埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、学習舎ES&beと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、富士見市鶴瀬エリアで地域の根ざした教育をおこなう学習塾、学習舎ES&be（埼玉県富士見市、代表 種田啓太）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■学習舎ES&be 様HP : https://es-be.amebaownd.com

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■学習舎ES&be 代表 種田啓太 様 コメント



「COEDO KAWAGOE F.Cへ、熱い声援と支持を送ります！

地域の象徴として、誇り高く、情熱を持って戦い抜く姿に感動を覚えます。

J1への挑戦は大きな夢ですが、チームの団結とファンの力があれば必ず実現できるはずです。

一致団結し、努力と決断の場面で力を合わせ、共に歩む旅を楽しみましょう。

その素晴らしい旅路に私たちの心はいつも寄り添っています。頑張れ、COEDO KAWAGOE F.C！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村昌弘 コメント

「このたび、学習舎ES&be様とパートナー契約を締結させていただきました。

まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

学習舎ES&be様は、つるせ台小学校の向かいに教室を構え、個別指導やプログラミング、集団授業を行うなど、鶴瀬地区で15年以上にわたって地域の子どもたちの学びを支えてこられました。

地域の未来を担う子どもたちへ寄り添い続ける学習舎ES&be様よりご支援を賜れますことを、大変心強く存じます。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com