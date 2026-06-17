【焼肉はっぴぃ】暑気払いは『はっぴぃ』で！飲み放題付きコースのご予約受付中

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『焼肉はっぴぃ 人形町店』は、暑気払いにぴったりな、人気メニューが楽しめる飲み放題付きコースを販売いたします。

『焼肉はっぴぃ』飲み放題付きコースについて

はっぴぃコース

■はっぴぃコース(飲み放題付) 税込4,990円

『焼肉はっぴぃ』の名物「九条ねぎ ねぎタン塩」や「霜降り 和牛カルビ」を含む11品のコース

「霜降り 和牛カルビ」

■お気軽コース(飲み放題付き) 税込4,290円

「霜降り 和牛カルビ」や「牛タン塩」を含む9品のコース

※コースは2名様より承ります

※お席のお時間は2時間制（LO30分前）とさせていただきます

※飲み放題のみの受付は行っておりません

※人数変更は前日までにお願いいたします

※仕入れ状況により、内容変更される場合がございます

■ご予約はこちらから

https://www.yakiniku-happy.jp/shop/1/

『焼肉はっぴぃ 人形町店』について

肉自体の旨みと脂の甘みを感じられる、プロが本当に美味しい肉だけを厳選仕入れ。中でも霜降りの“和牛カルビ”「カルビ」(税込1,089円)は、鹿児島県産の和牛を使用。凝縮された旨味と脂の甘みが特徴の和牛を店内で1切れ1切れボリュームのある大きさに手切りしています。下味のタレは、肉の旨味を生かすためフルーツを使用した上品な甘さとキレのある醤油が特徴。『焼肉はっぴぃ 人形町店』は、プロが厳選したお肉を一番おいしい大きさでカットし、お肉の味に合わせた自家製の醤油タレ・塩だれ・味噌だれでお召し上がり頂けます。高品質なお肉をお手ごろな価格でお楽しみいただけます。

※産地は仕入れ状況により変更になる場合がございます

・店名：『焼肉はっぴぃ 人形町店』

・住所：東京都中央区日本橋人形町1-4-13重本ビル1F

・アクセス：人形町駅から徒歩1分

・電話番号：03-6661-7308

・営業時間：平日16:00-23:30 土日祝12:00-23:30

フードLO 22:30 (ドリンクLO 23:00)

・『焼肉はっぴぃ』公式URL：https://www.yakiniku-happy.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/