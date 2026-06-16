2026/27明治安田Ｊリーグ「 MUFG THE国立DAY」開催決定のお知らせ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

本日、明治安田Ｊリーグ 「 MUFG THE 国立 DAY 」開催試合の日程が発表され、横浜FCではクラブ初となるMUFGスタジアム(国立競技場)でのホームゲームを開催することが決定いたしました。



記念すべき2026/27シーズンのホーム開幕戦で、横浜FCおよび横浜市の魅力をより多くの方に届けるとともに、関わるすべての皆さまの記憶に残る素晴らしい一日にすべく、クラブ一丸となって準備を進めてまいります。

ぜひスタジアムへお越しいただき、チームへの熱い後押しをお願いいたします。

2026/27明治安田Ｊ２リーグ 第2節(ホーム開幕戦)[表: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/139_1_6086676453d7073f07a5843c61631316.jpg?v=202606170551 ]

なお、試合当日のイベント情報やチケット販売概要につきましては、後日改めてお知らせいたします。

横浜FC公式HPおよび公式SNSにてご確認ください。