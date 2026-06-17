全国農業協同組合連合会 福島県本部(JA全農福島)は、PATISSERIE ASAKO IWAYANAGIの協力により、福島県産桃を主役とした「福島の桃のデセールコース」を2026年8月6日・7日の2日間限定で開催いたします。

チケットの販売は、FUJINGAHO-SHOP(婦人画報のお取り寄せ)サイトにて。





桃のフルコースのイメージ写真





全国有数の桃産地である福島県が誇る旬の桃を使用し、全6品のコースとして提供する初の試みです。桃の香り、甘み、果汁感、余韻を一皿ごとに異なる表現で楽しめる構成とし、ドリンクペアリングとともに桃の新たな魅力を体験いただきます。





会場は2026年4月に開業した『PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI 高輪店』に併設する、デセールレストラン『MAISON AS』。各回12席、全72席限定のプレミアムイベントです。









■イベント概要

開催日：2026年8月6日(木)・7日(金)

時間 ：11:00／14:00／17:00

会場 ：『PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI 高輪店』に併設する、

デセールレストラン『MAISON AS』

場所 ：ニュウマン高輪 ミムレ 3F

東京都港区高輪2-22-1

定員 ：各回12席、全72席限定

内容 ：福島県産桃を使用した全6品コース、ドリンクペアリング、お土産付き

(1)桃とカモミール (2)桃を中心とした八寸仕立て

(3)焼きたての一皿 (4)桃とハーブの冷製仕立て

(5)桃とチーズの温製仕立て (6)桃のパフェ

※メニュー内容は変更になる場合があります。

価格 ：19,800円(税込)









■チケット販売概要

販売開始 ：2026年6月17日(水)10:00～

販売サイト：FUJINGAHO-SHOP(婦人画報のお取り寄せ)





＜イベントチケット販売ページ＞

URL： https://shop.fujingaho.jp/shop/b/basakoiwayanagi/ 婦人画報のお取り寄せ「桃特集」

URL： https://shop.fujingaho.jp/shop/r/rri250510/





※限定数到達で販売は終了とさせていただきます。









■岩柳麻子氏 コメント

桃を懐石のように味わう。福島の桃が持つ香りや食感、熟度による表情の違いを、お茶とともに少しずつ巡るコースです。冷たいものから温かいものへ。甘さだけではない桃の魅力を、ひと皿ごとにお届けします。詳細は当日までのお楽しみ。桃の季節にお会いできることを楽しみにしております。









■JA全農福島 コメント

福島県は全国有数の桃の産地として、多くの生産者が長年にわたり高品質な桃づくりに取り組んでいます。

今回は、その福島県産桃の魅力をこれまでとは異なる形でお届けしたいという想いから、PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI様との特別な企画を実施することとなりました。

福島の桃が持つ豊かな香りや味わい、そして生産者のこだわりを、多くの皆さまに体験いただく機会となれば幸いです。





福島県産 桃(2)





■福島県産桃について

福島県は全国有数の桃産地であり、桃の収穫量は全国第2位を誇ります。

代表品種「あかつき」は、豊富な果汁と甘み、香りの良さから全国的に高い評価を受けています。

本年は生育状況が早く、7月から9月にかけて多彩な品種が旬を迎え、長期間にわたり高品質な桃を楽しめることが福島県産桃の特長です。





福島県産 桃(1)





■PATISSERIE ASAKO IWAYANAGIについて

東京・等々力に本店を構える、シェフパティシエール岩柳麻子が手掛けるパティスリー。全国各地の生産者とのつながりを大切にし、素材の個性を最大限に引き出した菓子づくりで高い支持を集めています。『MAISON AS』はその体験型店舗として誕生した新業態で、PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI 高輪店に併設するデセールレストランです。旬の食材を主役に、空間・器・デセールが一体となった特別な体験をご提供しています。









■FUJINGAHO-SHOP(婦人画報のお取り寄せ)について

創刊120年の格式と信頼を誇る『婦人画報』がセレクトするEコマースサイト。編集者ならではの発掘力を活かし、全国各地や海外から厳選したスイーツ、グルメ、雑貨など約3,000点を取り揃えています。