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「サンライズ50周年」プロジェクト新情報解禁！ ―新規描き下ろし「サンライズ50周年」キービジュアル公開・ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」始動―
株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：河野 聡、本社：東京都杉並区）は、当社の自社スタジオであるSUNRISE Studios（サンライズスタジオ）制作のアニメーションを中心とする作品ブランド「サンライズ」の1作目となる『無敵超人ザンボット３』が、1977年の放送開始から2027年で50周年を迎えることを記念し、2026年から2028年の3年間を「サンライズ50周年」プロジェクト期間として、様々な記念施策を展開いたします。
今回はその続報として、SUNRISE Studiosが手掛けてきた500以上のタイトルから50作品をピックアップし、新規に描き下ろした「サンライズ50周年」キービジュアルと、本プロジェクトの一環として「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」に関する情報を解禁いたします。
「サンライズ50周年」プロジェクトでは、今後も作品を支えてくださったファンの皆様へ感謝の気持ちをお伝えするとともに、様々な形で作品の魅力をお伝えしてまいりますので、ぜひご期待ください。
■「サンライズ50周年」キービジュアル
本キービジュアルは、「サンライズ」の強みの一つであるマーチャンダイジングを通じたIPの価値最大化に向け、6月17日（水）より開催されるライセンス業界最大の専門展「ライセンシングジャパン」においても展開し、商品化をはじめとする各種取り組みを推進することで、より多くのファンの皆様へ多様な形で作品の魅力をお届けしてまいります。
■ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」
本プロジェクトは「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として、バンダイナムコフィルムワークスが製作を務め、未来へとアニメーションの歴史がつながっていくことを願い、現行技術とアイデアを詰め込んだ6つのオリジナル３DCGアニメーション作品の制作を行う企画です。
SUNRISE Studiosが中心となり、SUNRISE Studiosを含む6つの制作スタジオが協力し、6本のショートフィルムアニメーションを生み出します。作品の共通テーマを「未来」とし、「サンライズ50周年」のその先へ大きな飛躍を目指し、プロジェクト展開を行っていきます。
今回は、SUNRISE Studios制作の『長谷雄双六』とYAMATOWORKS制作の『Metafear』の2作品の情報を公開いたしました。
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/
□作品紹介
・SUNRISE Studios 『長谷雄双六』
＜あらすじ＞
時は平安の頃、雨の逢魔ヶ刻。公家屋敷の釣殿で酒を酌み交わす三人の男。その一人、紀長谷雄が語るのは、流行病で亡くした妻を「朱雀門の鬼」に蘇らせてほしいと願ったという奇怪な話。
果たしてその再会は幸福か、それとも破滅か――。
＜メインスタッフ＞
監督：小原秀一
＜ティザーPV＞
https://youtu.be/SYKNSd1J1yc
＜作品公式ページ＞
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/works/dice-with-demon/
・SUNRISE Studios×YAMATOWORKS『Metafear』
＜あらすじ＞
悪夢に悩まされる少女は、その恐怖を忘れてしまわないよう夢を書き留めて名付けていた。しかし、ある日名付けられなかった悪夢が怪物となって世界に広がり、街は混乱に陥ってしまう。
＜メインスタッフ＞
監督：森田修平／キャラクターデザイン・ビジュアルデザイン：田中達之
＜ティザーPV＞
https://youtu.be/d37fxvu2S7s
＜作品公式ページ＞
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/works/metafear/
【ご参考】
■作品ブランド「サンライズ」のあゆみ
「サンライズ」は、日本の商業アニメーション界においていち早く新しい作品構造と哲学を確立し、数多くのクリエイターの創造性を解放してまいりました。ガンダムシリーズや『装甲騎兵ボトムズ』をはじめとするリアルロボットアニメの先駆者として現代のアニメーション表現に多大な影響を与え、『カウボーイビバップ』、コードギアスシリーズ、ラブライブ！シリーズや、アイカツ！シリーズ、『TIGER & BUNNY』を手掛けるBN Pictures※作品を含め、幅広いジャンルのオリジナル作品を中心に500以上のタイトルを世に送り出しております。
