世代を超えて愛される「サイコロ(R)キャラメル」と「ピーナッツ」の コラボレーション雑貨が登場！

株式会社大人プロジェクトタオルハンカチ：1,100円 ペットボトルホルダー：1,430円 ショッパーバッグ：4,180円 サイコロ(R)キャラメル1,728円

株式会社大人プロジェクト(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：古谷 元)は、

2026年7月15日(水)にスヌーピーとサイコロ(R)キャラメル (道南食品株式会社 所在地：北海道函館市、代表取締役社長：和田 朝寛)のコラボレーショングッズを発売いたします。

※おかいものSNOOPY(https://okaimono-snoopy.jp/)では6月17日(水)より先行予約を実施。

商品概要

長年親しまれてきた「サイコロ(R)キャラメル」のレトロな世界観と、世代を超えて愛される「スヌーピー」の魅力を掛け合わせ、“懐かしくて新しい”デザインアイテムとして展開。タオルハンカチ、ショッパーバッグ、ボトルカバーなど、日常使いしやすい雑貨をラインナップ。

本シリーズでは、「サイコロ(R)キャラメル」の象徴的なデザインをベースに、レトロ感と遊び心を感じられるデザインに仕上げました。

商品ラインナップ

企画担当者コメント

タオルハンカチ(今治)：1,100円ペットボトルホルダー：1,430円ショルダー付きショッパーバッグ：4,180円スヌーピー サイコロ(R)キャラメル：1,728円

長年親しまれてきた「サイコロ(R)キャラメル」のレトロな魅力と、世代を超えて愛されるスヌーピーの世界観を掛け合わせることで、“懐かしくて新しい”雑貨シリーズを目指しました。

サイコロ(R)キャラメルを知る世代には懐かしさを、若い世代には新鮮さを感じていただけるよう、デザインやカラーリングにもこだわっています。

日常の中で気軽に使っていただきながら、思わず手に取りたくなるような遊び心や温かみを感じていただけたら嬉しいです。

販売店

・おかいものSNOOPY(https://okaimono-snoopy.jp/) ※6月17日(水)から先行予約開始

・Peanuts LIFE&TIMES(https://website.hankyu-dept.co.jp/nishinomiya/h/snoopy/)

・スヌーピータウンショップ(https://town.snoopy.co.jp/)

・スヌーピーin銀座2026

道南食品株式会社について

所在地 ：北海道函館市千代台町14-32

代表者 ： 代表取締役社長 和田 朝寛

設立 ： 1980年10月

事業内容： キャラメル・チョコレートの製造、販売

URL ： https://www.dounan.co.jp/

会社概要

社名：株式会社大人プロジェクト

本社所在地：神奈川県横浜市

代表取締役：古谷 元

事業内容： 製造業、卸売業、販売代行業

設立： 2018年7月



過去の実績

2024年 スヌーピー サイコロ(R)キャラメル

2025年 スヌーピー パインアメ缶

【「ピーナッツ」とは】

スヌーピー サイコロ(R)キャラメル 1,728円(税込)

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

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