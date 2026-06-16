【新会社設立のお知らせ】中部圏の青果卸売会社12社が結束し、「チームフレッシュロジ中部株式会社（TFL中部）」を設立

チームフレッシュロジ中部株式会社

チームフレッシュロジ中部株式会社（本社：愛知県津島市、代表取締役：吉田真太郎、以下「TFL中部」）は、中部圏における新たな「青果物の共同物流インフラ」の確立を目的に、2026年6月1日に設立したことをお知らせいたします。

TFL中部は、中部圏の青果卸売会社12社が参画する共同出資会社です。名古屋西流通センターを「消費地ストックポイント」の中継拠点に位置づけ、産地から市場までを結ぶ新たな物流インフラとして、2027年6月以降の稼働開始を目指し、体制の構築を進めております。12社が手を取り合い、中部圏の食卓に青果物が並ぶ「当たり前」を次の世代へと繋ぐために、持続可能な青果物物流の実現を目指してまいります。

■チームフレッシュロジ中部株式会社（TFL中部）について

6月8日に開催された設立式にて。参画する中部圏の青果卸売会社12社の代表者一同100年先に続く豊かな食文化のために。中部圏の青果卸売会社12社が物流を変えていく。

当社は、個社の枠を超え、中部圏の青果卸売会社の参画各社が一丸となり、持続可能な共同物流のオペレーションを担うために設立された会社です。

社名である「チームフレッシュロジ中部」には、中部圏の青果（フレッシュ）を扱う卸売会社が、物流（ロジ）の力を結集させ、市場だけでなく産地や運送関係者も巻き込みながら、一つのチームとして取り組む、という決意が込められております。

■事業内容

物流で青果業界の持続可能な未来を創る。

私たちは、2027年6月以降の稼働開始に向けて、以下の「3つの基幹機能」を軸とした新たな物流インフラを運営してまいります。

【機能1：共同輸配送および中継輸送で積載効率を最大化】

これまで各市場に輸送していた12社の荷物の一部を、「消費地ストックポイント」となる名古屋西流通センターに集約し、積載効率を最大化する「共同輸配送」を実現いたします。また、今後輸送が困難となる遠隔産地から関東圏・関西圏へ荷物を中継する「中継輸送」を推進いたします。

【機能2：名古屋西流通センターでの共同荷受およびシステム化で物流を最適化】

名古屋西流通センターにて、共同荷受・検品・仕分けを行います。また、トラックドライバーの荷待ち時間の削減およびスムーズな入出荷を目的としたシステム導入を検討しております。

【機能3：コールドチェーン機能の導入による鮮度・品質維持】

名古屋西流通センターが整備を進める定温・冷蔵施設を活用し、一括した温度管理（コールドチェーン）のさらなる強化を図ってまいります。 長距離輸送による青果物の鮮度劣化を防ぐことで、市場における品質評価の向上と販売競争力の強化に繋げていく方針です。

■今後の展望

私たちは、この新たな共同物流インフラの構築を通じて、「共同輸配送」や「中継輸送」を推進し、令和12年度（2030年度）において50,750ｔの集荷を目指してまいります。

トラックの積載効率向上や環境負荷の低減といった具体的な成果を積み重ね、市場の枠組みを超えた取り組みを中部圏から全国へと発信してまいります。産地から託された大切なバトンをつなぎ、豊かな食の未来を次の世代へと継承していくことで、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

■代表者のコメント

現在、我々の青果業界は青果物の生産量の減少やコスト上昇、さらに物流の「2024年問題」によるドライバー不足などに直面しており、かつてない大きな構造転換期を迎えています。この困難な局面を乗り越え、次世代に持続可能な青果物の物流網を繋いでいくことは、青果卸売会社の使命であると考えています。

鮮度管理をはじめ、配送において様々な難しさがある青果物の物流分野で、個社を超えた「青果物の共同物流」という前例のない取り組みに踏み出すことは、我々にとって大きな挑戦です。

この挑戦に立ち向かうべく、志を同じくする中部圏の青果卸売会社12社が「共創」の精神で結集いたしました。中部圏での青果物の安定供給と輸配送における「共同物流」機能の両立を実現させ、安心・安全な次世代の物流インフラの構築を目指してまいります。

チームフレッシュロジ中部株式会社

代表取締役 吉田真太郎

【チームフレッシュロジ中部株式会社 会社概要】

会社名：チームフレッシュロジ中部株式会社（通称：TFL中部）

代表取締役：吉田真太郎

本店所在地：愛知県津島市高台寺町字新開1番地

設立：2026年6月1日

資本金：4,000万円

株主：名古屋青果株式会社、セントライ青果株式会社、岐阜中央青果株式会社、

丸果石川中央青果株式会社、四日市合同青果株式会社、三重VF株式会社、

県印三重中央青果株式会社、伊勢山田青果株式会社、豊一豊田青果株式会社、

大一青果株式会社、名古屋西青果株式会社、株式会社飛騨高山市場

主な事業内容：野菜、果実並びに食料品の貯蔵、加工、製造及び販売

共同物流センター、配送拠点の管理及び運営

一般貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送事業及び貨物利用運送事業、倉庫業 等