「サンライズ50周年」プロジェクト期間中（2026〜2028年）にはSUNRISE Studiosによるシリーズ新作や完全新作を展開するなど、未来に向けて日本のアニメーションが持つ可能性を追求し続けてまいります。
※BN Pictures
2015年に株式会社サンライズ（現 株式会社バンダイナムコフィルムワークス）から分社した株式会社バンダイナムコピクチャーズが著作権管理・運用している作品ブランド。「サンライズ50周年」プロジェクトでは、BN Picturesから『アイカツ！』や『TIGER ＆ BUNNY』等、分社以前より制作している作品群が当プロジェクトに協力し、ともに展開していきます。
■「サンライズ50周年」記念作品『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』
既報の通り、「サンライズ50周年」記念作品となる「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』のティザービジュアル・特報の解禁の他、【第1作】を2026年11月20日(金)に劇場公開することが決定しました。本シリーズは全2部作の劇場公開作品となります。
公開情報
【第1作】 2026年11月20日(金)公開
【第2作】 公開時期は後日発表いたします
配給：バンダイナムコフィルムワークス
スタッフ
監督：押井守
原作・監修 ：郄橋良輔
オリジナルメカニカルデザイン：大河原邦男
メカニカルデザイン：常木志伸・曽野由大
音楽：川井憲次
制作：サンライズ
制作協力 ：Production I.G
公式サイト：https://votoms-gh.com
特報：https://youtu.be/uRClWlt6mKM
■コピーライト表示
・サンライズ50周年プロジェクト ©SUNRISE 50TH PROJECT
・『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』 ©SUNRISE
・SUNRISE Studios 『長谷雄双六』 ©SUNRISE
・SUNRISE Studios×YAMATOWORKS 『Metafear』 ©SUNRISE
※本プレスリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
関連リンク
「サンライズ50周年」プロジェクト公式サイト
https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
サンライズ公式X（@SUNRISE_web）
https://x.com/SUNRISE_web
サンライズワールド公式サイト
https://www.sunrise-world.net/
「サンライズ50周年」プロジェクトでは、今後も作品を支えてくださったファンの皆様へ感謝の気持ちをお伝えするとともに、様々な形で作品の魅力をお伝えしてまいりますので、ぜひご期待ください。
■「サンライズ50周年」キービジュアル
SUNRISE Studiosがこれまでに手掛けてきた500以上のタイトルから、特に高い支持をいただいている50作品をピックアップし、本プロジェクトのために新規に描き下ろしたキービジュアルを制作いたしました。
本キービジュアルは、「サンライズ」の強みの一つであるマーチャンダイジングを通じたIPの価値最大化に向け、6月17日（水）より開催されるライセンス業界最大の専門展「ライセンシングジャパン」においても展開し、商品化をはじめとする各種取り組みを推進することで、より多くのファンの皆様へ多様な形で作品の魅力をお届けしてまいります。
「サンライズ50周年」キービジュアル：「サンライズ50周年」プロジェクト公式サイトで公開
「無敵超人ザンボット3」全身ビジュアル：サンライズ公式Xで順次公開
■ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」
本プロジェクトは「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として、バンダイナムコフィルムワークスが製作を務め、未来へとアニメーションの歴史がつながっていくことを願い、現行技術とアイデアを詰め込んだ6つのオリジナル３DCGアニメーション作品の制作を行う企画です。
SUNRISE Studiosが中心となり、SUNRISE Studiosを含む6つの制作スタジオが協力し、6本のショートフィルムアニメーションを生み出します。作品の共通テーマを「未来」とし、「サンライズ50周年」のその先へ大きな飛躍を目指し、プロジェクト展開を行っていきます。
今回は、SUNRISE Studios制作の『長谷雄双六』とYAMATOWORKS制作の『Metafear』の2作品の情報を公開いたしました。
