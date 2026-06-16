6月23日（火）19時よりオンライン開催！未経験でも安心の充実サポート体制　「個別指導塾」と「英会話教室」の相乗効果で安定経営を目指す教育FCビジネスの全貌

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、株式会社ECC ECCの個別指導塾ベストワン 第2営業部 法人・ベストワン マネージャー 唐住 啓介氏による無料ウェビナーを開催いたします。

ECCの教育FCビジネスは、個別指導塾と英会話教室を併設することで低年齢からの囲い込みと長期通塾を実現し、安定した経営を目指せる仕組みが特徴です。本ウェビナーでは、開校費用の概算から年間収益モデルまで、塾業界未経験の方でもわかりやすく解説します。

※モデルケースであり、実際の収益を保証するものではありません

開催概要

テーマ：事業投資

開催日時：2026年6月23日（火）19:00～20:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69eb2e75905bd47764000000英検対策にも対応！高い知名度と実績をもつECCのブランド力

学習塾市場は少子化でも拡大を続ける激戦市場です。そのなかで、なぜ「ECCの個別指導塾ベストワン」が選ばれているのでしょうか。

その理由は高い知名度と実績を持つECCブランド。テレビCMでもおなじみのECCは全国的に知られています。近年の入試で優遇される英検(R)取得に向け、独自の対策カリキュラムで対応。グループの教育ノウハウを「ECCの個別指導塾ベストワン」の質の高い教育サービスの提供に結び付けています。

※「英検」は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

「個別指導塾」と「英会話教室」併設の相乗効果

これらの塾経営で必要なのは「幼児の囲い込み」と「英会話への対応」です。ECCならECCの個別指導塾ベストワンとECCジュニアを併設した運営を行うことです。低年齢からの囲い込みによって通塾期間が長くなり、安定した経営を目指しやすく、個別指導塾と英会話教室との相乗効果を生み出すことができます。

「地域ナンバーワン教室」を目指す強力サポート

経験がない人でも安心して塾経営ができるよう、開校前研修や年3回の季節講習前のフォローアップ研修、毎月の学校長研修など充実のサポート体制！ 開校後も塾運営や教務両面をお手伝いします。また、塾経営を成功に導く教室立地や教室運営、講師の募集など塾経営をトータルにサポートするので、塾業界が初めての方でも安心です。

→気になる費用・収益は？

株式会社ECCの唐住啓介氏がフランチャイズビジネスの将来性、さらに具体的な開校までの流れ、開校初期費用（概算で約737万円※）、年間収益モデルケース（40人の生徒数で年間収益は約600万円※）まで解説します。



※モデルケースであり、実際の収益を保証するものではありません

以下の動画は、前回開催した同セミナーの音声をもとに、イメージ画像を交えて作成した33秒のダイジェスト映像です。※音声が流れるのでご注意ください。

実際のセミナーでは、講師がスライドを使いながら解説します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rB9dI-zHYks ]



※音声を一部伏せていますが、実際のセミナーでは詳細をご案内いたします

◆◆◆成長を続ける教育FCビジネス「ECCの個別指導塾ベストワン」のことがわかる記事◆◆◆

第二の人生を考えるあなたに「ECCの個別指導塾ベストワン」で塾経営という選択肢(https://gentosha-go.com/articles/-/61293)

講師紹介

唐住 啓介株式会社ECCECCの個別指導塾ベストワン第2営業部 法人・ベストワンマネージャー

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69eb2e75905bd47764000000

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp