父の日ギフト予算5,000円の壁は超えられず。だけど今年の父の日はちょっと贅沢に！プチリッチな予算5,000円以上の高級ギフト限定「父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版」を公開

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父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版」を公開しました。

父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 23,511件、成果報酬成約件数 826件

調査期間：2026年6月1日～6月13日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

父の日ギフト予算は「2,000～5,000円未満」が約半数

【2026年版】父の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（父の日に関するアンケート調査）

父の日.jpが全国の10代～70代以上の男女930名を対象に実施したアンケート調査によると、父の日ギフト予算でもっとも多かった価格帯は「2,000～3,000円未満」で19.2％でした。

さらに、

・2,000～3,000円未満：19.2％

・3,000～4,000円未満：14.9％

・4,000～5,000円未満：15.9％

となり、「2,000～5,000円未満」の合計は49.9％と約半数を占める結果となりました。

父の日市場では、高額なプレゼントよりも、無理のない範囲で感謝を伝えたいという意識が定着していることがうかがえます。

・【2026年版】父の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（父の日に関するアンケート調査）

https://chichinohi.jp/survey119/

それでも「少し良いものを贈りたい」ニーズは存在する

予算の中心は5,000円未満となる一方で、毎年、

「せっかくの父の日だから、普段は買わないものを贈りたい」

「健康を気遣うギフトを選びたい」

「定年後や高齢になった父に、少し上質なものを届けたい」

といった声も寄せられています。

特に今年は、

・国産うなぎなどの高級グルメ

・リカバリーウェアや健康グッズ

・高機能まくらや睡眠グッズ

・ブランド雑貨や実用品



といった“実用性がありながら少し贅沢なギフト”への注目が高まっています。

父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5,000円以上版

【1位】ふっくら香ばしい 国産うなぎ蒲焼き3種セット

父の日ギフトの王道として高い人気を誇る国産うなぎセット。蒲焼きやひつまぶしなど複数の味わいを楽しめる内容で、特別感と実用性を兼ね備えています。「健康でいてほしい」という気持ちを伝えやすいことから、義父向けギフトとしても支持を集め第1位となりました。

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank1

【2位】ReD ぐっすりパジャマ 上下セット

血行促進と疲労回復をサポートする一般医療機器のリカバリーパジャマ。大泉洋さん出演のCMでも話題となり、着るだけで手軽に休息時間の質向上を目指せる点が支持されています。実用性が高く、毎日使える父の日ギフトとして人気を集めました。

店舗名：ReD公式オンラインストア

価格：7,700円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank2

【3位】BAKUNE Dry Men’s 半袖上下セット

リカバリーウェア市場を牽引するTENTIALの人気モデル。吸湿速乾性に優れたドライ素材を採用し、暑い季節でも快適な着心地を実現します。睡眠環境を整えたいお父さんへの健康ギフトとして高い支持を獲得しました。

店舗名：TENTIAL

価格：11,440円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank3

【4位】消臭機能が付いた男性向け枕 男の夢枕

男性特有の悩みに着目して開発された人気の快眠枕。超極小ビーズによるやわらかな寝心地に加え、消臭機能を備えている点が支持を集めました。寝汗や年齢臭が気になる季節でも快適に使用できるため、「睡眠環境を整える実用的な父の日ギフト」として高い人気を獲得。毎日使う枕だからこそ、感謝の気持ちが長く伝わる贈り物として選ばれています。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：7,700円

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank4

【5位】究極プレミアムビール15本飲み比べギフトセット

アサヒ、サントリー、サッポロの人気銘柄を詰め合わせた合計15本の豪華セット。どれを飲もうか選ぶ楽しさがあり、お酒好きのお父さんへのギフトとして人気を集めました。多彩な味わいを一度に体験できる点が評価されています。



