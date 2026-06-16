美容を通して関西から新たなカルチャーを発信！御堂筋ビューティコレクション2026「MIDORUNS」アフターレポート

株式会社PIF

2026年5月25日（月）関西最大級のビューティイベント「御堂筋ビューティコレクション2026」なんばHatchにて開催されました。

今年のテーマは「MIDORUNS」。

関西を代表するトップサロンが集結し、ヘア・メイク・ファッション・音楽・ダンス・映像演出を融合させたステージを展開。美容師、美容学生、感度の高い来場者が一堂に会し、“美容が持つエネルギー”を体感する一日となりました。会場には開演前から多くの来場者が集まり、期待感に包まれた空気の中イベントがスタート。ステージが幕を開けると、各サロンが創り上げる独自のクリエイションと世界観に、観客の視線は一気に引き込まれました。

第１部｜美容師の技術と感性が生み出すクリエイションステージ

開演前 来場者の様子

第1部では、各サロンによるヘアショーを中心に展開。

カット、カラー、スタイリング、メイク、衣装、音楽、照明演出まで細部にこだわり抜かれたステージが披露され、美容師たちの高い技術力と表現力が会場を魅了しました。

サロンごとに異なるコンセプトや世界観が表現される中で、ヘアデザインだけではない“総合演出”としてのショーが展開され、観客は美容の新たな可能性を体感。



一瞬のシルエットや色使い、モデルの動きに至るまで緻密に計算された演出が、ステージ全体に強い没入感を生み出しました。

また、美容学生にとっては、第一線で活躍する美容師たちのリアルな技術や感性に触れる貴重な機会となり、客席からは憧れや刺激を感じる声も多く見られました。

Salon Stage - 遊人Progressive Stage - Four Seasonssupported by DALIASpecial Stage - KIKUYA-BISYODO Inc.

第２部｜会場全体が一体となったエンターテインメントステージへ

第2部では、イベント全体の熱量がさらに加速。

ヘアショーの枠を超えた演出の数々に、観客からは歓声が上がり、ステージと客席が一体となる瞬間も。美容を“観る”だけでなく、“体感する”ショーケースとして、御堂筋ビューティーコレクションならではの世界観が会場を包み込みました。関西の美容シーンが持つエネルギーやカルチャー性を、強く印象付けるステージとなりました。

Special Stage - HE:ARTSsupported by MilbonOpening Performance - 我⿓Professional Stage - Scissors Battle

さらに第2部では、スペシャルゲストとしてFUJIWARAが登場。ステージに姿を見せると同時に、会場からは大きな歓声が上がり、なんばHatchは一気に熱気に包まれました。

”FUJIWARA"によるネタ披露の様子

FUJIWARAによるお笑いステージでは、会場全体を巻き込む軽快な掛け合いとテンポ感あふれるトークで観客を魅了。

笑いに包まれた空間の中で、美容イベントならではの華やかさにエンターテインメント性が加わり、会場のボルテージはさらに高まりました。

FUJIWARAといよちゃんによるトークステージでは、ここでしか聞くことのできないトーク内容や自然体の掛け合いで会場を盛り上げ、来場者との距離感を感じられる特別な時間に。客席からは終始笑顔と歓声が溢れ、イベントのクライマックスを彩るスペシャルコンテンツとなりました。

”FUJIWARA & いよちゃん”によるトークステージ

御堂筋ビューティコレクションは、「関西の女性をもっと美しく」をコンセプトに、美容業界の発展と次世代クリエイターの育成を目的として活動を続けています。

本イベントは、単なるヘアショーではなく、美容師・美容学生・来場者・サロンが感性を共有し、新たな価値観や刺激に出会う場として開催されています。

美容という枠に留まらず、ファッション・音楽・アート・カルチャーと融合しながら、“関西発”のクリエイティブを発信し続ける御堂筋ビューティコレクション。



今年の「MIDORUNS」もまた、美容の可能性と未来を感じさせる一日となりました。

次回も日程が決まり次第お知らせいたします。

御堂筋ビューティコレクション

《開催概要》

開催名：御堂筋ビューティコレクション2026

公式HP：https://www.midosuji-beauty.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/midousujibeautycollection/

日時：2025年5月26日(月) 15:00-19:00

場所：なんばHatch （〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目３－１）

主催：一般社団法人 御堂筋ビューティコレクション

制作・運営：株式会社PIF（https://www.p-i-f.net）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PIF 広報担当

メール：press@p-i-f.net

HP：https://www.p-i-f.net/