「repos by Patisserie ease（ルポ バイ パティスリー イーズ）」が、6月17日（水）より伊勢丹新宿店にて新装リニューアルオープン

株式会社イートクリエーター

株式会社イートクリエーター（本社：東京都中央区、代表取締役：永砂智史）が運営する、日本橋兜町「ease」の姉妹店「repos by Patisserie ease（ルポ バイ パティスリー イーズ）」が、2026年6月17日（水）より伊勢丹新宿店 本館地下1階にてリニューアルオープンいたします。

“くつろぎ”や“やわらぎ”の意味を持ち、幅広い世代の方に気軽に楽しんでほしいという思いが込められた「ease（イーズ）」。フランス語で“休息”を意味する「repos（ルポ）」。

パティシエのこだわりが生み出す口当たりや香り、余韻によって構成された絶妙なバランスを持ち味とした、どなたにも「おやつ」として親しまれるような、シンプルでありながらも奥深いお菓子です。

「repos by Patisserie ease」は、日本橋兜町「Patisserie ease」の姉妹ブランドとして2020年9月にスタートし、オープン以来、多くのお客様にご愛顧頂いて参りました。

日本橋兜町本店同様、手土産やギフトにもおすすめの焼き菓子「ディアマン」や「フィナンシェ」、「ケーク」をはじめ、伊勢丹新宿店限定の「季節のフルーツタルト」や不動の人気の「ロールケーキ」、レモンを使った季節限定のクッキー缶など、充実の品揃えで、装い新たなショーケースやディスプレイとともにお迎えいたします。

代表商品「季節のフルーツタルト」

季節のフルーツを使用した伊勢丹新宿店限定のフルーツタルト。旬のケーキをいつでもお楽しみいただけるよう、随時数種類のラインアップを取り揃えています。ケーキやタルトはカットの他、これまで同様にホールケーキもご用意しています。事前のご予約も承ります。971円～（税込）

季節限定のクッキー缶「睡蓮」シトロン

今の時期のギフトにぴったりな、レモンを使ったクッキー缶を7月1日（水）より店頭にて季節限定で販売いたします。4801円（税込）



焼き菓子

プチギフトから1万円以上の詰め合わせまで、ご用途やご予算に応じご提案させていただきます。

フィナンシェ

しっとりとした食感とともに、焦がしバターとアーモンドの香ばしさを感じられるフィナンシェ。和菓子にも使われる材料が隠し味に。大納言、メープル、ミエル、ショコラの4種類。350円～（税込）



ケーク

柑橘のコンフィやナッツを使用した香り高いパウンドケーキ。ふんわりとした食感とともに、折り重なる素材の味わいをお楽しみください。全5種類。401円～（税込）



ディアマン

じっくり丁寧に焼き上げた、食べ応えのある厚焼きクッキー。風味豊かな味わいと独特の“サクっホロっ”食感で癖になる人多数。全9種類。1151円～（税込）









■店舗情報

伊勢丹新宿店 repos by Patisserie ease

オープン日：2026年6月17日（水）

住所：東京都新宿区新宿３丁目14-1 伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ

営業時間：10:00～20:00

電話番号：03-3352-1111（大代表）

■repos by Patisserie ease（ルポ バイ パティスリー イーズ）について

2020年にスタートした日本橋兜町「Patisserie ease（パティスリー イーズ）」の姉妹ブランド。素材の旬を際立たせる香りや味わいの組み合わせを表現したタルトやロールケーキ、素材とレシピにこだわった焼菓子やジャムなどを展開。幅広いお客様に「おやつ」として親しまれるような、シンプルながらも奥深いお菓子を追求しています。

公式サイトURL：https://patisserie-ease.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ease_tokyo/



■株式会社イートクリエーターについて

これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーター。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしている。 平和不動産との店舗開発事業「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」をはじめ、東急不動産とともに設立した次世代に向けた新しい食文化づくりに挑戦するプラットフォーム「日本食品総合研究所」、シェフを主体としたコミュニティと企業や団体をシームレスに繋ぎ、社会に新しい価値や創造物を生み出す「Social Kitchen TORANOMON」など、幅広い事例と実績がある。



＜会社概要＞

社名：株式会社イートクリエーター

設立：2019年1月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区日本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：1億円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営、研究開発・インキュベーション、食のリテラシー向上に関わる業務

公式HP ：https://www.ec-corp.jp/