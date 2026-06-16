登録者数約79万人の人気車中泊系YouTuberクピ男氏プロデュース新型キャンピングカー「AOSAGI」初公開！　NTB、八王子に常設展示場「Lots INOUTDOOR」を６月２６日グランドオープン

日本特種ボディー株式会社

日本特種ボディー株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：蜂谷愼吾）は、2026年6月26日、東京都八王子市のアウトドア複合施設「Lots INOUTDOOR」において、NTBキャンピングカー常設展示場をグランドオープンいたします。キャンピングカー市場の拡大やフェーズフリーへの関心の高まりを背景に、NTBは新たな体験・発信拠点としてLots INOUTDOORを開設します。Lots INOUTDOORでは、キャンピングカー・アウトドア用品・フェーズフリー認証商品・スペシャルティコーヒーを通じて、アウトドアと暮らしをつなぐ新しいライフスタイルを提案します。同施設では、登録者数約79万人を誇る人気車中泊系YouTuberクピ男氏がプロデュースした新型キャンピングカー「AOSAGI」を初公開します。

NTBのLots INOUTDOOR常設展示場（イメージ）

本展示場では、人気モデル「SAKURA」の後継車として誕生した新型モデル「HARUKA」やキャンピングカー業界初のフェーズフリー認証取得車両「EXPEDITION STRIKER」をはじめ、「KAGAYAKI」「AKATSUKI」「Arclight」を展示します。

さらに、YouTubeチャンネル「クピ男の車中生活」で人気を集めるクピ男氏がプロデュースしたTravioベースの新型キャンピングカー「AOSAGI」を初公開。グランドオープン期間中にはクピ男氏本人による来店イベントも実施いたします。

また、LINEのオープンチャットから誕生したキャンピングカー愛好家1,000人超が参加する団体「ジャパン レクリエーショナル ビークルライン（JRL）」の田中会長との共同開発による「Be-cam JRLバージョン（リアエントランスモデル）」の購入調印式も開催し、新たなキャンピングカー文化の発信拠点として始動します。

■フェーズフリー時代に求められるモビリティ拠点へ

近年、日本各地で自然災害が頻発するなか、平時と非常時を区別せず、日常利用の延長線上に防災を組み込む「フェーズフリー」の考え方が注目されています。

政府においても防災体制の強化が進められており、災害対応車両の活用や地域レジリエンス向上への関心が高まっています。

キャンピングカーは、移動手段・宿泊空間・電源供給機能を兼ね備えたモビリティとして、レジャー用途だけでなく災害時の活用も期待されています。

NTBはこうした社会背景を踏まえ、キャンピングカーを「遊びのための車」だけではなく、「暮らしと地域を支える社会インフラ」として提案してきました。

今回開設するLots INOUTDOOR常設展示場は、その考え方を体感できる新たな発信拠点となります。

■トピックス

トピックス１.：登録者数約79万人の人気車中泊系YouTuberクピ男氏が理想を形にした新型キャンピングカー「AOSAGI」初公開

クピ男氏プロデュースの新型キャンピングカー「AOSAGI」を初公開

AOSAGIは、全国各地で数百泊を超える車中泊旅を続けてきた人気車中泊系YouTuberクピ男氏の経験と、日本特種ボディーの架装技術を融合して開発した新型キャンピングカーです。

「本当に使いやすい車中泊車とは何か」を追求し、実際の車中泊ユーザーの視点を随所に反映しています。コンパクトなボディサイズでありながら、長期旅行や日常利用にも対応する快適性と機能性を兼ね備えています。

＜AOSAGIの主な特徴＞

・Travioベースのコンパクトなボディで取り回しや駐車がしやすい設計

・ボイラーシステムを標準装備し、トイレに加えてシャワーも利用可能

・展開・収納の手間を軽減する「半常設ベッド」を採用

・長期の車中泊旅にも対応できる豊富な収納スペース

・有孔ボードを採用し、ユーザーの好みに合わせて自由にカスタマイズ可能

これらの装備により、ソロ旅からファミリー利用まで幅広い車中泊スタイルに対応する一台となっています。

＜クピ男氏コメント＞

これまで数百泊以上の車中泊を経験する中で、「自分ならこうしたい」という理想を詰め込んだ一台がAOSAGIです。

コンパクトなボディでどこでも駐車でき、シャワー・トイレ・新発想の半常設ベッドを備えた今までにないキャンピングカーです。

究極の一人旅はもちろん、三人家族でも快適な車中泊旅が可能です。

＜クピ男氏 プロフィール＞

YouTubeチャンネル「クピ男の車中生活」運営者。登録者数約79万人を誇る国内有数の車中泊系クリエイターとして、キャンピングカーや軽キャンパーによる車中泊旅、雪中車中泊、キャンピングカーDIYなどのコンテンツを発信。実際のユーザー目線による車両レビューとリアルな車中泊体験が支持を集め、キャンピングカー業界において高い影響力を持つ。今回、自身の車中泊経験で培ったノウハウを反映し、新型キャンピングカー「AOSAGI」のプロデュースを担当。

