女子高生がプロデュースするショートドラマ「シブジョ部!!」×ウテナ「マトメージュ」タイアップ第二弾！綺麗先生を迎え6月18日（火）より公開！

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、株式会社デジタルガレージ（以下「デジタルガレージ」）とショートドラマメディア「シブジョ部!!」にて、まとめ髪用スタイリングシリーズ「マトメージュ」の新作プロモーション動画を制作・公開しました。

Netflixの人気恋愛バラエティーショーに出演した綺麗先生がシブジョ部!!に登場！視聴はこちら :https://www.tiktok.com/@shibujyo109

本施策では、「シブジョ部!!」を運営する渋谷女子インターナショナルスクールのメイク講師でかつ、2025年にNetflixで配信された人気恋愛バラエティーショーに出演した、綺麗先生（通称：きぃーちゃん）をゲストに迎え、「シブジョ部!!」現役女子高生たちと共演します。

2026年6月16日、6月18日それぞれ18:00より、新作ショートドラマを配信し、マトメージュのリアルな使い方と魅力を発信します。

「シブジョ部!!」は、ウテナ「マトメージュオム」のタイアップ実績があり、本件は第二弾となります。

■まとめ髪だけじゃない！マトメージュの新たな魅力を提案

今回のショートドラマは「まとめ髪、だけじゃないマトメージュ」をテーマに制作しました。まとめ髪スタイルをキープするだけでなく、ダウンスタイルでの活用法や持ち歩きに便利なアイテムとしての魅力を、ドラマらしい面白さを交えて表現しています。スクールライフの日常を切り取ったストーリー展開で、同世代が共感して推したくなる内容となっています。

■綺麗先生がシブジョ生徒と共演！リアルなトレンド感を演出

渋谷女子インターナショナルスクールのメイク講師綺麗先生が生徒と共にマトメージュをPR

動画内では、シブジョの生徒たちが実際にマトメージュをキーチャームとして鞄にぶら下げたり、デコレーションして楽しんだりする等、女子高生のリアルなトレンド感を演出しています。

さらに、文化祭の出し物を決める中でマトメージュの手軽さを活用した「へアセット屋さん」の提案などを収録。現役女子高生と綺麗先生のわちゃわちゃとした楽しいやり取りを通じて、製品の実用性と魅力を自然に伝えます。

■「シブジョ部!!」とは？──女子高生による、女子高生のためのショートドラマ

「シブジョ部!!」は、studio15の指導のもと、渋谷女子インターナショナルスクールの現役女子高生が出演し、演技だけでなく企画、構成、撮影、編集にも挑戦しながら、Z世代のリアルな感情や関係性を描いたコンテンツを継続的に発信しています。

■学生が企業のPRコンテンツを制作、新しい教育の形

学校が支援し、学生が自ら企画、出演、撮影、編集を行うショートドラマメディア「シブジョ部!!」。すでに数回の企業PRコンテンツを制作し発信しています。

このような取り組みは、令和の新しい教育として注目されています。

2025年4月にはNHKの情報番組でも取り上げられ※1、学校教育における新たな取り組みとして注目されています。

Z世代が発信を通じて企業や社会と関わること自体が、今後の教育や表現のあり方を広げていく可能性を持っています。

※1 参考：https://studio15.co.jp/news/20250422

本取り組みにご興味のあるメディアの方、Z世代向けの企画・タイアップをご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

【配信概要】

「シブジョ!!」タイアップ相談 :https://studio15.co.jp/contact

公開日：2026年6月16日（火）18:00-、6月18日（木）18:00-

アカウント名：シブジョ部!!（@shibujyo109）

URL：https://www.tiktok.com/@shibujyo109

ゲスト：綺麗先生（@kiiiriypu）

公開内容：マトメージュに関するショートドラマ2本



＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計6億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種の資格を取得、TikTok GOにおいても公式パートナー資格を取得しクリエイターの撮影会を支援する「トラベルクリエイター無料投稿サービス」を提供しています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida