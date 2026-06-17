予備SDカードも締め付けプレートも、ケース内にすっきり収納。cam-in、富士フイルム X-E5用レザーカメラケース「LCP-053」登場

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、cam-inの富士フイルム X-E5用レザーカメラケース「LCP-053」シリーズ4種を、2026年6月17日（水）に販売開始いたします。

カメラは、使う時間が長くなるほど「持ち歩きやすさ」や「手になじむ感覚」が大切になってきます。せっかく気に入った一台でも、傷が気になったり、持ったときの安定感に少し不安があったりすると、外へ連れ出す回数は少しずつ減ってしまうものです。

cam-in「LCP-053」シリーズは、そんな日々の撮影に寄り添うために生まれた、富士フイルム X-E5専用のレザーカメラケースです。職人がハンドメイドで丁寧に仕上げた本革ならではの上質な質感と、やわらかく手になじむ触り心地が特長。X-E5のデザインや操作性を損なわない専用設計で、街歩きや旅先の撮影をもっと軽やかに楽しめます。

ブラックセージグレーブラウンライトブラウン

梅雨の合間の街角、少し遠くまで足を伸ばした週末の散歩、初夏のやわらかな光を探しながら歩く時間。そんな何気ない一日にも、カメラを気負わず持ち出せることは、大きな魅力です。

「LCP-053」シリーズは、ただ装着するだけのアクセサリーではなく、撮る前から撮り終えるまでの心地よさを支えるアイテムです。

持った瞬間に感じる、本革ならではの安心感

本製品は、本革ならではの上質な質感に加え、手になじむやわらかな触り心地が魅力です。さらにグリップ付きの設計により、ホールド感を高め、安定した撮影をサポートします。

スナップ撮影や移動しながらの撮影でも、カメラをしっかり支えやすく、日常使いとの相性にも優れています。

ケースを付けたまま、撮影の流れを止めにくい実用設計

見た目の美しさだけでなく、使い勝手にも配慮されているのが「LCP-053」シリーズの大きな特長です。ケースを装着したままバッテリー交換が可能で、底面には三脚ネジ穴（1/4）を装備。ケースを外さずに三脚へ固定できます。撮影のたびに付け外しする手間を抑え、テンポよく使える設計です。

見えない部分まで配慮した、X-E5専用ならではのつくり

ケース内側には、カメラボディを傷つけにくいスエード調素材を使用。さらに、底面にはBluetoothボタンやスピーカー用の開口部を設けるなど、細かな使い勝手にも配慮されています。

X-E5の魅力を活かしながら、日常の操作感を損なわない専用設計です。

あるとうれしい機能を、スマートにひとつに

底面プレート内には予備のSDカード収納スペースを装備。ケース固定用ネジの締め付け・取り外しに便利な小型プレートも付属し、使用後はケース内側のマグネット式ホルダーに収納できます。

必要なものをすっきり持ち歩けるため、外出先でも扱いやすく、撮影の流れを妨げません。

X-E5の雰囲気に合わせて選べる4カラー

カラーは、ブラック、セージグレー、ブラウン、ライトブラウンの4色展開。カメラと一緒に過ごす時間が長いからこそ、機能性だけでなく、見た目の相性や自分らしさで選べる楽しさもあります。

装着した状態でもカメラの佇まいを美しく見せてくれる、X-E5にふさわしい一品です。

主な仕様

- 対応カメラ：富士フイルム FUJIFILM X-E5- カラー：ブラック、セージグレー、ブラウン、ライトブラウン- サイズ：約 W 130×H 62×D 50（mm）- 重量：約98g発売日：2026年6月17日(水)

※メーカー希望小売価格：\15,800（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000003643/

その他商品ページ

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About 和平光学

cam-in（カムイン）は、カメラ用ストラップやカメラケース等、撮影が楽しくなるカメラ周りのアイテムを製作しているメーカーです。デジカメをファッションの一部として、カジュアルにドレスアップしてくれる豊富な製品ラインナップが魅力です。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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