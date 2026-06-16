食品業界志望学生248名に聞いた、夏前の就活不安　最多は『面接対策』、業界・企業研究や自己分析にも不安

株式会社マキシマイズ

Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/)／株式会社マキシマイズ(https://maximise.jp)は、5月に開催した28卒むけセミナー参加者にアンケート調査を実施しました。

今回のアンケートから見えてきたのは、食品業界志望学生が“企業選び”以前に、“就活の進め方そのもの”に悩んでいる姿です。

業界・企業研究や自己分析といった就活の土台づくりに加え、選考が本格化する前の時期にもかかわらず、面接対策への不安が最も多く挙がりました。

■夏前の就活不安、最多は「面接対策に不安がある」143件（57.7％）

アンケートで最も多かった悩みは、「面接対策に不安がある」143件（57.7％）でした。

次いで、「業界・企業研究のやり方がわからない」129件（52.0％）、「自己分析ができていない」118件（47.6％）、「今の時期に何をすれば良いのかわからない」114件（46.0％）、「筆記試験対策に不安がある」107件（43.1％）が続きました。

また、5位以下では、「就活にあてる時間が取れない」79件（31.9％）、「ES（書類選考）が通らない」45件（18.1％）、「そもそも就活に対するやる気が出ない」14件（5.6％）という回答も見られました。

この結果から、学生の悩みは個別の選考対策だけでなく、「今の時期に何をすればよいのか」「業界・企業研究をどう進めればよいのか」「自分に合う企業をどう見極めればよいのか」といった、就活全体の進め方に広がっていることが見えてきました。

特に注目されるのは、選考が本格的に始まる前の時期にもかかわらず、「面接対策に不安がある」が最多となった点です。学生が早い段階から選考への不安を抱えている一方で、その背景には、業界理解や企業理解、自己分析が十分に整理されないまま就活を進めようとしている状況もあると考えられます。

こうした不安に寄り添いながら、目先のテクニックだけではなく、食品業界への理解や仕事理解を深める本質的な情報発信を今後も行っていきます。

■調査概要

調査対象：食品業界志望学生

回答数：248名

調査方法：5月開催の28卒向けセミナー参加者アンケート（複数回答）

■悩みの解決に向けて、夏攻略イベントを開催

こうした学生の不安に応える場として、Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/)／株式会社マキシマイズ(https://maximise.jp)は、オンラインイベント「インターンシップ完全攻略！食品業界攻略イベント夏(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)」を2026年6月20日（土）・21日（日）に開催します。

食品業界の注目企業約50社が参加し、企業研究・業界研究を効率よく進められるだけでなく、夏インターンシップやオープン・カンパニーに向けて、今の時期に押さえておきたい視点も整理できます。

イベント当日のオープニングでは、「食品業界のための基礎講座」として、企業が登壇するパネルトークを実施します。

イベントの詳細を見る :https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes

◆6月20日（土）『先取り！業界研究×自己分析特集』

登壇企業：不二製油、森永乳業、マルイチ産商、ヤオコー

イベントの詳細を見る

◆6月21日（日）『先取り！インターンシップ特集』

登壇企業：ロッテ、イシダ、エームサービス

業界・企業研究をどう進めるか、自己分析と企業理解をどうつなげるかといった観点から、夏前の動き方を整理する内容です。イベントに参加して終わりではなく、参加後に自分の次の行動を考えやすくなるようなプログラムを用意しています。

■食品業界攻略イベント 夏 開催概要

イベント名：インターンシップ完全攻略！食品業界攻略イベント夏

日時：2026年6月20日（土）11:45～17:40／2026年6月21日（日）11:45～17:00

対象：主に2028年卒業・修了見込みの大学生、大学院生（全学年視聴可能）

参加費：無料

開催方法：オンライン配信（YouTube・Zoom）

詳細URL：https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)

■Tsunagaru就活について

Tsunagaru就活は、食品企業に特化した専門性の高い情報を届ける就活プラットフォームです。

業界に特化し、「つながり」や「サプライチェーン」という観点から、企業同士の関係性、各社の役割、仕事のリアルを正しく理解できる情報やイベント、セミナーを提供しています。就活生が業界全体を俯瞰して理解し、自分に合った企業や仕事を見つけられるよう、企業研究・業界研究・職種研究をつなげて考えられる機会づくりを行っています。

■株式会社マキシマイズ 会社概要

会社名：株式会社マキシマイズ

所在地：〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

コーポレートサイト：https://maximise.jp

事業内容：食品業界に特化した採用情報メディア『Tsunagaru就活』の企画・運営、食品業界特化イベントや大学キャリアセンターと連携した学内プログラムの企画運営、食品業界のトレンドを紹介する雑誌『TREND』の発行など

ミッション：個人と組織の可能性の最大化 ～Maximise your potential～

■本件に関するお問い合わせ先

Tsunagaru就活 事務局

Email：info@tsunashu.com

イベント一覧：https://tsunashu.com/event/

6月イベント詳細：https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)

企業様のお問い合わせはこちら：https://partner.maximise.jp/(https://partner.maximise.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_prtimes)