YouTubeチャンネル「クピ男の車中生活」登録者数：約79万人

https://www.youtube.com/channel/UC9s5obQcNlZzuBTKqmRqHag

6月27日（土）・28日（日）はクピ男氏の来店イベントを開催

＜イベント内容＞

・クピ男氏 × NTB 開発担当者による開発トークセッション

・AOSAGIに込めたこだわりや開発秘話の紹介

・AOSAGI車両解説・見学会

・来場者とのフォトセッション

※詳細スケジュールは後日発表予定

トピックス２.：SAKURAユーザーの声から生まれた新型モデル「HARUKA」展示

HARUKAは、長年愛されてきたSAKURAユーザーの声をもとに開発された新型キャンピングカーです。ユーザーから特に要望の多かった人気オプションを標準装備化し、快適性と自立電源性能を大幅に向上させました。

HARUKA

オーナーの声をもとに以下の人気オプションを標準装備化しています。

＜標準装備＞

トピックス３.：フェーズフリー認証取得モデル「EXPEDITION STRIKER」「KAGAYAKI」を展示

- 975Wソーラーパネル- 5kWhリチウムバッテリー- 2系統インバーター- その他、収納性や居住性を高める各種改良を実施

平時のレジャーから災害時の備えまで、日常と非常時をつなぐ「フェーズフリー」の考え方を体現した、キャンピングカー業界初（※）のフェーズフリー認証取得車両「EXPEDITION STRIKER」と、同認証を取得した「KAGAYAKI」を展示します。

2モデルともに、平時はレジャー・旅行に、有事は避難・電源供給・移動拠点となる、フェーズフリーコンセプトを体現するAT限定免許でも運転可能なフェーズフリーモデルです。

NTBは、キャンピングカーをレジャー用途だけでなく、防災や地域支援、企業のBCP対策などにも活用できるモビリティとして提案しています。

（※）2025年5月フェーズフリー認証取得時当社調べ

トピックス４.：JRLとの共同開発「ビーカムベースJRLバージョン」購入調印式

フェーズフリーモビリティの「EXPEDITION STRIKER」（左）と「KAGAYAKI」（右）

6月28日には、LINEのオープンチャットから誕生したキャンピングカー愛好家1,000人超が参加する団体「ジャパン レクリエーショナル ビークルライン（JRL）」と共同開発（※）している「ビーカムベースJRLバージョン」の購入調印式を実施。キャンピングカーを通じた新しいライフスタイル提案を発信します。（※）開発段階であるため実車の展示はありません。

■展示予定車両

AOSAGI（新発表）／HARUKA・AKATSUKI ／EXPEDITION STRIKER／KAGAYAKI／Arclight

■Lots INOUTDOORについて

所在地：〒192-0011東京都八王子市滝山町1丁目885-1 イオン八王子滝山 North101

＜施設概要＞

- キャンピングカー展示- レンタルキャンピングカー- RVサービス相談- フェーズフリー認証商品コーナー- アウトドア用品販売- Specialty Coffee 「Khazana Coffee」

Lots INOUTDOORは、キャンピングカー・アウトドア・フェーズフリーを体験できる複合拠点として、日常の楽しさと非常時への備えを身近にする新しいライフスタイルを提案します。

Lots INOUTDOOR公式サイト：https://lotsinoutdoor.jp

■代表コメント

代表取締役社長 蜂谷愼吾

AOSAGIは、実際に多くの車中泊を経験してきたクピ男氏とNTBが共同で創り上げた新しい挑戦です。ユーザーのリアルな声と当社のものづくりを融合した一台として、多くの方にご覧いただきたいと考えています。

Lots INOUTDOORは、単なる展示場ではなく、キャンピングカーの楽しさや可能性を体感できる発信拠点です。Lots INOUTDOORを通じて、キャンピングカーをより身近に感じていただき、その可能性を体験できる機会を広げてまいります。今後もNTBは、キャンピングカーの新たな価値創造を通じて、より豊かな暮らしと安心できる社会づくりに貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：日本特種ボディー株式会社

所在地：埼玉県越谷市小曽川568番地1

代表者：代表取締役 蜂谷愼吾

事業内容：キャンピングカーの製造・販売、特殊車両の開発

URL：https://ntbcamp.co.jp/