【大海老天丼と十割蕎麦】松原店 2026年6月18日（木）グランドオープン！

ドリームフーズ株式会社

「サクッと本格。大海老天丼と十割蕎麦」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、2026年6月18日（木）に「大海老天丼と十割蕎麦 松原店」をグランドオープンすることをお知らせいたします。

本出店により、こんき庵は4店舗目の出店となります。

また、オープンに先立ち、6月17日（水）にはプレオープンを実施いたします。

長年、親しまれてきた「金亀庵」がリブランドオープン！

これまで「金亀庵」は、近江そばを中心に地域のお客様に親しまれてまいりました。今回のリブランドでは、その強みである“おだし”と“そば”の価値はそのままに、新たに「天丼」を主軸とした商品構成を加え、より気軽に楽しんでいただける業態へと進化いたします。

「こんき庵」は、揚げたての天ぷらを主役に据えた天丼と、打ちたての十割そばを組み合わせた、満足感と日常使いのしやすさを両立したブランドです。既存ブランドの良さを活かしながら、より幅広いお客様にご利用いただける店舗を目指します。

今回の松原店のリブランドにより、地域のお客様の日常に寄り添いながら、「サクッと本格な食事体験」を提供できる場として、さらなる価値向上を図ってまいります。

オープン記念キャンペーン！

プレオープンから、感謝の気持ちを込めてオープン記念キャンペーンを実施いたします！

キャンペーンその1！

＼17日（水）～21日（日）の5日間限定！／

ざるそば／かけそばを550円（税込）で販売！

衣はサクサク、中はふっくらの揚げたて天丼と打ちたての香り高い十割そばを、

特別価格でご提供。

この価格で味わえるのは今だけ。

ぜひこの機会にご来店ください！

※店内飲食のお客様に限ります。

キャンペーンその2！

＼先着1,500名様に特別プレゼント！／

🍜 次回来店時に使える特典付きスタンプカードを進呈！

内容：2回目来店時、そば大盛無料。3回目来店時、海老天大盛無料。

対象：おそば、もしくは天丼をご注文いただいたお客様

お渡し：1杯のご注文につき、1枚スタンプカードをお渡しします。

配布開始日：2026年6月17日（水）～

※スタンプカードの配布はなくなり次第終了となります。

新しくなった店舗とともに、お得な特典もぜひお楽しみください！

これからも、地域に根ざした一杯を

揚げたてだから熱々。

茹でたてだからキレがある。

お手軽なのに、味は本格。

欲張る大人のための、

天丼と蕎麦の専門店がここに。

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/201_1_7a0d3439cf5f77f3bf6f7aa02340668c.jpg?v=202606170952 ]

公式SNS

公式X：https://x.com/konkian0305

公式Instagram：https://www.instagram.com/konkian0305?igsh=dTByNmlvbTh4dGtn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/konkian0305?igsh=dTByNmlvbTh4dGtn&utm_source=qr)

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/