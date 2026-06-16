【Maison de FLEUR】「サーティワン アイスクリーム」と初コラボレーション！人気フレーバーのポップで甘い世界観を表現したアイテムを6月26日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、「サーティワン アイスクリーム」とコラボレーションし、「Maison de FLEUR サーティワン アイスクリーム コレクション」を発売いたします。2026年6月19日（金）より公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて先行予約を開始し、6月26日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗および「STRIPE CLUB」にて販売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/XGwk

このたび、“We make people happy.(R)”をモットーに世界中で親しまれているサーティワン アイスクリームと初のコラボレーションが実現。「ポッピングシャワー」のカラフルなポップロックキャンディ、「ベリーベリーストロベリー」の華やかなストロベリーカラー、「ストロベリーチーズケーキ」のクリーミーな色合い、「チョップドチョコレート」の砕いたチョコレート感など、人気フレーバーの魅力をMaison de FLEURらしい上品でフェミニンな世界観に落とし込みました。

ラインアップは、オリジナル総柄を使用したサイドポケットトートをはじめ、立体的なアイスクリームモチーフが目を引くチャームやラウンドポーチ、パスケースなど全6アイテム。サーティワン アイスクリームを象徴するピンクスプーンをイメージした色のサテンリボンを随所に取り入れ、本コラボレーションならではの特別なデザインに仕上げました。

中でも注目は、人気フレーバーをイメージしたフルールテディが愛らしいベアチャーム。フレーバーごとのカラーやビーズを組み合わせ、カラフルでポップなアイスクリームの楽しさを表現しました。

今回、本コラボレーションを記念し、店舗では一部アイテムを限定カップに入れてお渡しする演出を実施。まるでサーティワン アイスクリームショップに訪れたかのような、ワクワク感あふれる体験をお楽しみいただけます。さらに、本コラボ商品を税込10,000円以上ご購入のお客様に、全国のサーティワン アイスクリームの店舗（一部店舗を除く）で使用できる「500円ギフト券」 をプレゼントいたします。

Maison de FLEURがお届けするサーティワン アイスクリーム コレクションの中から、ぜひお気に入りフレーバーのアイテムを見つけてみてください。

■「Maison de FLEUR サーティワン アイスクリーム コレクション」販売概要

先行予約：2026年6月19日（金）20:00～6月23日（火）23:59 ※公式WEBストアのみ

発売日：2026年6月26日（金）※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、earth music＆ecology イオンモール岡山（Maison de FLEUR併設店舗）、公式WEBストア「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/XGwk）、ZOZOTOWN

販売アイテム：バッグ、チャーム2型、ポーチ、パスケース、タオルハンカチ 全6型

特集ページ :https://stcl.page.link/XGwk

■「Maison de FLEUR サーティワン アイスクリーム コレクション」アイテム詳細

※価格はすべて税込

サーティワン サイドポケットトート

カラー：Light Pink

価格：\8,800

サーティワン ベアチャーム

カラー：Ivory/Light Pink/Brown/Mint

価格：\4,200

サーティワン アイスクリームチャーム

カラー：Ivory/Light Pink/Mint

価格：\4,400

サーティワン ラウンドポーチ

カラー：Ivory/Light Pink/Mint

価格：\5,500

サーティワン パスケース

カラー：Ivory/Light Pink

価格：\4,950

サーティワン タオルハンカチ

カラー：Ivory/Light Pink/Brown/Mint

価格：\1,980

■ノベルティキャンペーン詳細

本コラボ商品を税込み10,000円以上購入のお客様に全国のサーティワン アイスクリームの店舗（一部店舗を除く）で使用できる「500円ギフト券」 をプレゼントいたします。

対象店舗：全国のMaison de FLEUR店舗

※公式WEBストア「STRIPE CLUB」では実施していません。

※数量限定のためなくなり次第配布終了となります。

※一部使用できない店舗がございます。詳細はサーティワン アイスクリーム公式サイトよりご確認ください。

サーティワン アイスクリーム

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。

公式サイト：https://www.br31.jp/

Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）

贈り物で、世界にしあわせを咲かせる。

フレンチテイストをベースに、上品で洗練されたデザインで、

贈るひとときを大切にするギフトブランドです。

「可愛い」と感じた瞬間から、包みを開ける時、そしてその先まで。

心に残る体験として届けることを大切にしています。

ブランドサイト：https://stcl.page.link/4Y52