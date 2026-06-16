CULTA、農林水産省「スタートアップ大規模技術実証支援事業」に採択

株式会社CULTA

株式会社CULTA（本社：東京都小金井市、代表取締役CEO：野秋 収平、以下「CULTA」）は、農林水産省が実施する「令和7年度補正予算 スタートアップ大規模技術実証支援事業」に採択されました。

本事業を通じて、CULTAはデータ基盤やAIを活用した独自の品種開発プロセスの大規模実証を行い、さらなる高速育種技術の確立と商用化を目指します。

背景

近年、気候変動に伴う異常気象の増加や世界情勢の不安定化を背景に、農業は生産基盤の弱体化や収量減少といった深刻な課題に直面しています。従来の品種や栽培体系では「今まで通りに作れない」状況が広がる中、持続可能な農業の実現に向けて、気候変動時代に適応する革新的な新品種の導入が急速に求められています。

一方で、従来型の交配育種は優れた形質を持つ個体を選抜するまでに多くの時間を要し、品種開発には通常10年から20年もの長い年月を要します。また、ゲノム編集や遺伝子組み換えの技術は、収量性や耐暑性といった複数の遺伝子と栽培環境が複雑に関与する「量的形質」の付与には不向きであり、対象とする品目や栽培環境ごとの最適化に課題が残ります。

こうした背景から、各地域の気候や市場ニーズに応じた新品種を、より高精度かつ短期間で開発・導入する新たなアプローチが求められています。

本実証の概要

CULTAは、ゲノム編集や遺伝子組換えを用いない従来型の交配育種において、栽培環境、フェノタイプ（表現型）、ジェノタイプ（遺伝子型）それぞれを掛け合わせたデータベースを基盤に、育種AIモデルを構築しています。

さらに、これらのAIモデルと育種専用の人工環境施設（植物工場）を組み合わせることで、新品種開発のスピードと精度を飛躍的に高める「スマート高速育種」プロセスを開発しています。本事業では、この「スマート高速育種」プロセスの大規模実証を通じて、自社品種開発への実装を進め、さらなる技術確立と商用化を目指します。

採択事業概要

事業名称：令和7年度補正予算 スタートアップ大規模技術実証支援事業

採択公表日：2026年6月16日

事業期間：交付決定から2027年2月19日

補助上限額：3.2億円

※事業1者あたりの最大補助金額。CULTAが採択を受けた提案事業に対する補助額は、交付申請・交付決定を経て決定予定。

代表取締役CEO 野秋収平のコメント

今回、農林水産省による本事業に採択されたことを大変光栄に受け止めています。これは、当社の技術開発に加えて、日本の農業構造転換に向けた社会的意義に対しても期待をいただいたものと考えています。

当社はこれまで、通常10年を要する新品種開発を2年に短縮し、実用化を推進してきました。本事業による大規模実証を通じて、この高速育種技術をより確固たるものにし、今後はイチゴだけでなく、国内外で気候変動の影響に直面しているさまざまな作物へと対象を広げていきます。

『未来の適地適作』の実現に向け、気候変動に負けないグローバルな農業の未来を切り拓いてまいります。

■採用情報

現在、CULTAでは採用を強化しています。CULTAのR&Dチームには、育種、画像解析、人工環境制御、AIなどの先端技術を融合させ、難題に挑むエキスパートが集結しています。ともに産業変革に挑戦したい方からのご応募をお待ちしております。

・株式会社CULTA の全ての求人一覧(https://herp.careers/v1/culta)

■提携生産者募集

CULTA独自品種のイチゴの栽培にともに取り組む提携先の生産者様を募集しています。

日本初のプレミアム農作物ブランドをともに世界へ届けていく生産者様からのお問い合わせをお待ちしています。詳細は以下リンク先よりご覧ください。

・生産パートナー募集｜株式会社CULTA(https://culta.jp/partnerships)

株式会社CULTAについて

CULTAは「『未来の適地適作』で生産者と消費者を幸せにする」をミッションに掲げ、次世代品種開発を起点に農業の産業構造変革に挑むアグリテック・スタートアップです。

独自の品種開発プロセスにより、従来10年を要するイチゴの新品種開発を2年に短縮。2025年には自社開発第1号品種「CULTA-T3L（SAKURA DROPS）」の実用化に成功しました。栽培時の高温環境に強く、果実は高い糖度と優れた果皮の強度を持ち、長期収穫や長距離輸送にも適しています。

さらにCULTAではパートナー農家に生産を委託し、収穫物を原則全量買取のうえ、自社で販売まで担う「垂直統合モデル」を構築しています。

2026年春シーズンには、日本・マレーシアで生産を拡大し、シンガポールを中心に東南アジア都市部でも販売を展開。世界で通用する「プレミアム農作物ブランド」の確立を通じて、農業の変革を目指しています。

会社概要

所在地：〒184-0012 東京都小金井市中町2-24-16 農工大・多摩小金井ベンチャーポート303

代表者：代表取締役CEO 野秋 収平

公式サイト(https://culta.jp/)