)

◎7階 コトコトステージ71

「Play the Beach Side」

◎7月1日(水)～7日(火)

◎8階 『GREEN AGE』コトコトステージ81

「Sunday Funday Market」

◎7月1日(水)～7日(火)

◎10階 『うめだスーク』スークパーク・スークイベント1

「Pono Market」

◎7月1日(水)～7日(火)※催し最終日は午後6時終了

◎11階 コトコトステージ111

「Hawaiian Yukata」

◎7月1日(水)～7日(火)

◎11階 きもの売場 コトコトステージ113

「HAWAII THE SHOP 2026」

◎7月1日(水)～7日(火)

◎阪急メンズ大阪 1階 プロモーションスペース11

そのほか各階情報については特設ページよりご確認ください。