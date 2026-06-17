リアル開催「英語教育＜ここから＞ゼミ リアル」　参加申し込み受付中　ーー株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口 隼也、以下「ポリグロッツ」）は、2026年8月12日（水）、慶應義塾大学名誉教授 田中茂範氏を講師に迎え「英語を教える人」のためのセミナー「英語教育＜ここから＞ゼミ・リアル」を開催いたします。

慶應義塾大学名誉教授田中茂範先生とAI英語学習アプリ「レシピー」を提供する株式会社ポリグロッツが共同で立ち上げた「英語を教える人」のためのセミナーシリーズ「英語教育＜ここから＞ゼミ」の第６回は、夏の特別企画として、初の「リアル開催」。「ここゼミ リアル」と題して、２部構成で行います。

第一部の講義は英語教育の＜本丸＞とも言える「エクササイズ」がテーマ。例えばスポーツなどでは「エクササイズ論」が確立していますが、英語教育には「なぜこのエクササイズが有効なのか？」という問いに答える有効な「理論」がまだまだ固まっていないという状況があります。そのような状況の中、本セミナーでは田中先生ならではの「エクササイズ論」を展開。教室での先生のふるまいや、アクティブな活動もカバーする有益な講義になる予定です。

第二部では、参加者のみなさんからの「英語教育についてのお悩み」に直接お答えする「お悩み相談コーナー」を開催。アットホームな雰囲気の中、教育に関する悩みや疑問、ご自身で行われている試みについてのフィードバックをもらうなど、「リアル開催のゼミ」というシチュエーションを生かして、双方向の議論を行う予定です。

この機会をぜひお見逃しなく。

【お申し込みはこちらから】

https://peatix.com/event/5037318

【こんな方におすすめ】

・英語指導に悩まれている先生

・「未来の英語指導」の形に興味をお持ちの先生

・田中先生と英語教育について語り合いたい先生

【日時】

2026年8月12日(水) 14:00～18:00 （開場13:45）

【開催場所】

WeWork 神谷町トラストタワー

東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F



WeWork 神谷町トラストタワー までのルート案内

https://wework.co.jp/location/tokyo/roppongi-kamiyacho-area/kamiyacho-trust-tower

【参加費・定員】

参加費：2,000円

定員：30名

オンライン配信の予定はございません。

【タイムスケジュール】（予定）

13:45 会場エントランス（１階）にて、受付開始、23Fまでスタッフがご案内

14:00-14:10 ご挨拶

14:10-15:30 第一部 田中先生ご講演「英語教育における＜エクササイズ＞論」

15:30-15:40 ポリグロッツよりお知らせ

15:40-15:50 休憩

15:50-17:00 第二部 田中先生に聞いてみよう！ 「英語教育お悩み相談」

17:00-18:00 ミニ懇親会（軽食・飲み物付き）

【登壇者】

田中茂範（慶應義塾大学名誉教授）

PEN言語教育サービス代表。ポリグロッツ顧問。岡山県出身。コロンビア大学大学院博士課程修了。応用言語学専攻。専門は認知意味論、言語習得。英語教育の実践に根ざした言語論、 コミュニケーション論を展開。また、国際協力機構（JICA、旧国際協力事業団）において長年、 海外派遣される専門家のための英語研修を担当。 最新の著書に 『コアで攻略する英文法の教科書』（Gakken, 2024)など。

司会：水島潮（株式会社ポリグロッツ編集長）

数多くの英語学習書籍の編集・制作を手掛け、英語学習関連のイベント企画や出演、ポッドキャスト配信など多方面で活動中。英語学習月刊誌「ENGLISH JOURNAL」（アルク）元編集長。

【英語教育＜ここから＞ゼミについて】

一言に「英語教育」と言っても、流派、時代の潮流、また教える人それぞれの教育理念によってその実態はさまざま。ときに何を指針にしていいか悩まれる先生も少なくないかもしれません。そこで長年英語教育の第一線で指導と研究を行われてきた慶應義塾大学名誉教授の田中茂範先生と、AI英語学習アプリ「レシピー」のポリグロッツが共同で「英語教育のいまとこれから」について「カジュアルに学ぶ場」を立ち上げます。その名も「英語教育ここからゼミ」。

「ここから」には、まずは「基本を押さえる」という意味と、現在地から見える「未来」という意味を込めています。

本ゼミは「いま、英語教育界でどんなことが起きているのか」や「世界的な教育の潮流」などの「現在地」から、AIやICTが織りなす「未来」の英語教育など、英語の先生が指導に悩まれたときに取る「一つの選択肢」となり得るような知識や情報を提供しつつ、みなさんと一緒に「いまとこれから」を語り、考えていくシリーズです。一方的な講義ではなく、参加者とのインタラクションや意見交換も大切にする「ゼミ」形式（コメント機能による）を採用、日頃の疑問や悩みを田中先生や参加者のみなさんに共有して議論するチャンスでもあります。メインはオンラインですが、将来的にオフラインでのイベントも計画しています。

英語を教える先生はもちろん、先生を目指す人、英語学習の参考にもなるため学習者の皆さん、また他教科の先生にもおすすめできるゼミ（セミナー）です。

【次回予定】

詳細は後日発表いたします。

AI英語学習サービス『レシピー for School』とは

250万人以上が利用する英語学習アプリ「レシピー」を、教育現場向けに最適化したのが「レシピー for School」です。本サービスは、生徒一人ひとりの自立的な学びを支援しながら、先生方の業務負担を軽減することを目的としています。

生徒はアプリを利用して、時間や場所を選ばずに学習を進めることが可能です。自身の英語レベルや苦手分野、興味のあるジャンルに応じて学習内容を選択できるため、個別最適化された学びが実現できます。

先生方は、学習課題の配信や提出状況の確認、得点管理などを一括して行うことができます。課題の作成・配信・採点、さらにはフィードバックの提供までをAIが効率よく支援することで、日々の業務の効率化に大きく貢献します。

スマートアサインメント機能

『レシピー for School』内のさまざまなニュース記事や先生の選んだ文章を入力するだけで、授業や宿題に活用できる単語や内容理解の問題、ライティング・スピーキングの問題をAIが自動で生成します。答案の採点やフィードバックもAIが行うため、問題作成から採点、生徒の成績管理までがアプリ内で完結します。

マイレシピ機能

AIが自動で毎日の学習カリキュラムを作成する機能です。AIが自動生成したアプリ内のテストで、単語・リスニング・文法・リーディング・スピーキングの各技能を5段階にレベル分けします。生徒一人ひとりのレベルや学習時間に合わせて、毎日オリジナルのカリキュラムを配信することで、生徒が自主的に、必要な学習に取り組めるようになります。



会社概要：株式会社ポリグロッツ

https://www.polyglots.net/

住所：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿 16F

代表取締役：山口 隼也