＜ショートフィルムプロジェクト公式サイト＞
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/
□作品紹介
・SUNRISE Studios 『長谷雄双六』
＜あらすじ＞
時は平安の頃、雨の逢魔ヶ刻。公家屋敷の釣殿で酒を酌み交わす三人の男。その一人、紀長谷雄が語るのは、流行病で亡くした妻を「朱雀門の鬼」に蘇らせてほしいと願ったという奇怪な話。
果たしてその再会は幸福か、それとも破滅か――。
＜メインスタッフ＞
監督：小原秀一
＜ティザーPV＞
https://youtu.be/SYKNSd1J1yc
＜作品公式ページ＞
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/works/dice-with-demon/
・SUNRISE Studios×YAMATOWORKS『Metafear』
＜あらすじ＞
悪夢に悩まされる少女は、その恐怖を忘れてしまわないよう夢を書き留めて名付けていた。しかし、ある日名付けられなかった悪夢が怪物となって世界に広がり、街は混乱に陥ってしまう。
＜メインスタッフ＞
監督：森田修平／キャラクターデザイン・ビジュアルデザイン：田中達之
＜ティザーPV＞
https://youtu.be/d37fxvu2S7s
＜作品公式ページ＞
https://www.sunrise-inc.co.jp/shortfilmproject/works/metafear/
【ご参考】
■作品ブランド「サンライズ」のあゆみ
「サンライズ」は、日本の商業アニメーション界においていち早く新しい作品構造と哲学を確立し、数多くのクリエイターの創造性を解放してまいりました。ガンダムシリーズや『装甲騎兵ボトムズ』をはじめとするリアルロボットアニメの先駆者として現代のアニメーション表現に多大な影響を与え、『カウボーイビバップ』、コードギアスシリーズ、ラブライブ！シリーズや、アイカツ！シリーズ、『TIGER & BUNNY』を手掛けるBN Pictures※作品を含め、幅広いジャンルのオリジナル作品を中心に500以上のタイトルを世に送り出しております。
「サンライズ50周年」プロジェクト期間中（2026〜2028年）にはSUNRISE Studiosによるシリーズ新作や完全新作を展開するなど、未来に向けて日本のアニメーションが持つ可能性を追求し続けてまいります。
※BN Pictures
2015年に株式会社サンライズ（現 株式会社バンダイナムコフィルムワークス）から分社した株式会社バンダイナムコピクチャーズが著作権管理・運用している作品ブランド。「サンライズ50周年」プロジェクトでは、BN Picturesから『アイカツ！』や『TIGER ＆ BUNNY』等、分社以前より制作している作品群が当プロジェクトに協力し、ともに展開していきます。
■「サンライズ50周年」記念作品『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』
既報の通り、「サンライズ50周年」記念作品となる「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』のティザービジュアル・特報の解禁の他、【第1作】を2026年11月20日(金)に劇場公開することが決定しました。本シリーズは全2部作の劇場公開作品となります。
公開情報
【第1作】 2026年11月20日(金)公開
【第2作】 公開時期は後日発表いたします
配給：バンダイナムコフィルムワークス
スタッフ
監督：押井守
原作・監修 ：郄橋良輔
オリジナルメカニカルデザイン：大河原邦男
メカニカルデザイン：常木志伸・曽野由大
音楽：川井憲次
制作：サンライズ
制作協力 ：Production I.G
公式サイト：https://votoms-gh.com
特報：https://youtu.be/uRClWlt6mKM
■コピーライト表示
・サンライズ50周年プロジェクト ©SUNRISE 50TH PROJECT
・『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』 ©SUNRISE
・SUNRISE Studios 『長谷雄双六』 ©SUNRISE
・SUNRISE Studios×YAMATOWORKS 『Metafear』 ©SUNRISE
※本プレスリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
関連リンク
「サンライズ50周年」プロジェクト公式サイト
https://www.sunrise-inc.co.jp/50th/
サンライズ公式X（@SUNRISE_web）
https://x.com/SUNRISE_web
サンライズワールド公式サイト
https://www.sunrise-world.net/