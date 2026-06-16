夢を持ち、挑戦する人を増やし、日本をもう一度熱くする

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区) 代表取締役の森翔太 (以下、森) は、2026年6月14日、人生の目的を見つけ、挑戦し続ける人材を育成するオンラインサロン「MORIDOJO Onlinesalon」を開校いたしました。

森道場は、単なるビジネススクールやマーケティング講座ではありません。

「人としてどう生きるか」

「何のために生きるのか」

「何のために挑戦するのか」

という人生の本質的な問いと向き合い、自らの人生に覚悟を持って挑戦する人材を育成するコミュニティです。

MORIDOJO設立の背景

森は、中学卒業後に現場仕事へ従事し、その後ホスト業界で全国トップクラスの実績を残しました。

その後、化粧品メーカーCHRISTINA JAPANを創業し、ヴィーガンベーカリー事業や社会貢献活動にも取り組みながら、現在まで92ヶ月連続黒字経営を継続しています。

また、2025年には登山未経験からわずか1年半で世界最高峰エベレスト登頂を達成しました。

こうした挑戦を続ける中で感じたのは、日本社会における「夢」「挑戦」「覚悟」の不足でした。

便利で豊かな時代になった一方で、

・夢を持てない若者

・挑戦を諦める人

・不満や愚痴に支配される社会

が増えていることに強い危機感を抱き、「日本をもっと良くしたい」という想いから森道場を立ち上げました。

森道場の3つの使命

1. 夢を持ち、熱狂する人を増やす

2025年5月 日本人類最速記録 エベレスト登頂サロン専売スキンケアブランド 「CHRISTINA」ヴィーガンベーカリー 1号店 「Te cor gentil」@麻布十番ヴィーガンベーカリー 2号店 「TOKYO VEGAN BAKES」@下北沢

夢に向かって情熱を持って生きる人を増やし、日本を再び夢と希望に満ちた社会へ導く。

2. 挑戦者を増やす

失敗を恐れず挑戦し続ける人材を育成し、周囲へ勇気を与える挑戦者を増やす。

3. 社会を変えるリーダーを増やす

肩書きではなく生き方によって人を導き、社会へ良い影響を与えるリーダーを育成する。

MORIDOJO 10ヶ条

- もっと素直に- 自分に厳しく生きる- 良い習慣の中で生きること- 心を鍛える- 行動量で勝て- 人に尽くして生きること- 目の前の欲と快楽に負けるな- 不満・愚痴を言うな- すべてに感謝せよ- 誠実に生きること

森 翔太コメント

私は本気で日本を良くしたいと思っています。

夢を持つ人を増やしたい。

挑戦する人を増やしたい。

誰かに勇気を与える人を増やしたい。

日本を変えるのは政治家でも会社でもありません。

覚悟を決めた一人の人間です。

森道場を通じて、人生の目的を見つけ、自らの人生に責任を持ち、周囲へ良い影響を与えられる挑戦者を増やしていきたいと思っています。

オンラインサロン開校記念講演会を開催

森道場の開校を記念し、大阪・東京の2会場で特別講演会を開催いたします。

【大阪会場】第一回 オンラインサロン開校記念講演会

■ 日程

2026年7月11日（土）

■ 時間

13:00～15:00（受付開始 12:30）

■ テーマ

「人はいつからでもどこからでもやり直せる」

■ 内容

・特別講演（約60分）

・オンラインサロンオリエンテーション（約30分）

・質疑応答（約30分）

・撮影・名刺交換（約15分）

■ 参加条件

・MORIDOJO Onlinesalon会員限定

・参加費無料

※来場者特典あり

※先着30名限定

【東京会場】第二回 オンラインサロン開校記念講演会

■ 日程

2026年7月25日（土）

■ 時間

13:00～15:00（受付開始 12:30）

■ テーマ

「不可能を可能に変える方法」

■ 内容

・特別講演（約60分）

・オンラインサロンオリエンテーション（約30分）

・質疑応答（約30分）

・撮影・名刺交換（約15分）

■ 参加条件

・MORIDOJO Onlinesalon会員限定

・参加費無料

※来場者特典あり

※先着30名限定

オンラインサロンに入会する :https://morishota.com/

MORIDOJO Onlinesalonについて

森道場は、「挑戦者を作る場所」

そして、「自分と自分の周りの人を幸せにできる真の成功者を育てる場所」

として運営されています。人生の目的を明確にし、人格を磨き、夢と挑戦に満ちた人生を歩みたい方々と共に学び続けるオンラインコミュニティです。