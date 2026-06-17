「＜最新版＞ネット通販売上高ランキングTOP200」をプレゼント！セミナー無料参加で誰でももらえる！

「ネット通販売上高ランキング」とは？

株式会社日本流通産業新聞社

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」は毎年6月、ECを実施している有力企業のネット通販売上高を収録した「ネット通販売上高ランキング」を調査・発表しています。年々、収録データ数が増加し、最新の「2026年版」では610位まで（欄外含め615社）掲載しています。

「ネット通販売上高ランキング」のランキング表のイメージ

TOP200をもらう方法は？

オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」に聴講特典として「＜2026年版＞ネット通販売上高ランキングTOP200」のデータを進呈

＜データ取得方法＞

１.オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」に参加登録（6月25日まで／参加無料）

２.6/24,25に配信するセミナーを視聴し、全体アンケートに回答

３.特典として「ネット通販売上高ランキングTOP200」のPDFデータをダウンロード

セミナーイベント「Commerce NEXT」とは？

「Commerce NEXT」申込コチラ :https://ourl.jp/ZI3wn

「Commerce NEXT」はEC業界の専門メディア「日本ネット経済新聞」が本気でつくるオンラインの「セミナー」、リアルの「交流会」を詰め込んだハイブリッドイベントです。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

今回のイベントコンセプトは「コマースの”進化”を体験しよう！」です。最新のAIやSNSの活用法、コスト高対策のための戦略、安心・安全を実現するセキュリティ対策など、コマース業界が直面する課題に応えたプログラムを多数用意しています。

オンライン18講座、オフライン2講座の”セミナー”、リアルの参加者限定”交流会”の全てを無料で参加できます。

「Commerce NEXT」の概要

「Commerce NEXT」申込コチラ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

「日本ネット経済新聞」とは？

「Commerce NEXT」の詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

「日本ネット経済新聞」は2007年に創刊したEC（電子商取引）業界で最も歴史あるメディアであり、業界唯一の専門紙です。2020年にウェブメディアを開設し、取り扱うテーマはECに留まらず、OMO（ネットとリアルの融合）、流通業界のDXと広がっています。ウェブメディアの記事は「Yahoo!ニュース」「LINE NEWS」「NewsPicks」「SmartNews」などにも配信し、影響力を高めています。

■「日本ネット経済新聞 ウェブメディア」のURL

https://netkeizai.com/