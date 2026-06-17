【キャンペーン情報】6月限定！1000円分のPayPayポイントプレゼント！
※条件あり
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区，代表取締役：岩崎 北斗，以下「アガルート」）は、2026年6年16日(火)～2026年6月30日(火)の期間中、税込10万円以上ご購入の方限定でPayPayポイント1,000円分を進呈する期間限定キャンペーンを実施いたします※。
※PayPayポイントコードで付与。
※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可。
※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
6月限定！お急ぎください
2026年6年16日(火)～2026年6月30日(火)の期間中、税込10万円以上ご購入の方限定でPayPayポイント1,000円分を進呈いたします※。
お得なキャンペーン期間中に、まずは一歩踏み出しませんか？
特典内容
1,000円分のPayPayポイントを進呈※
対象
1回のお支払いにおいて10万円（税込）以上ご購入いただいた方
※アガルートアカデミー、アガルートメディカル、アガルートコーチングの商品が対象となります。
キャンペーン期間
2026年6月16日(火)～2026年6月30日(火)
ポイント受け取り方法
商品購入後、アガルートから8月上旬～下旬を目途に順次PayPayポイントコードを送付いたします。
※受け取り方法の詳細については、PayPayヘルプページ(https://paypay.ne.jp/help/c0071/)をご確認ください。
※PayPayポイントコードで付与。
※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可。
※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。
キャンペーンの詳細はこちら :
https://www.agaroot.jp/news/73504/
さらに、以下の特別割引も実施中です！
会員数25万人突破を記念して、期間限定で全商品5％OFF！
確かな実績があるから、迷っていた方も学び直しを検討中の方も、安心して始められます。
まずは一歩、特別価格で踏み出しませんか？
期間
2026年5月20日(水) 13:00 ～ 2026年7月26日(日) 23:59まで
25万人突破記念セールの詳細はこちら :
https://www.agaroot.jp/milestone_cp/
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/