大江戸ビール祭り実行委員会(東京都中央区)は、2026年7月29日(水)から8月11日(火・祝)の期間、「大江戸ビール祭り2026夏」を町田シバヒロにて開催いたします。

※8月3日(月)～8月6日(木)は転換日(会場の準備・入れ替え期間)のため開催いたしません。





夏休みの青空の下。

芝生の上でのんびり過ごす午後。

夕暮れとともに始まる乾杯。





全国各地のクラフトビールと個性豊かなフードが集まる大江戸ビール祭りが、この夏も町田シバヒロに帰ってきます。

町田駅から徒歩圏内とは思えないほど開放的な芝生空間で、家族や友人と過ごす休日にも、夏休みのお出かけにもぴったり。

入場無料で楽しめる、前回(2025年夏開催)は来場者約34,000人を集めた、夏の恒例クラフトビールイベントです。

イベント公式サイト： http://oedo-beer-festival.jp/





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◯大江戸ビール祭りとは？

クラフトビールの魅力を、もっと気軽に、もっと自由に。

「大江戸ビール祭り」は、全国のブルワリーやインポーターが集い、ビールと料理、そして人との出会いを楽しめるイベントです。





事前予約・チケット不要。初心者からビール通まで、幅広い来場者が思い思いのスタイルで夏を満喫できる場を提供します





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◯全国のブルワリー＆海外ビールが集結

全国各地の個性豊かなブルワリーと海外ビールが町田に集結。

日本各地を旅するように、多彩なビールとの出会いをお楽しみいただけます。

地域ごとに異なる味わいや醸造文化を一度に楽しめるのも、大江戸ビール祭りならではの魅力です。

お気に入りのブルワリーを目当てに訪れるのはもちろん、まだ出会ったことのない一杯との出会いも、このイベントの醍醐味です。





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◯ここだけの“限定ビール”が登場

各ブルワリーが持ち込む季節限定ビールや本イベント初出しの限定ビールなど、この会場でしか出会えない一杯も多数登場予定です。

真夏の暑さにぴったりな爽快なビールから、じっくり味わいたい個性派ビールまで、各ブルワリー自慢の一杯をお楽しみいただけます。





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◯ビールに合うフードも充実

ビール片手に楽しめる、おつまみや軽食系のフードも出店予定。

「もう一杯飲みたくなる」ような気の利いたメニューが揃います。





何を合わせるか迷う時間も、ビールフェスならではの楽しみのひとつです。





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◯芝生が広がる開放的な会場で楽しむ夏のひととき

会場となる町田シバヒロは、広々とした芝生が広がる開放的な空間です。

レジャーシートを広げてゆったり過ごしたり、家族や友人と乾杯したり、それぞれのスタイルでイベントを楽しむことができます。





昼は青空の下でのんびりと。

夕方は心地よい風を感じながら。

夜はライトアップされた会場でゆったりと。





時間帯ごとに異なる表情を見せるのも、町田シバヒロ開催ならではの魅力です。





また、会場内には大型の客席テントを設置いたします。夏の日差しが気になる日も、突然の雨の日も、ゆったりと過ごせる環境をご用意しています。





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◯ビール初心者も安心。飲み比べセットも用意

「クラフトビールは種類が多くて迷ってしまう…」という方にも気軽に楽しんでいただけるよう、各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポートします。





少量ずついろいろ試せる飲み比べセットもあり、普段は選ばないスタイルとの出会いも楽しみのひとつ。





初めてクラフトビールに触れてみたい方から、いろいろな種類を少しずつ飲み比べたい方、家族や友人と夏のひとときを楽しみたい方、推しブルワリーの新作を目当てに訪れる愛好家まで、それぞれの楽しみ方でご来場いただけます。





自分だけのお気に入りの一杯を見つけるきっかけになるかもしれません。









◯イベント公式グッズ発売中

詳細は下記をご確認ください

https://suzuri.jp/oedo_beer_festival









◯出店者情報 ※変更等はHP、各種SNSよりご確認お願いします

・町田のビール輸入会社KOBATSUトレーディング(ドイツ)

・網走ビール(北海道網走市)

・ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城県石巻市)

・遠野麦酒ZUMONA(岩手県遠野市)

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)

・MATSUMOTO GAKU都 BREWING(長野県松本市)

・いろり茶屋火処(新潟県長岡市)

・スモーク・クラフト(埼玉県所沢市)

・ERDINGER(ドイツ)

・ペコラビール(神奈川県川崎市)

・北アルプスブルワリー(長野県大町市)

・ファーム＆サイダリーカネシゲ(長野県下伊那郡)

・牛久醸造場(茨城県牛久市)

・月山ビール(山形県西村山郡)

・独歩ビール(岡山県岡山市)

・つくばブルワリー(茨城県つくば市)

・希望の丘醸造所(牛たん炭焼き 利久)(宮城県岩沼市)

・シュヴァルツブロイ(ドイツ)

・HAZY LABO(埼玉県狭山市)

・南横浜ビール研究所(神奈川県横浜市)

・岡崎ビール(愛知県岡崎市)

・YOKOHAMA BEER(神奈川県横浜市)

・RotoBrewery(神奈川県横浜市港南区)

・HOPDOG BREWING(秋田県秋田市)

・ForestBrewing(宮城県仙台市)

・鉄板ダイニングだんらん(茨城県鉾田市)

・レモンラッシュ(茨城県鉾田市)

・およろこBrewery(愛知県名古屋市)

・OKEI BREWERY(東京都荒川区)

・津軽大衆酒場イカホタテ(青森県弘前市)

・ISEKADO(三重県伊勢市)

・BUSO BREWERY(東京都町田市)

・ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京都品川区)

・かき小屋 のふうぞ(東京都世田谷区)

・中央線ビアワークス(東京都小金井市)

・FETISH CLUB(東京都港区)

・南信州ビール(長野県上伊那郡)

・GORA BREWERY(神奈川県足柄下郡)

・G-BRAND “Bespoke” BEERERS(東京都新宿区)

・VEPAR(東京都青梅市)

・10ants Brewing(東京都日野市)





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【大江戸ビール祭り2026夏】

＜会期＞

・シーズン1：2026年7月29日(水)～8月2日(日)

・シーズン2：2026年8月7日(金)～8月11日(火・祝)

※8月3日(月)～8月6日(木)は転換日のため開催なし





＜時間(予定)＞

平日 16時～21時

土日 12時～21時

8月10日(月)12時～21時

※各シーズン最終日は20時終了

※時間は変更になる場合がございます





＜会場＞

町田シバヒロ

〒194-0021

東京都町田市中町1-20-23





＜料金＞

入場無料





＜主催＞

大江戸ビール祭り実行委員会





＜後援＞

町田市





＜ご協賛・ご出店・各種お問い合わせ＞

contact@oedo-beer-festival.jp





大江戸ビール祭り公式ホームページ： http://oedo-beer-festival.jp/

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