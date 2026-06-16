【新規開院】4日間の内覧会に200組超が来場！「ブンブン動物病院ちくさ」が名古屋市千種区に開院。

株式会社bloombloom

ブンブン動物病院グループ（運営：株式会社bloombloom、本社：愛知県名古屋市、代表取締役：長崎文平）は、2026年6月15日、グループ4店舗目となる「ブンブン動物病院ちくさ（所在地：愛知県名古屋市千種区千種1丁目9-10）」を新規開院いたしました。

当社は、「人と動物をつなぐトータルケア」を理念に掲げ、ペットの病気やケガの治療はもちろん、飼い主さまの不安や悩みにも寄り添う安心のペット医療に取り組んでいます。ちくさ院では、グループ理念を軸としながら、新たに「この子と、よりよく生きる」を院コンセプトに据え、日中の小さな不安から夜間の急な体調変化までをトータルに支えるため、お昼の休診時間を設けない365日「通し診療」と、夜22:30までの夜間診療、そして日々の健康を管理する「未病ケア」を掛け合わせた包括的な医療体制を整えています。

開院に先立ち、6月11日（木）～6月14日（日）の4日間で開催した内覧会では、地域の飼い主さまとたくさんのペットたちにご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。6月15日より、千種区における新たなペットライフの拠点として診療を開始しております。

◼️4日間で200組以上が来場！大盛況となった「内覧会」開催リポート

ブンブン動物病院ちくさ公式サイトはこちら :https://www.bb-animal.com/chikusa/

開院を前に、地域の皆さまに病院の雰囲気や院内設備、働くスタッフの顔を知っていただくために開催した内覧会では、4日間で延べ200組を超える地域の皆さまとペットたちにお越しいただきました。

期間中に実施したワンちゃん・ねこちゃんの「ちょこっと診察体験」や、プロカメラマンによる「ペットと撮る家族写真撮影会」には多くのご家族にご参加いただき、普段は見られない診察室の裏側を覗く「院内ツアー」でも最新の医療設備を前に熱心に質問される飼い主さまの姿が見られるなど、各ブースとも賑わいを見せました。

来場された飼い主さまからは、「夜22:30まで開いている病院が近くにできて本当に心強い」「元気なうちから相談できる未病ケアに興味が湧いた」といった具体的なお声を多数いただきました。スタッフ一同、地域の皆さまのペットライフを支える責任の重さをあらためて実感する、身の引き締まる4日間となりました。

◼️「病気を治す」を超えて、健やかな一生を共に創る

ペットを家族として迎えた人にとって、その小さな家族が幸せでいることは、家族全体の幸せにつながっています。ブンブン動物病院グループはこれまで多くの治療に向き合ってきましたが、「病気になってから治療する」ことだけでなく、元気な時から小さな変化に気づき、その子らしい時間を少しでも長く守りたいという想いから同院を立ち上げました。

慢性疾患や高齢のペットは、急に悪くなるというよりも、日々の小さな変化の積み重ねで健康状態が緩やかにマイナスへ向かっていきます。同院は、「プラスマイナスゼロ（病気ではない状態）」を目指すのではなく、「プラスの状態（快適な時間）」を少しでも長く保ち、よりよい生活へ導くためのパートナーであり続けます。 また、地域の皆さまにより大きな安心をお届けするため、将来的には「24時間体制での診療」への移行も予定しています。

◼️「ブンブン動物病院ちくさ」3つの特徴

ブンブン動物病院グループを展開する株式会社bloombloom代表取締役の長崎文平1. 9:00～22:30までの「通し診療」で、昼も夜も安心を

一般的な動物病院で多い「12:00～16:00頃の休診時間」を設けず、お昼の時間帯もシームレスに診察を行います。 「仕事の休憩時間に連れて行きたい」「夕方以降に急に不安になった」「夜、朝まで待っていいのかわからない」といった飼い主さまの生活リズムや不安に寄り添い、夜22:30までいつでも相談できる体制を整えています。

2. 「元気な今」から始める健康寿命の設計（未病ケア）

言葉で不調を伝えられない動物たちのために、健康診断、歯科ケア、食事・体重管理、生活環境の見直しなどを通して、その子の体質や年齢に合わせた「健康プラン」を一緒に設計します。早期発見だけでなく、年齢ごとに快適な時間を増やすための予防医療に何より力を入れています。

3. 方針がぶれない「主担当・副担当のW診察体制」

1人の獣医師だけの視点や判断に頼るのではなく、主担当医ともう1人の副担当医が共に診る診察体制を採用しています。

これにより、同じ担当医が診るという安心感はそのままに、複数の目で症状や病態を多角的に捉えることで病気の見落としを防ぎ、徹底した情報共有により院内で質の高いセカンドオピニオンを可能にします。飼い主さまはわざわざ別の病院を探す必要がなくなり、飼い主さまだけでなく、大切なペットの負担も大幅に軽減します。

さらに皮膚科をはじめ、循環器・整形・腎泌尿器・腫瘍などの専門医連携も順次拡大し、院内ワンストップで高度な医療体制を整えてまいります。

◼️ 病院概要

医院名： ブンブン動物病院ちくさ

開院日： 2026年6月15日（月）

診療時間： 9:00 ～ 22:30（通し診療／将来的に24時間診療体制を予定）

所在地： 〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種1丁目9-10

アクセス： 地下鉄桜通線「吹上駅」7番出口より徒歩7分/駐車場12台完備

電話番号： 052-890-9905

公式URL： https://www.bb-animal.com/chikusa/

◼️株式会社bloombloomについて

株式会社bloombloomは、「人と動物をつなぐトータルケア」を理念に掲げ、愛知県名古屋市北区に本社を置く動物病院グループです。単にペットの病気やケガを治す場所としての医療に留まらず、飼い主さまの不安や悩みに深く寄り添い、安心してすべてを任せられる医療・サポートの提供を追求しています。

私たちが目指すのは、飼い主さまとペットが過ごす時間をより楽しく、より豊かにすることです。治療・予防・ケアを包括したトータルケアの実践を通じて、小さな家族との健やかで幸せな一生を支え続けてまいります。

現在は、本拠地である愛知県（名古屋市北区・小牧市・そして新たに誕生する千種区）に加え、北海道札幌市東区の計4拠点にて、地域に根ざした新しいスタイルの動物病院を展開しています。

◼️会社概要

【会社名】株式会社bloombloom

【所在地】愛知県名古屋市北区浪打町１丁目５１番地

【資本金】10百万円

【従業員数】40名

【代表者】代表取締役 長崎 文平

【URL】https://www.bb-animal.com/