【BUZZに特別アンバサダー枠が新設】YouTube登録者530万人以上・ヲタ芸初代世界王者「Fly-N」が就任！ダンスとヲタ芸の融合でBUZZの魅力を世界へ発信

株式会社BUZZ GROUP

関東を中心に85店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、ヲタ芸パフォーマー集団「Fly-N」をBUZZ特別アンバサダーに迎えたことをお知らせいたします。

今回初めて「特別アンバサダー」という新カテゴリーを設け、ヲタ芸というジャンルから圧倒的なパフォーマンス力を誇るFly-Nが就任。BUZZのYouTubeチャンネルとの継続的なコラボレーションを通じて、これまでリーチしてこなかった新たな層へBUZZの魅力を届けます。

Fly-N 6名の集合ビジュアル（メンバー全員）

▶ BUZZアンバサダーとは

BUZZアンバサダーは、BUZZのスタジオを活用しながらSNSでBUZZの魅力を発信するパフォーマーの総称です。現在、以下のカテゴリーで活動しています。

▶ 特別アンバサダー「Fly-N」とは

- 全国アンバサダー：ダンスユニットや個人パフォーマーがBUZZの魅力を全国・全世界へ発信- 名古屋アンバサダー：名古屋エリア発信に特化したローカルアンバサダー- 特別アンバサダー：知名度や影響力を持つパフォーマー・クリエイターとの大型コラボによる特別枠（今回発表）- 学生アンバサダー：学生パフォーマーによるアンバサダー枠（近日発表予定）Fly-N_アーティスト写真

Fly-N（フライン）は、名古屋の若者が集まったヲタ芸パフォーマンス集団。Fly-Nの「N」は名古屋のNを示し、名古屋から世界へ飛び立つという想いを込めた造語がグループ名の由来です。ヲタ芸初代世界チャンピオンとして世界へ発信し、現在は東京を拠点に活動中。YouTubeでは530万人以上の登録者に向けて動画を配信し、TikTok・Instagramなど多様なプラットフォームでも精力的に発信を続けています。YouTubeではShorts動画を毎日投稿するなど、その登録者数530万人以上という数字が証明するコンテンツ発信力の高さは業界屈指です。

ヲタ芸とは、音楽に合わせてサイリウムや独自の動きで魅せるパフォーマンス文化です。近年はその高度な身体コントロールと表現力が注目を集め、ダンスやエンタメの世界とも融合しながら新たなアートフォームとして進化を続けています。

メンバーは以下の6名です。

- ひろぴー（@hiropi0524(https://www.instagram.com/hiropi0524/)）- 若丸（@yottyan_fun(https://www.instagram.com/yottyan_fun/)）- シュン（@shunflyn(https://www.instagram.com/shunflyn/)）- ななせ（@nanase42ln(https://www.instagram.com/nanase42ln/)）- 白アルス（@siroarusu(https://www.instagram.com/siroarusu/)）- ほーくあい（@hawk_i1(https://www.instagram.com/hawk_i1/)）

Fly-N 公式Instagram：@flyn_info_official(https://www.instagram.com/flyn_info_official/)

Fly-N 公式YouTube： @flynwotagei(https://www.youtube.com/@flynwotagei)

▶ 活動期間

2026年6月1日（月）～ 2026年7月31日（金）予定

▶ 活動内容：YouTubeを軸にした継続的なコンテンツ共同発信

今回の特別アンバサダーでは、BUZZのYouTubeチャンネルとFly-NによるYouTubeでの共同制作を軸に、継続的なコンテンツ発信を行っていきます。各メンバーの個性を活かしたオリジナル動画を発信することで、ヲタ芸・エンタメ好きの新たな層へBUZZを届けるとともに、BUZZをエンタメの総合拠点として確立することを目指します。

▶ コンテンツ予告

Fly-Nパフォーマンス写真

アンバサダー活動では、BUZZのスタジオを活用したFly-Nならではのコンテンツを発信予定です。

アニソンシンガーやアイドルとのイベント参加・動画制作を通じた新たなスタイルの実現、そしてBUZZのスタジオを使ったヲタ芸動画撮影など、これまでにない新しいコラボレーションが生まれる予定です。続報にご注目ください。

▶ 就任コメント

BUZZ担当者より

「昔からパフォーマンスをよく拝見していたチームだったので、今回このような形でBUZZとご一緒できることをとても嬉しく思っています。

Fly-Nさんのパフォーマンスは、技術力や迫力はもちろん、"空間ごと熱量で巻き込む力"が本当に魅力的で、ヲタ芸を知っている方はもちろん、初めて見る方でも思わず惹き込まれる力があると感じています。

BUZZは『表現したい人が集まり、挑戦できる場所』でありたいと思っているので、パフォーマンスカルチャーを盛り上げ続けているFly-Nさんとはとても親和性が高いと感じています。これからBUZZを通してどんな発信や景色を一緒に作っていけるのか、今からとても楽しみです！」

Fly-N メンバーより

「僕たちは名古屋発のグループなので、東京に来た時にスタジオ探しにとても困りました。どこのスタジオがあるんだろうって。だから僕たちがアンバサダーとして『ここのスタジオですよ』と明言することで、同じように困っている方の役に立てたら嬉しいです。

BUZZはどこでもあるし、アクセスもいい。スタジオ内もかっこいいし、動画を撮るならBUZZを使った方がいいんじゃないかと最近本当に思っています。広さも料金も部屋の内装も、全てにおいておすすめです。

継続することがすごく大切だと思っていて、BUZZは継続するためにすごく適した環境だと感じています。文化祭の練習でも、結婚式の余興でも、個人で使える部屋でも、ここから新しいアーティストが生まれるような場所になっていってほしいと思います。動画をバズらせたいなら、ぜひBUZZを使ってください。」

▶ BUZZアンバサダー制度について

Fly-Nメンバーオフショット

BUZZアンバサダー制度は、ダンサーやパフォーマーがBUZZのスタジオを活用しながらSNSで魅力を発信する取り組みです。これまでダンサーを中心に多彩なジャンルのパフォーマーが参加してきましたが、今回初めて「特別アンバサダー」という新カテゴリーを設けることで、今回初めて「特別アンバサダー」という新カテゴリーを設けることで、知名度や影響力を持つパフォーマー・クリエイターとの大型コラボを実現し、活動の幅をさらに広げます。

BUZZアンバサダー詳細はこちら :https://www.instagram.com/buzz_rental/

▶ 今後のアンバサダーについて

今回の特別アンバサダー就任を皮切りに、BUZZアンバサダーの活動領域はさらに広がっていきます。名古屋エリアの第1期BUZZ名古屋アンバサダーはすでに始動しており、近日中には日本工学院八王子専門学校との学生アンバサダーの発表も予定しています。続報にぜひご注目ください。

▶ BUZZ（バズ）について

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/