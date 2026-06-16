BEN GENERAL 読売ジャイアンツ西舘勇陽選手とアドバイザリースタッフ契約を締結

株式会社ase

株式会社aseが展開する野球ブランド『BEN GENERAL』はこの度、読売ジャイアンツ西舘勇陽選手とアドバイザリースタッフ契約を締結しました。

西舘勇陽選手は花巻東高校から中央大学へ進学。大学時代には東都大学野球リーグを代表する投手として活躍し、2023年ドラフト1位で読売ジャイアンツへ入団しました。力強いストレートと高い制球力を武器に、プロ野球界を担う若手投手として期待されています。

今回の契約は「デザインの力でスポーツ産業を進化させる」株式会社aseが展開する野球ブランド『BEN GENERAL』の「新しい野球文化をデザインする」というミッションと、西舘勇陽選手の挑戦する姿勢が一致し締結となりました。

西舘勇陽選手は2026年より『BEN GENERAL』のアドバイザリースタッフとして、共にブランディング活動とともに、新しい野球文化のデザインを行って参ります。

BEN GENERAL

「新しい野球文化をデザインする」

プロ野球の世界でも数多くの名プレーヤーが使用してきたベンゼネラル。「URBAN STYLE BASEBALL」をコンセプトに、伝統を受け継ぎながら、トッププロからライフスタイルまで新しい野球文化をデザインするベースボールカルチャーブランド。

国内外の野球メーカーでプロからアマチュアまで対応してきたクリエイターやデザイナーが結集し、プロを支える技術と街中でも対応するセンスを併せ持った商品を展開しリバイタライズ。

https://www.ben-general.com/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ase

代表者 ：代表取締役 熊本浩志

所在地 ：東京都新宿区新宿5-3-8 MHビル 2F

URL：https://www.ase-inc.jp

設立 ：2018年9月