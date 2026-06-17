出雲でAI活用、はじめの一歩　現場を動かし関係者を巻き込むデータ活用術



















▼詳細・申し込みhttps://digitalpr.jp/table_img/2934/136725/136725_web_1.png■セミナー概要【地域課題を前に進める、巻き込みと継続の設計】島根の地域課題を捉えたうえで、関係者を巻き込みながら継続の仕組みをどう作るか具体例とともに共有します。あわせて、県・市に頼るのではなく「活用する」距離感で整理し、地域で実行できる次の一歩につなげます。登壇者：望月恵（もちづき・けい）島根県商工労働部 産業振興課 産業デジタル推進室 課長補佐（略歴）大手通信会社で研究、営業、開発、保守運用などICTのものづくりを一通り経験。島根県庁では教育、地域振興、産業振興などをICT技術中心に実践。デジタル庁ニュースなどのメディア登場や講演も多数。【AIとデータで、地域課題を成果につなげる】地域の課題をデータで捉え、仮説を立て、具体的な改善につなげるために、ウェブ解析士が果たせる新しい役割を紹介します。改善したい課題と関係する数字や情報を用意しておくと役立ちます。登壇者：積高之（せき・たかゆき）一般社団法人ウェブ解析士協会 理事（略歴）広告・ブランディングの職務を経験後、コンサルタントとして独立。大手子供服SPA、酒販小売業チェーン、保険代理店などの顧問・コンサルタントを務める。地方自治体・商工会議所などでの講演多数。大学・大学院・専門学校5校の教員【いずもデジタルスタジオの取り組み】「学び・相談・実験」が集まる拠点「いずもデジタルスタジオ」の取り組みを紹介します。登壇者： 木村一彦（きむら・かずひこ）島根県eスポーツ連合 事務局長／株式会社アンジェ・21 取締役（略歴）音響・照明事業を立ち上げ、イベントの企画・設計・運営に携わる。2021年に島根県eスポーツ連合の発足に参画し、デジタルを活用した地域課題解決に取り組んでいる。現在はいずもデジタルスタジオに関わるほか、県内学校の総合探究におけるICT支援員、島根県の地域DX・行政効率化アドバイザーとして活動中。【現場が動き出す支援設計】「やることは分かった。でも、現場で進まない・続かない」--そんな壁を越えるための支援設計を、地域の小規模事業者の伴走事例で紹介します。相手の状況を聞き取り、課題を整理し、関係者の合意を取りながら、無理なく改善が回りはじめる形に落とし込むポイントをお伝えします。登壇者：柳樂恵利（なぎら・えり）NagiSun代表 WACA公認ウェブ解析士マスター／WACA公認チーフSNSマネージャー（略歴）大阪の企業でウェブディレクターおよびマーケターとして勤務。大手旅行代理店や不動産企業など、多数のプロジェクトを担当。2015年に故郷の島根県出雲市へ活動拠点を移転。現在は県内外のクライアントに対し、集客設計から動線設計、コンバージョン改善までを含むウェブ制作・運用を行っている。