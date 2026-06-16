Eimlessから、オン・オフで使える大人の男性向け「2Wayミニショルダーバッグ」Amazonにて6月27日より販売開始

株式会社オントリス

大人の男性向けバッグを展開するEimlessは、ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使える「Eimless 2Wayミニショルダーバッグ」を26年6月27日(土)10：00より販売開始します。

販売価格(税込み)：13,000円(新発売限定価格)



本商品は、荷物を最小限にしながらも、タブレット・スマートフォン・財布・イヤホン・鍵などの外出時の必需品を整理して持ち歩けるミニバッグです。Amazonでの販売開始にあわせ、発売記念キャンペーンも予定しています。キャンペーン詳細は、決定次第Eimless公式LINEにて案内予定です。

大きなバッグは持ちたくない。でも、ポケットだけでは足りない日に

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男性の外出時の荷物は少なくなりがちです。一方で、スマートフォン、財布、イヤホン、鍵、モバイルバッテリー、タブレットなど、実際には「ポケットだけでは収まりにくい」持ち物も少なくありません。



Eimless 2Wayミニショルダーバッグは、そうした日常の小さな不便に着目したミニバッグです。大きなバッグを持つほどではない外出でも、必要なものを整理して持ち歩けるよう、3つの収納スペースと2Way仕様を備えています。

特長1: 3ポケット構造で、必要なものを探しやすく

本体は、フロントポケット、メインポケット、背面ポケットの3ポケット構造です。



フロントポケットは、ケース付きiPad miniなどのミニタブレットを出し入れしやすい位置に収納できます。メインポケットは、スマートフォン、長財布、モバイルバッテリー、イヤホン、ペン、鍵など、外出時の必需品をまとめて入れられる収納スペースです。背面ポケットは、パスケースや大画面スマートフォンなど、すぐに取り出したいものの定位置として使えます。



バッグの中で小物が迷子になりにくく、旅行、ショッピング、カフェ、ワンマイルのお出かけまで幅広いシーンで使いやすい設計です。

特長2: メイン収納に「財布になる」内ポケットを搭載

メイン収納には、お札・小銭・カード・ペンを収納できる内ポケットを備えています。



財布をバッグに入れて使う日はもちろん、荷物を減らしたい日はバッグ自体を財布のように使うことも可能です。その日の予定や持ち物に合わせて、「財布あり」「財布なし」を選べる点も、身軽な外出を後押しします。

特長3: ショルダーでも手持ちでも使える2Way仕様

付属ストラップを使えば、肩掛け・斜め掛けのショルダーバッグとして使用できます。移動が多い日や両手を空けたい日にも便利です。



また、ストラップを外せばハンドバッグとしても使用できます。ジャケットスタイルやセミフォーマルな服装にも合わせやすく、オン・オフを問わず使えるミニバッグを目指しました。

はっ水PUレザーと止水ファスナーを採用

本体には、はっ水性のあるPUレザーと止水ファスナーを採用しています。急な雨や水滴が気になる日でも使いやすく、電子機器や小物を持ち歩く外出時に安心感を添えます。



なお、本商品は完全防水ではありません。強い雨、水没、長時間水に濡れる環境での使用は避けてください。

服装を選びにくい、シンプルなブラックデザイン

外観は、ロゴ主張を抑えたシンプルなブラックデザインです。大人カジュアル、ジャケットスタイル、休日のワンマイルウェアにも合わせやすく、便利さだけでなく日常の服装になじむ見た目にも配慮しています。

使用シーン

- 旅行時のサブバッグとして、パスポートやスマートフォンを分けて収納

- ショッピング時に、長財布や小物をまとめて持ち歩くバッグとして

- カフェや読書時間に、iPad miniと最低限の持ち物を入れるバッグとして

- 移動が多い日に、斜め掛けで両手を空けるショルダーバッグとして

- ジャケットスタイルの日に、手持ちで使えるミニバッグとして

収納例

長財布派

- フロント: ケース付きiPad mini

- メイン: スマートフォン、長財布、モバイルバッテリー、イヤホン、ペン2本、鍵

- 背面: パスケース、小銭入れ

財布不要派

- フロント: ケース付きiPad mini

- メイン: 手帳、お札、小銭、コンデジ、キーケース、イヤホン、モバイルバッテリー

- 背面: 大画面スマートフォン

旅行用サブバッグ

- フロント: ケース付きiPad mini

- メイン: 二つ折り財布、スマートフォン、モバイルバッテリー、イヤホン、コンデジ

- 背面: パスポート

商品概要

販売情報

販売開始日: 2026年6月27日(土)10：00～

販売価格: 13,000円(税込)

販売チャネル: Amazon

カラー: マットブラック

お問い合わせ・公式リンク

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