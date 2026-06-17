PBX新機種「MOT/PBX S-V3」提供開始　AIと電話の融合でカスハラ対策と通話の文字起こし・自動通訳まで対応

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、MOT/PBX M-V5の製造終了に伴い、後継機種「MOT/PBX S-V3」を2026年6月1日より提供開始します。

S-V3はM-V5の後継機種として、ハードウェア設計を見直し筐体スペックを向上させた製品です。1台で最大同時通話数40通話・最大内線数80台を収容可能で、中規模以上のオフィスや複数部署が同時に電話対応する環境でも、混線や話中が発生しにくい安定した通話環境を実現します。

また、バルテックでは、通信システムと連携する製品から単独で導入可能なサービスまで、企業の業務改革を支援する「AIを活用した手軽で実用的なソリューション」を数多く提案しています。

■製品概要

■製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/882_1_6b9de95f5b4d10d2a5850fa6bd244e94.jpg?v=202606170952 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/882_2_b3cb961e5c9a3ed345fe4c40e27b773f.jpg?v=202606170952 ]

「MOT/PBX S-V3」は、AI技術との融合により、企業の電話コミュニケーションを新たなステージへ進化させます。AIによる通話内容の文字起こしをはじめ、外国語対応を支援する自動通訳、カスタマーハラスメント（カスハラ）対策など、最新のAI活用を実現。電話対応の効率化と品質向上を支援し、より安心でスマートな業務環境を提供します。

■ バルテックが実現する業務改革――最新AI機能のご紹介

人手不足・カスハラ・多言語対応――企業の現場が抱える課題は年々複雑化しています。バルテックはこうした現場の声に応えるべく、今回リリースした「MOT/PBX S-V3」をはじめ、長年培ってきた電話・通信技術の基盤にAIを組み合わせ、「すぐに使える・現場で役立つ」AIソリューションを次々と提供しています。安定した通信インフラ（ハードウェア）と先進のAI（ソフトウェア）を融合させ、単なるAIツールの提供にとどまらず、電話・映像・多言語などの様々な領域を一社でカバーできる点が、バルテックならではの強みです。

AI自動音声テキスト化サービス

通話録音の内容をAI音声認識技術で自動テキスト化するサービスです。録音を聞き直す手間がなくなり、テキストを一読するだけで通話内容を瞬時に把握。対応履歴の共有・引き継ぎ・「言った言わない」のトラブル防止に活用できます。

AI自動音声テキスト化サービスについて：https://www.mot-net.com/mottel/rec_text

MOT AI通訳

自社の電話制御技術とAIを融合し、電話を使った自動通訳機能を提供します。日本語・英語・中国語〈北京語〉・韓国語・ベトナム語などの多言語に標準対応しており、ブラウザや電話を通じてリアルタイムで自動通訳が可能です。通訳スタッフを雇わずにインバウンド対応を実現します。

MOT AI通訳について：https://www.mot-net.com/function/translation

AIカメラ・セキュリティシステム「VASS」

転倒・侵入・不審者をAIがリアルタイムで自動検知し、スマホへ即座に着信通知します。メールやアプ

リ通知ではなくスマホへ直接着信する仕組みは日本唯一（自社調べ）で、工場・店舗・介護施設・オフ

ィスなど幅広い現場に対応します。

AIカメラシステム「VASS」について：https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」 (https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)