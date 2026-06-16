「異国景色を纏う。」景観デザインブランド Bloom in the Desert が広島県東広島市に実店舗をオープン

株式会社W FIVE

株式会社W FIVEは、景観デザインブランド「Bloom in the Desert」の実店舗を

東広島市高屋町にオープンいたしました。

Bloom in the Desertは、「日常に非日常を落とし込む。」を理念に、ガーデニング、ランドスケープ、ガレージを軸とした景観デザインを展開しています。砂漠の静けさや海外リゾートの開放感、そして自然が持つ力強さを取り入れ、「異国景色を纏う。」という新たな空間価値を提案しています。

植物を植えるだけでもなく、外廻りを整えるだけでもない。

私たちは、住宅や店舗などの日常空間に異国の空気感を落とし込み、

見るたびに気分が上がり、思わず立ち止まってしまうような風景を創造することを目的としています。

景色を体感できる場所

Bloom in the Desertは、単なる植物販売店ではありません。

今回オープンした店舗では、実際のドライガーデンやリゾートグリーン、景石、ガレージ空間などを体感しながら、景観デザインの相談を行うことができます。

日常のすぐそばに、小さな旅を

気軽に海外旅行へ出かけることが難しくなった今だからこそ、

私たちは日常のすぐそばに非日常を届けたいと考えています。

遠くへ行かなくても、ふと外に出た時に少し気分が上がる。

そんな小さな旅のような時間を、景色の力でつくりたい。

忙しい日々の中でひと息つくための特別な空間になると確信しています。

ドッグラン「THE PALM & PAWS」を併設

店舗敷地内には、小規模ドッグラン「THE PALM & PAWS」を併設しています。

愛犬と一緒に景色を楽しみながら、

ゆったりとした時間を過ごしていただける空間として運営しています。

ドリンクを片手に植物や景色を眺めながら過ごす時間も、

Bloom in the Desertが提案する風景の一部です。

今後について

Bloom in the Desertは、住宅や店舗のランドスケープデザインを通じて、

人々の暮らしに新たな景観価値を届けてまいります。

広島を拠点に、中国地方エリアへ展開しながら、「異国景色を纏う。」というコンセプトのもと、

日常の中に小さな非日常を届ける景色づくりを続けてまいります。

広島県広島市中区中町施工例

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【会社概要】

株式会社W FIVE

エクステリアブランド「Bloom in the Desert」を運営。

「日常に非日常を落とし込む。」を理念に、ガーデニング、ランドスケープ、ガレージを軸とした景観設計を展開。砂漠の静けさや海外リゾートの空気感を取り入れ、「異国景色を纏う。」という新たな空間価値を提案しています。

【店舗概要】

Bloom in the Desert

〒739-2121 広島県東広島市高屋町小谷717

【お問合せ】

082-215-7418 (自動音声案内)

info@wfive.jp