【玉子焼・お出汁ひまわり】6/17(水)～「真あなごフェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社天然活けしめ真あなごフェア

M&Sフードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮）が運営する「玉子焼・お出汁ひまわり」は、”特製お出汁”をたっぷり使用した名物玉子焼、季節で変わるお出汁のきいた炊き込みご飯、お出汁の旨味と天ぷらの相性ピッタリの天ぷらうどんが一番の人気商品である玉子焼・和食チェーンです。

この度、2026年６月17日（水）より「真あなごフェア」を開催しますのでお知らします。鮮度抜群の「天然活けしめ真あなご」を、ふっくらとろける「煮あなご」や、揚げたてサクサクの「天ぷら」で味わっていただけます。さらに、キリッと冷えた極上のお出汁に、「すだち」をふんだんに敷き詰めた「すだち冷かけうどん・そば」が、爽やかな夏の涼をお届けします。玉子焼・お出汁ひまわり伝統の「名物 玉子焼」とともに、暑さの増すこの時期だけのおいしさを心ゆくまでご堪能ください。

あわせて、玉子焼・お出汁ひまわり公式Ｘアカウントをフォロー＆リポストして応募すると、抽選で40名様に「玉子焼と煮あなご丼 小さなすだち冷かけうどんセット１人前（税込み1,529円）」をお召し上がりいただけるデジタルお食事券が当たるプレゼントキャンペーンを2026年6月17日(水)より開催します。惜しくも外れた方にも、全員に参加賞として「抹茶わらび餅 3 個」クーポンを差し上げます。この機会にぜひご応募ください。

「玉子焼・お出汁ひまわり」は、お客様の暮らしを彩り、普段の生活の中で小さな幸せを感じていただけるよう取り組んでまいります。

「真あなごフェア」販売概要

〇販売期間： 2026年6月17日(水)～2026年9月８日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります。

〇販売店舗：玉子焼・お出汁ひまわり 8店舗（全店舗）

和泉府中店〒595-0021 泉大津市東豊中町1-5-10 カナートモール和泉府中店内 TEL0725-45-0890

六地蔵店 〒612-8003 京都市伏見区桃山町西尾12-1 イズミヤ六地蔵店内 TEL075-603-3670

白梅町店 〒603-8326 京都市北区北野下白梅町6-1 イズミヤ白梅町店内 TEL075-467-1494

洛北店 〒606-8103 京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア TEL075-711-1155

京都西店 〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー内 TEL075-326-1881

神戸玉津店〒651-2132 神戸市西区森友3-7-3 イズミヤ神戸玉津店内 TEL078-929-3860

今津店 〒663-8214 西宮市今津曙町1番1号 エキーマ今津 TEL0798-23-4160

エコール・いずみ店 〒594-0041 和泉市いぶき野5丁目1-12 TEL0725‐58‐8852

〇「真あなごフェア」商品一覧

・玉子焼と煮あなご丼 小さなすだち冷かけうどんセット 1,390円（税込み1,529円）

・煮あなご丼とすだち冷かけうどんセット 1,290円（税込み1,419円）

・真あなごと海老の天ざるそば 季節の炊き込みご飯セット 1,440円（税込み1,584円）

・＜単品＞すだち冷かけうどん 990円（税込み1,089円）

・＜単品＞真あなごと海老の天ざるそば 1,190円（税込み1,309円）

●玉子焼と煮あなご丼 小さなすだち冷かけうどんセット 1,390円（税込み1,529円）

ひまわり名物の「玉子焼（明石焼）」と、ふっくら甘辛いタレが絡む「煮あなご丼」、そしてお口直しにぴったりの「すだちうどん」を一度にまとめて味わえる、今フェアでイチ押しのセットです。

玉子焼と煮あなご丼 小さなすだち冷かけうどんセット

＜メニュー内容＞

・名物玉子焼（明石焼）8個

・煮あなご丼

・小さなすだち冷かけうどん（そば）

・お漬物

●真あなごと海老の天ざるそば 季節の炊き込みご飯セット 1,440円（税込み1,584円）

揚げたてサクサクの真あなご天と海老天をみずみずしいざるそばと共に。上品な旨みが染み込んだ季節の炊き込みご飯もセットになった、初夏の涼を満喫できるボリューム満点のセットです。

真あなごと海老の天ざるそば 炊込みご飯セット

＜メニュー内容＞

・天ぷら盛り合わせ

※真あなご1尾 海老2尾、なす、おくら、のり

・ざるそば（うどん）

・季節の炊き込みご飯

※炊き込みご飯の内容は季節により変更となります。

・お漬物

6月17日より、デジタルお食事券が当たるXフォロー＆リポストキャンペーンも開催！

Ｘフォロー＆リポストキャンペーン＜キャンペーン概要＞

【期間】 2026年6月17日（水）～2026年6月30日（火）

【キャンペーン応募方法】

(1) 玉子焼・お出汁ひまわり公式Xをフォロー(@tamago_himawari）

(2) 該当キャンペーン投稿をリポスト

(3) 投稿内のキャンペーンURLから玉子焼・お出汁ひまわり公式Xアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

当選するまで毎日応募いただけます。

【景品】玉子焼・お出汁ひまわり店内でご利用いただける「『玉子焼と煮あなご丼 小さなすだち冷かけうどんセット１人前』デジタルお食事券（税込み1,529円相当）」を40名様にプレゼント

惜しくも外れた方全員に、参加賞として「抹茶わらび餅 3 個」クーポンを差し上げます。

※デジタルお食事券のご利用は、玉子焼・お出汁ひまわり（8店舗）各店内でのお食事に限ります。ご注文時に店舗スタッフに提示ください。

※お食事券のご利用は1回限りとなります。

※お食事券とその他割引券との併用はできません。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

応募規約はこちら :https://tamagoyaki-himawari.com/cdn/shop/files/2026.6.17cpkiyaku.pdf応募はこちらから :https://x.com/tamago_himawari(６月１７日より受付開始します。)

【デジタルお食事券の利用可能店舗】玉子焼・お出汁ひまわり 8店舗（全店舗）

玉子焼・お出汁ひまわりブランドについて

1989年11月京都北野天満宮にほど近い、イズミヤ白梅町店3階の一角に買い物途中の憩いのひと時を楽しんでいただけるお店『京茶房向日葵』としてスタートしました。看板メニューの玉子焼（明石焼）は本場明石の味を大切に生地には新鮮な玉子をたっぷりと使用し、厳選した小麦粉とじん粉、お出汁は九州産のかつおと北海道産の昆布を使用し、熱伝導率の高い特注の銅板でご注文毎に焼き上げる事により、ふんわりとしたとろける食感が特徴です。

「暮らしを彩る」をコンセプトに、「焼きたての玉子焼（明石焼）」と「毎日お店で丁寧に引くお出汁」にこだわり、おいしいお食事を少しずつ楽しんでいただくことで、普段の生活の中で小さな幸せを感じていただけるお店となるよう、2022年にリニューアルしました。

玉子焼ひまわりセット玉子焼・お出汁ひまわり 京都西店

玉子焼・お出汁ひまわり公式HP https://tamagoyaki-himawari.com/

玉子焼・お出汁ひまわり公式X（旧Twitter） https://x.com/tamago_himawari

玉子焼・お出汁ひまわり公式Instagram https://www.instagram.com/tamagoyaki.himawari/

#玉子焼お出汁ひまわり #玉子焼 #明石焼

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な「定食屋宮本むなし」などの駅前型定食屋事業のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼・お出汁ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://www.srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/