超特急・高松アロハがゲスト出演！ドラマ共演秘話やオーディション裏話を展開『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！』6月20日（土）23:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとで放送されている紅しょうがの冠番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:00～）。6月20日（土）の放送回では、人気ダンス＆ボーカルグループの超特急から高松アロハが登場します。

超特急“13号車真っ直ぐ担当“の高松アロハがゲスト

ゲストは、熊プロ曰く「俳優仲間」である超特急の高松アロハ。熊プロ主演のドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日系）で共演経験があり、話題沸騰中の「メインダンサー＆バックボーカルグループ」超特急のダンサーとして高い人気を誇ります。乾杯にビールを頼んだ高松は、番組ロゴの入ったビールジョッキを見て「かわいい～コップ！！」と大興奮。その様子をみた熊プロに「・・・かわいいもの、知らんすぎひん？」と初っ端からツッコまれてしまいます。

今回はドラマでの共演をきっかけに、熊プロのツテで高松のゲスト出演が実現。トーク前半では、撮影現場での秘話やエピソードが明かされます。熊プロ曰く「（高松は）すごい仕掛けてきてくれた。悪い顔してたのよ！」と高松の演技を振り返りますが、ドラマのはずなのにちょいちょい素の熊プロが出ていたと稲田は気になっていたようで……!?

つづいてのプロフィール紹介で、稲田から「アロハは本名なの？」と聞かれると、なぜか熊プロが「本名」と即答。趣味はサウナというところから、高松の超特急に入る前の「スーパー銭湯の熱波師」時代のエピソードも語られます！ さらに、特技の欄がアクロバットに加えて「目を高速で回転させる」というものがあり、紅しょうがの2人も興味津々。早速、披露してもらう流れになり、熊プロも真似をして挑戦し、スタジオの笑いを誘う一幕もあります。

超特急に加入するまでの経緯や他メンバーについてのトークも飛び出す！

番組後半では、高松が超特急になった経緯が語られます。ダンサーが前にいて後ろにボーカルがいるという超特急ならではの特徴に魅力を感じたという高松は、2022年に「超特急新メンバーオーディション」があると知り、「どうしても受かりたい！」と加入を熱望していた過去が明かされます。「グループに入ってイメージと違ったメンバーは？」と熊プロに聞かれ、高松が答えたのはいったい誰だったのでしょうか？ 超特急の「真っ直ぐ担当」である高松の、途中加入だからこその苦労した点や、超特急ならではの「トンチキソング」の裏話、さらには11月に控えている東京ドーム公演についてもたっぷり語ります！

紅しょうがが“宅飲み”スタイルで多彩な男子ゲストと、食べて飲んでトークする『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:00より放送。放送後には見逃し配信プラットフォーム「BSよしもと動画配信サイト」でも無料配信されます。

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：6月20日（土）23:00～23:30

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：高松アロハ（超特急）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984