店舗名：酒のビッグボス

価格：5,380円

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank5

【6位】うなぎ 国産蒲焼き 白焼き各1尾 紅白セット

創業70年のうなぎ専門店が手がける、国産うなぎの蒲焼きと白焼きを楽しめる紅白セット。香ばしい蒲焼きと、素材本来の旨みを味わえる白焼きの食べ比べができる贅沢な内容です。愛知県産うなぎを使用し、真空パックでおいしさをそのままお届け。グルメなお父さんへの父の日ギフトとして喜ばれる、特別感あふれる逸品です。

店舗名：豊橋うなぎ 夏目商店

価格：5,715円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank6

【7位】愛するハンバーグ！飛騨牛 を使った ハート 型の ハンバーグ 2個セット

ハート形の飛騨牛ハンバーグは、高級和牛の特別感に加え、思わず写真を撮りたくなるサプライズ感も魅力です。照れくさい想いも、ハート形なら自然に伝えられる、「感謝＋遊び心＋ごちそう」ギフトは近年人気上昇中。

店舗名：ブランド和牛の百貨店 肉贈

価格：6,300円

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank7

【8位】高級海鮮お茶漬けセット 8食入り

金目鯛やうなぎ、まぐろなど、高級海鮮具材を丸ごと楽しめる贅沢なお茶漬けセット。常温保存可能で、食欲が落ちやすい暑い季節でも手軽に美味しく食べられるのが魅力です。「いつもありがとう」の気持ちを込めて、健康を気づかう父の日ギフトとして人気上昇中。高級感と実用性を兼ね備えた、“ちょっと特別”なグルメギフトです。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：5,600円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank8

【9位】押し寿司ギフト詰合せ

焼さば寿司、ずわいがに寿司、国産うなぎ寿司の3種類を楽しめる贅沢な押し寿司セット。海鮮の旨みを食べ比べできる特別感に加え、専用化粧箱入りで父の日ギフトにもぴったりです。自宅で手軽に専門店の味わいを楽しめることから、高級グルメを贈りたい方を中心に支持を集め、“ちょっと贅沢な父の日ギフト”としてランクインしました。

店舗名：越前かに職人甲羅組（DENSHOKU）

価格：5,980円～

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank9

【10位】高級おつまみセット12種セット

さまざまな味わいのおつまみを12種詰め合わせた父の日向けギフトセット。常温保存が可能で日持ちもするため、お酒好きのお父さんへの贈り物として人気を集めています。少しずつ食べ比べを楽しめる手軽さと、高級感のあるギフト仕様が評価され、“家飲み時間を豊かにしてくれるギフト”としてランクインしました。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：5,500円

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking/#rank10

高額ギフトが選ばれる理由は「贅沢」ではなく「健康」と「実用性」

今回ランクインした商品の特徴を見ると、単純に高価な商品が選ばれているわけではありません。

むしろ、

「疲れを癒やしてほしい」

「健康でいてほしい」

「毎日使ってほしい」

という気持ちを伝えられる商品が多く選ばれています。

父の日ギフト市場では、“高額だから選ばれる”のではなく、“価格に見合った価値を感じられるか”が重要視されているようです。

父の日.jp編集部の考察

父の日ギフト市場では、豪華さやサプライズ性よりも、「健康を気遣う」「日常で役立つ」「長く使ってもらえる」といった価値が重視されています。

予算の中心は2,000～5,000円帯ですが、その一方で「年に一度だからこそ、少し贅沢なものを選びたい」というニーズも確実に存在しています。

5,000円以上の高価格帯ギフトは決して市場の主流ではありません。しかし、だからこそ“特別感”を演出しやすく、お父さんへの感謝をより強く伝えられる選択肢とも言えるでしょう。

父の日は、高価なものを贈る日ではなく、感謝を伝える日。

その感謝を伝える方法のひとつとして、「少しだけ贅沢なギフト」が選ばれているのかもしれません。

父の日.jpでは、このほかにも300以上のプレゼントランキングや、年代別・予算別・ジャンル別のギフト特集など、父の日の贈り物選びに役立つ情報を多数掲載しています。今年の父の日が、お父さんへ「ありがとう」を伝える素敵な一日になることを願っています。

父の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版

http://chichinohi.jp/over-5000yen-ranking

関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。 応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。 抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。 応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。 ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、及び応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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