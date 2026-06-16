メディカルノート、日本高血圧学会と連携協定を締結――「血圧朝活」を強力に支援

株式会社メディカルノート

株式会社メディカルノート（東京都港区、代表取締役：小林 裕貴、以下、メディカルノート）は、特定非営利活動法人 日本高血圧学会（以下、日本高血圧学会）と、情報発信に関する連携協定を締結いたしました。メディカルノートは日本高血圧学会が推進する「血圧朝活（あさかつ）」の啓発活動を支援し、信頼できる医療情報の普及に努めてまいります。

連携協定締結の背景と目的

現在、日本の高血圧患者数は約4,300万人と推定されており、命に関わる心疾患や脳血管疾患などを引き起こす主要な原因となっています。しかし、自覚症状がほとんどないために適切な治療を受けていない方も多いことから、信頼できる専門性の高い情報を、いかに分かりやすく一般生活者へ届けるかが課題となっています。

今回提携する日本高血圧学会は、高血圧および関連諸分野のさらなる進歩を牽引し、広く国民の健康増進に貢献することを目的とする学術団体です。

これら日本高血圧学会の取り組みおよび専門知識や最新の情報を、メディカルノートを通して社会一般に向けて総合的に発信していくことを、今回の提携の目的としています。

「血圧朝活」の啓発支援

メディカルノートは、本連携を通じて、日本高血圧学会が提唱する「血圧朝活」の認知拡大を支援します。「血圧朝活」とは、脳卒中や心筋梗塞の発症リスクが高い「朝」の血圧管理を強化し、将来の疾患予防につなげる取り組みです。メディカルノートは自社のプラットフォームを活用し、正しい血圧の測定方法や自分の血圧値を把握する重要性を分かりやすく解説する特設サイト「血圧朝活」の展開と運用を行っています。

「血圧朝活」特設サイト：https://medicalnote.jp/features/jpnsh/

日本最大級の医療情報メディアとしてインターネットにおける医療情報の発信をリードしてきたメディカルノートの知見を生かし、日本高血圧学会の活動を支援することで、高血圧医療のさらなる発展に貢献していきます。

日本高血圧学会について

日本高血圧学会は、高血圧ならびに関連諸分野の進歩向上によって広く国民の健康増進に寄与することを目指し、研究調査、知識の普及、啓発活動、学術集会の開催などの事業に取り組んでいます。

株式会社メディカルノートについて

株式会社メディカルノートは、「医師と患者をつなぐ」をビジョンに掲げ、すべての人が“医療”に迷わない社会を目指す企業です。

医療情報メディア「Medical Note」を運営しており、臨床の第一線で活躍する約4,500名の医師・専門家の協力のもと、最新のエビデンスに基づいた信頼性の高い医療情報を一般生活者・患者向けに提供しています。特に、難病や希少疾患など、課題の大きな疾患領域に強みを有しています。

リアルとデジタルを融合することで医療をより身近なものとし、誰もが最適な医療を選択できる社会の実現を目指します。(https://medicalnote.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社メディカルノート

設立：2014年10月

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋二丁目3番3号 ルオーゴ汐留 5階

代表取締役：小林 裕貴

事業内容：医療機関向け事業、製薬・事業会社向け事業、オンライン医療事業

コーポレートサイト：https://medicalnote.co.jp/